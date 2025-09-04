Bortoleto lacht: "Misschien komt Verstappen naar Audi!"

Het is geen geheim dat Max Verstappen het goed kan vinden met Sauber-rookie Gabriel Bortoleto. De twee spreken elkaar geregeld buiten de raceweekenden om, en Bortoleto grapt dat Verstappen misschien een keer een overstap kan maken naar het team van Audi.

Bortoleto is bezig met een aardig debuutseizoen in de Formule 1. De Braziliaan sprokkelt zijn puntjes bij elkaar, en kan zijn ervaren teamgenoot Nico Hülkenberg met regelmaat bijhouden. Bortoleto krijgt daarnaast ook veel steun van Verstappen. Hij vraagt de regerend wereldkampioen om advies, en ze wisselen instellingen uit voor hun werk op de simulator. Ze kennen elkaar dan ook uit de onlinewereld, waar ze regelmatig samen activiteiten ondernemen.

Eerder deze week waren Verstappen, Bortoleto en Williams-junior Luke Browning te zien op een livestream van Team Redline. Kijkers op het streamingplatform Twitch konden een avondje meegenieten van de gamende coureurs, die tot rust kwamen te midden van alle hectiek van de Formule 1-wereld.

Gaat Verstappen naar Audi?

Bortoleto is blij met zijn goede band met Verstappen. In Monza kreeg hij in gesprek met de internationale media de vraag of hij het voor zich ziet om teamgenoot van Verstappen te worden: "Misschien komt hij ooit naar Audi toe!"

Hoe goed is de vriendschap?

De Braziliaanse coureur gaat daarna iets serieuzer in op de vraag: "Maar goed, ik weet het nog niet. We zijn gewoon vrienden en we werken heel erg goed samen. Hij helpt me enorm. Ik geloof echt dat hij een heel erg goede teamgenoot kan zijn in de zin dat als we een team krijgen, om het team bij elkaar te brengen."

Voorsprong op Tsunoda

Bortoleto staat op dit moment op de achttiende plaats in het wereldkampioenschap met 14 WK-punten achter zijn naam. Hij staat hiermee één plekje voor Verstappens huidige Red Bull-teamgenoot Yuki Tsunoda. De Japanner heeft slechts twaalf punten bij elkaar gereden.