Audi sluit grote deal met belangrijke Mercedes-sponsor

De Formule 1-plannen van het team van Audi hebben meer vorm gekregen. De Duitse autobouwer, die volgend jaar het team van Sauber overneemt, heeft namelijk een deal gesloten met Adidas. Opvallend genoeg heeft ook Mercedes een samenwerkingsverband met hen.

Audi is hard bezig met de voorbereidingen op hun debuut in de Formule 1 in 2026. Vanaf volgend jaar nemen ze het team van Sauber over, en gaan ze zelf krachtbronnen produceren. In de afgelopen maanden hebben ze veel belangrijke mensen aan het toegevoegd, en werd er recent al een deal gesloten met Revolut. De internationale bank wordt vanaf volgend jaar de titelsponsor van het team.

Belangrijke deal

Vandaag heeft Audi bekendgemaakt dat ze nog een grote sponsor hebben aangetrokken. Het gaat om Adidas, dat de teamkleding voor het team zal gaan bezorgen. Ze zullen voor de kleding gaan zorgen die wordt gedragen door de engineers, de monteurs en ook coureurs Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto.

Tevredenheid bij het team

Bij het team zijn ze heel erg blij met deze nieuwe samenwerking. Teambaas Jonathan Wheatley spreekt zich uit in het persbericht: "Deze samenwerking brengt twee iconische merken samen op een wereldwijd podium en het staat voor een gedurfde stap voorwaarts in onze reis naar het worden van het team Audi."

Samenwerking met Mercedes

Het is opvallend dat Audi in zee gaat met Adidas. Het bekende sportkledingmerk is sinds begin dit jaar namelijk ook de teampartner van Mercedes, het andere grote Duitse automerk in de Formule 1. Bij Mercedes zorgen ze voor de kleding van de monteurs, engineers, coureurs en het overige personeel. Bij speciale raceweekenden brengen ze kledinglijnen op de markt, en het is de verwachting dat dit ook bij Audi gaat gebeuren. Volgens het merk presenteren ze de nieuwe kledinglijn in februari 2026. Dat betekent dat deze launch pas plaatsvindt na de eerste wintertest.