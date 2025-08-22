user icon
Fernando Alonso: "Jongere fans begrijpen niet wat oudere coureurs doen"
  • Gepubliceerd op 22 aug 2025 10:09
  • Door: Jesse Jansen

Fernando Alonso denkt dat jongere fans niet begrijpen wat de oudere coureurs doen. Alonso is met zijn 44 jaar de oudste F1-coureur sinds Graham Hill in 1975. De Spanjaard beweert dat hij en collega Nico Hülkenberg zich niets aantrekken van hoe jongere fans naar hen kijken. 

Volgens Fernando Alonso draait alles om prestaties en niets om populariteit. De Spanjaard stelt dat de 'next-generation fans' niet snappen dat dat zo werkt. De Spanjaard trekt zich er niets van aan. 

'Trek me er niets van aan'

"Eigenlijk kan het ons allebei niet zoveel schelen wat de jongere fans vinden", aldus Alonso, zo meldt GPFans. "Wij proberen gewoon races te winnen, met ons team samen te werken en prestaties te leveren."

"Als Nico en ik volgend jaar een winnende auto hebben en opeens acht races achter elkaar winnen, zullen mensen denken dat we ineens anders zijn gaan trainen of wonderbaarlijk beter zijn geworden. Dat is niet de realiteit. We trainen, eten, reizen en werken elke dag met de simulator om beter te worden. Onze focus ligt volledig bij het team, niet bij de perceptie van de fans."

Geen woord aan vuil maken

Alonso rijdt ook volgend seizoen voor Aston Martin. De Spanjaard rijdt in een door Adrian Newey ontworpen auto. "Het klinkt misschien hard, maar we denken er gewoon niet aan of mensen doorhebben hoe goed of slecht we rijden. We houden van de fans, maar voor ons draait het om het werk voor het team en de technische aspecten van de sport."

Hülkenberg sluit zich aan bij de tweevoudig wereldkampioen: "Ik denk dat er geen enkel verband is tussen leeftijd en resultaten", zegt Hülkenberg. "Het hangt af van je auto, hoe je weekend verloopt en of alles klopt. Op Silverstone hadden wij gewoon het geluk dat alles in ons voordeel viel. Volgend weekend kan het weer totaal anders zijn."

F1 Nieuws Fernando Alonso Nico Hülkenberg Sauber Aston Martin

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Land Spanje
  • Geb. datum 29 jul 1981 (44)
  • Geb. plaats Oviedo, Spanje
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Sauber
Bekijk volledig profiel
