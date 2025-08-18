Flinke kritiek voor Hülkenberg : "Hij kon voor Ferrari rijden"

Günther Steiner twijfelt of Nico Hülkenberg niet veel meer uit zijn carrière had kunnen halen. De Duitser doet al jaren mee in de koningsklasse van de racerij, maar heeft nooit op de bovenste trede van het podium gestaan.

Volgens de oude teambaas van de Sauber-coureur heeft Hülkenberg nooit zijn volledige potentieel behaald. De Italiaanse teambaas denkt dat Hülkenberg veel eerder succes had kunnen behalen als hij zijn potentieel in één keer zou benutten.

Dichtbij een topzitje

"Ironisch genoeg heeft Nico een bijzonder talent om altijd het verkeerde team te kiezen. Hij was meerdere keren heel dicht bij een topzitje, maar toch is het hem nooit gelukt", vertelt Steiner aan web.de.

Steiner kent Hülkenberg goed. Hij heeft met de Duitser samengewerkt bij Haas. De Italiaan was toen de teambaas van Hülkenberg. Hij kent dus alle sterke en zwakke punten van de Sauber-coureur. Hij zou dus moeten weten wat het maximale potentieel was van de Duister.

"Nico had een realistische kans om voor Ferrari te rijden, en ook voor Mercedes. Maar beide keren ging het op het laatste moment niet door", vervolgt Steiner. In plaats van deze topteams heeft Hülkenberg wel voor andere teams gereden, zoals: Aston Martin, Force India, Racing Point, Renault en Williams.

Hülkenberg staat bekend als een stabiele en constante coureur. Hij doet wat hij moet doen, maar een topcarrière zit er niet meer in: "Daarvoor is hij te oud", zegt Günther Steiner. "Er moet iets heel bijzonders gebeuren. Niemand zal uit zichzelf een kampioenschapsproject rond Nico opzetten. Daarvoor is hij simpelweg te oud." Nico Hülkenberg staat momenteel negende in het wereldkampioenschap.

De Duitser heeft een podium behaald dit jaar en heeft in totaal 37 punten behaald. Hiermee is hij de eerste Sauber-coureur en heeft hij maar liefst 23 punten meer dan teamgenoot Gabriel Bortoleto. Hülkenberg wordt volop geprezen dit jaar.