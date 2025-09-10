user icon
Audi sluit grote deal met belangrijke Mercedes-sponsor

Audi sluit grote deal met belangrijke Mercedes-sponsor
  • Gepubliceerd op 10 sep 2025 10:46
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

De Formule 1-plannen van het team van Audi hebben meer vorm gekregen. De Duitse autobouwer, die volgend jaar het team van Sauber overneemt, heeft namelijk een deal gesloten met Adidas. Opvallend genoeg heeft ook Mercedes een samenwerkingsverband met hen.

Audi is hard bezig met de voorbereidingen op hun debuut in de Formule 1 in 2026. Vanaf volgend jaar nemen ze het team van Sauber over, en gaan ze zelf krachtbronnen produceren. In de afgelopen maanden hebben ze veel belangrijke mensen aan het toegevoegd, en werd er recent al een deal gesloten met Revolut. De internationale bank wordt vanaf volgend jaar de titelsponsor van het team.

Belangrijke deal

Vandaag heeft Audi bekendgemaakt dat ze nog een grote sponsor hebben aangetrokken. Het gaat om Adidas, dat de teamkleding voor het team zal gaan bezorgen. Ze zullen voor de kleding gaan zorgen die wordt gedragen door de engineers, de monteurs en ook coureurs Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto.

Tevredenheid bij het team

Bij het team zijn ze heel erg blij met deze nieuwe samenwerking. Teambaas Jonathan Wheatley spreekt zich uit in het persbericht: "Deze samenwerking brengt twee iconische merken samen op een wereldwijd podium en het staat voor een gedurfde stap voorwaarts in onze reis naar het worden van het team Audi."

Samenwerking met Mercedes

Het is opvallend dat Audi in zee gaat met Adidas. Het bekende sportkledingmerk is sinds begin dit jaar namelijk ook de teampartner van Mercedes, het andere grote Duitse automerk in de Formule 1. Bij Mercedes zorgen ze voor de kleding van de monteurs, engineers, coureurs en het overige personeel. Bij speciale raceweekenden brengen ze kledinglijnen op de markt, en het is de verwachting dat dit ook bij Audi gaat gebeuren. Volgens het merk presenteren ze de nieuwe kledinglijn in februari 2026. Dat betekent dat deze launch pas plaatsvindt na de eerste wintertest.

F1 Nieuws Mercedes Sauber Audi

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

