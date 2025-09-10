user icon
Bortoleto trots op vriendschap met Verstappen: "Hij heeft een goed hart"

Bortoleto trots op vriendschap met Verstappen: "Hij heeft een goed hart"
  • Gepubliceerd op 10 sep 2025 14:09
  • comments 12
  • Door: Bob Plaizier

Sauber-coureur Gabriel Bortoleto maakt er geen geheim van dat hij het heel erg goed kan vinden met Max Verstappen. De twee racen vaak samen op de virtuele circuits, en Bortoleto legt nu uit waarom hij het zo goed kan vinden met Verstappen.

Bortoleto steekt zijn bewondering voor Verstappen nooit onder stoelen of banken. Toen Verstappen afgelopen weekend de Italiaanse Grand Prix op zijn naam schreef, reageerde Bortoleto vol ongeloof over de boordradio. Enkele dagen voor de race waren de twee coureurs nog samen te zien op een livestream van Team Redline, het laat zien hoe de band is tussen hen.

'Hij is recht voor zijn raap'

Bortoleto grijpt elke kans aan om Verstappen de hemel in te prijzen. In de Beyond the Grid-podcast wordt hij gevraagd naar zijn band met de Red Bull-coureur: "Hij is recht voor zijn raap. Hij is niet nep, hij is volledig zonder façade. Wat hij voor de camera's is, is hij ook daarbuiten. Misschien zien mensen niet altijd de goede kant van hem, omdat hij zo direct is waardoor mensen hem als schurk neerzetten. Hij is echter niet zo. Hij heeft een heel erg goed hart, helpt mensen en helpt mij. Hij is gewoon wie hij is."

Titelstrijd met Verstappen?

Bortoleto wordt ook gevraagd naar een eventuele titelstrijd met Verstappen. Lachend stelt hij dat de dynamiek dan wel zal veranderen: "Ik bedoel, hij zal me waarschijnlijk geen tips meer gaan geven als we onderling strijden. Maar dat is heel normaal. Het is ons werk en dat is wat we doen."

"Ik ben er wel van overtuigd dat we dan nog steeds respectvol met elkaar zouden omgaan, als vrienden. Ik denk dan weer niet dat we nog zoveel samen zouden oefenen als we nu doen, want ik zou dan niet willen dat hij bepaalde dingen ziet en vice versa."

snailer

Posts: 29.606

Bortoleto lijkt toch wel een beetje verliefd op Verstappen.

  • 3
  • 10 sep 2025 - 14:08
Reacties (12)

Login om te reageren
  • snailer

    Posts: 29.606

    Bortoleto lijkt toch wel een beetje verliefd op Verstappen.

    • + 3
    • 10 sep 2025 - 14:08
    • Paulie

      Posts: 4.427

      je bent me voor. een complimentje op z'n tijd is mooi, maar hier krijg ik toch een beetje ongemakkelijk gevoel bij...

      • + 2
      • 10 sep 2025 - 14:09
    • snailer

      Posts: 29.606

      Heb trouwens ergens gelezen dat hij nu onderdeel is van Redline. Maar kan het officieel niet terugvinden. Zou me niets verbazen eigenlijk. Bortoleto is volgens mij een goede gast, ook al is hij wat 'smitten'.

      • + 0
      • 10 sep 2025 - 14:18
    • Pietje Bell

      Posts: 30.842

      @Snailer, zou kunnen dat je dat van mij hebt gelezen. Ik heb hier al vaker geschreven dat Borteleto bij Team Redline zit.
      Dat is sinds januari 2023 en hij is hun ambassadeur.

      • + 0
      • 10 sep 2025 - 14:39
    • snailer

      Posts: 29.606

      Zou zeker van jou kunnen komen, pietje. Ben al wat ouder en soms vergeet ik de bronnen. Zo gaat dat.

      • + 0
      • 10 sep 2025 - 14:55
    • Paulie

      Posts: 4.427

      Het kon in ieder geval niet van mij komen, weet net dat Redline simracen is, das niks voor mij, veel te anno nu voor Paulie

      • + 0
      • 10 sep 2025 - 15:02
    • Pietje Bell

      Posts: 30.842

      Als je op veel verschillende sites en fora leest is het heel normaal dat je niet meer weet waar je iets gelezen hebt.

      • + 0
      • 10 sep 2025 - 15:03
    • Larry Perkins

      Posts: 59.716

      Ik las dat Bortoleto bij Team Redline zit in een folder van Intertoys...

      • + 1
      • 10 sep 2025 - 15:08
    • snailer

      Posts: 29.606

      Owwwww Ik dacht dat je het als eerst las, Larry.

      Ik lees amper op forums. Ik probeer vooral info te verzamelen van bronnen die betrouwbaar overkomen. In ieder geval dat ik weet dat ze info controleren en niet klakkeloos overnemen.
      Daarnaast zijn er een paar technische bronnen. Of bronnen waar ze vanuit de techniek en telemetrie items brengen. Kan ik altijd van leren zonder uit het oog te verliezen dat ze het mis kunnen hebben.
      Tot slot luister ik liever naar interviews dan dat ik ze lees. Te vaak is er vervorming en nog vaker is er rond een geschreven interview opinie ingebed in het verhaal.

      Ik luister ook naar onboard radio. Maar niet meer altijd. Alleen als er wat interessant gebeurde tegenwoordig.

      • + 0
      • 10 sep 2025 - 15:22
    • van lotje,g

      Posts: 1.082

      Wat zal Guus jaloers zijn.

      • + 0
      • 10 sep 2025 - 15:24
  • Larry Perkins

    Posts: 59.716

    Italian GP 2025 | Highlights | Comedy on F1 racing
    (Lollipopman, 7,24 minuten)

    https://youtu.be/vCVQQt0Kd9U

    • + 2
    • 10 sep 2025 - 14:52
  • Pietje Bell

    Posts: 30.842

    Vers van de pers: Beyond the Grid: Een klein uur lang Borteleto aan het woord:

    https://youtu.be/WU7aUUdYfSU

    • + 0
    • 10 sep 2025 - 16:11

