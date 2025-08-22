Fernando Alonso: "Jongere fans begrijpen niet wat oudere coureurs doen"

Fernando Alonso denkt dat jongere fans niet begrijpen wat de oudere coureurs doen. Alonso is met zijn 44 jaar de oudste F1-coureur sinds Graham Hill in 1975. De Spanjaard beweert dat hij en collega Nico Hülkenberg zich niets aantrekken van hoe jongere fans naar hen kijken.

Volgens Fernando Alonso draait alles om prestaties en niets om populariteit. De Spanjaard stelt dat de 'next-generation fans' niet snappen dat dat zo werkt. De Spanjaard trekt zich er niets van aan.

'Trek me er niets van aan'

"Eigenlijk kan het ons allebei niet zoveel schelen wat de jongere fans vinden", aldus Alonso, zo meldt GPFans. "Wij proberen gewoon races te winnen, met ons team samen te werken en prestaties te leveren."

"Als Nico en ik volgend jaar een winnende auto hebben en opeens acht races achter elkaar winnen, zullen mensen denken dat we ineens anders zijn gaan trainen of wonderbaarlijk beter zijn geworden. Dat is niet de realiteit. We trainen, eten, reizen en werken elke dag met de simulator om beter te worden. Onze focus ligt volledig bij het team, niet bij de perceptie van de fans."

Geen woord aan vuil maken

Alonso rijdt ook volgend seizoen voor Aston Martin. De Spanjaard rijdt in een door Adrian Newey ontworpen auto. "Het klinkt misschien hard, maar we denken er gewoon niet aan of mensen doorhebben hoe goed of slecht we rijden. We houden van de fans, maar voor ons draait het om het werk voor het team en de technische aspecten van de sport."

Hülkenberg sluit zich aan bij de tweevoudig wereldkampioen: "Ik denk dat er geen enkel verband is tussen leeftijd en resultaten", zegt Hülkenberg. "Het hangt af van je auto, hoe je weekend verloopt en of alles klopt. Op Silverstone hadden wij gewoon het geluk dat alles in ons voordeel viel. Volgend weekend kan het weer totaal anders zijn."