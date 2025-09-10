Bortoleto trots op vriendschap met Verstappen: "Hij heeft een goed hart"

Sauber-coureur Gabriel Bortoleto maakt er geen geheim van dat hij het heel erg goed kan vinden met Max Verstappen. De twee racen vaak samen op de virtuele circuits, en Bortoleto legt nu uit waarom hij het zo goed kan vinden met Verstappen.

Bortoleto steekt zijn bewondering voor Verstappen nooit onder stoelen of banken. Toen Verstappen afgelopen weekend de Italiaanse Grand Prix op zijn naam schreef, reageerde Bortoleto vol ongeloof over de boordradio. Enkele dagen voor de race waren de twee coureurs nog samen te zien op een livestream van Team Redline, het laat zien hoe de band is tussen hen.

'Hij is recht voor zijn raap'

Bortoleto grijpt elke kans aan om Verstappen de hemel in te prijzen. In de Beyond the Grid-podcast wordt hij gevraagd naar zijn band met de Red Bull-coureur: "Hij is recht voor zijn raap. Hij is niet nep, hij is volledig zonder façade. Wat hij voor de camera's is, is hij ook daarbuiten. Misschien zien mensen niet altijd de goede kant van hem, omdat hij zo direct is waardoor mensen hem als schurk neerzetten. Hij is echter niet zo. Hij heeft een heel erg goed hart, helpt mensen en helpt mij. Hij is gewoon wie hij is."

Titelstrijd met Verstappen?

Bortoleto wordt ook gevraagd naar een eventuele titelstrijd met Verstappen. Lachend stelt hij dat de dynamiek dan wel zal veranderen: "Ik bedoel, hij zal me waarschijnlijk geen tips meer gaan geven als we onderling strijden. Maar dat is heel normaal. Het is ons werk en dat is wat we doen."

"Ik ben er wel van overtuigd dat we dan nog steeds respectvol met elkaar zouden omgaan, als vrienden. Ik denk dan weer niet dat we nog zoveel samen zouden oefenen als we nu doen, want ik zou dan niet willen dat hij bepaalde dingen ziet en vice versa."