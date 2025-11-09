user icon
Bortoleto laat van zich horen na horrorcrash: "Ik ben blij dat ik met je kan praten"

Bortoleto laat van zich horen na horrorcrash: "Ik ben blij dat ik met je kan praten"
  • Gepubliceerd op 09 nov 2025 10:46
  • comments 1
  • Door: Jesse Jansen

Gabriel Bortoleto start de Grand Prix van Brazilië achteraan. Tijdens de sprintrace in zijn geboorteland crashte hij en kon hij zich daardoor niet kwalificeren. De regeling is dat de Braziliaan dan achteraan de grid start. Na de zware crash voelt Bortoleto zich oké.

Bortoleto was erg gespannen voor zijn allereerste thuisrace, maar heeft nog weinig van zichzelf laten zien. Het weekend begon goed met een vijfde plek tijdens de eerste vrije training, maar eindigt niet zoals gehoopt.

Enorme crash voor de rookie

De Sauber-coureur behaalde 57 G aan G-krachten. Dit is onnatuurlijk hoog voor een mens, maar Bortoleto voelt zich prima na de crash: "Ik voel me prima. Gelukkig ben ik zonder kleerscheuren uit deze crash gekomen. Bij zo'n zware crash kun je ernstig gewond raken. Maar vandaag heb ik geluk gehad en ben ik blij dat ik hier met je kan praten en bijna zelfs aan de kwalificatie heb kunnen deelnemen", vertelde Bortoleto na afloop van de kwalificatie aan Viaplay.

"Ik bleef heel lang achter hem rijden, weet je, op een gegeven moment zei ik gewoon: 'Ik moet hier iets anders proberen'. Ik probeerde het in de eerste ronde; ik ging voor de inhaalactie. Ik slaagde erin om de beweging te maken, maar ik reed natuurlijk heel breed omdat ik de banden blokkeerde, en bij de tweede poging: ik weet het gewoon niet. Ik remde gewoon en mijn auto richtte zich op de muur, ik weet het niet."

Bortoleto had zijn DRS aanstaan

Gabriel Bortoleto heeft zijn DRS open gelaten tijdens zijn inhaalactie: "Veel mensen zeggen dat het de DRS was, ik weet het niet. Ik weet niet of het de RS was die niet uitschakelde of dat ik letterlijk zelf op de natte plek terechtkwam. Nu ben ik een beetje in de war, want ik ben er niet zo diep op ingegaan", eindigt Bortoleto.

De Braziliaan staat momenteel negentiende in het wereldkampioenschap met negentien punten. Hij heeft in Mexico nog een punt gepakt, maar in Brazilië is het een stuk lastiger. De Sauber-coureur zou zijn best moeten doen en wat geluk moeten hebben, mocht hij punten willen pakken bij zijn thuisdebuut.

Pietje Bell

Posts: 31.834

Ben benieuwd hoe hij zich vandaag voelt. Onvoorstelbaar dat hij hier 'ongeschonden'
uit is gestapt.

https://pbs.twimg.com/media/G5QmiV3WgAAoIDC?format=jpg&name=medium

Gisteren een lang interview met zijn vriendin gezien. Wat een leuk meid! Heel gewoon,
geen kapsones, studeert aan de uni (ook e... [Lees verder]

  • 1
  • 9 nov 2025 - 12:17
Reacties (1)

  • Pietje Bell

    Posts: 31.834

    Ben benieuwd hoe hij zich vandaag voelt. Onvoorstelbaar dat hij hier 'ongeschonden'
    uit is gestapt.

    pbs.twimg.com/medi(...)oIDC?format=jpg&;name=medium

    Gisteren een lang interview met zijn vriendin gezien. Wat een leuk meid! Heel gewoon,
    geen kapsones, studeert aan de uni (ook een poosje hier in Ned) en heel charismatisch.
    Ze hebben al bijna 5 jaar een relatie en heeft al zijn klassen meegemaakt.
    Sympathiek stel.

    • + 1
    • 9 nov 2025 - 12:17

show sidebar