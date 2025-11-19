user icon
Wie bouwt de beste auto in 2026? "Dat wordt een belangrijke factor"

Wie bouwt de beste auto in 2026? "Dat wordt een belangrijke factor"
  Gepubliceerd op 19 nov 2025 18:46
  7
  Door: Jeroen Immink

Audi F1-baas Mattia Binotto verwacht dat het in 2026 niet draait om wie het nieuwe Formule 1-tijdperk het sterkst aftrapt, maar om welke renstal zich het snelst weet aan te passen. Volgens de Italiaan wordt het vooral een ontwikkelingsrace, waarin flexibiliteit en reactiesnelheid het verschil gaan maken.

In 2026 gaat de F1 volledig op de schop: nieuwe motorformules, een andere verdeling tussen verbrandingsmotor en elektrisch vermogen, en lichtere, compactere bolides met actieve aerodynamica moeten het racen verbeteren. Helemaal zeker weten de teams echter nog niets, want de impact van die totale reset is gigantisch.

Binotto schijnt licht op 2026

Tijdens een Audi-event in München – waar de R26 Concept werd gepresenteerd – gaf Binotto vorige week al aan dat niemand zich rijk moet rekenen na de eerste paar Grands Prix. “Je kunt na race één echt niet zeggen: dit is het beste team”, stelde hij. “Het draait erom hoe snel je kunt schakelen zodra je begrijpt waar je tekortkomt. De ploeg die het snelst kan reageren én ontwikkeling weet te versnellen, heeft uiteindelijk de beste papieren.”

Binotto over belangrijkste factoren

Binotto waarschuwt dat vooral de kwaliteit van de windtunnel- en simulatiemodellen cruciaal wordt. De laatste jaren zagen meerdere teams hun virtuele data niet overeenkomen met de realiteit, met desastreuze gevolgen voor de ontwikkeling. Dat risico keert in 2026 gewoon terug, benadrukt de Audi-topman. “We krijgen te maken met enorme veranderingen aan zowel de aero als het hele voertuigconcept”, legde hij uit. “Wat nu bepalend is voor performance, hoeft in 2026 niet meer hetzelfde gewicht te hebben. Zaken die vandaag essentieel zijn, kunnen straks bijna irrelevant worden. Daarom moeten al onze tools opnieuw worden geijkt, want de variabelen die ertoe doen, verschuiven compleet.”

Dat alles betekent dat de verhoudingen aan het begin van 2026 alle kanten op kunnen vliegen. “Het zou goed kunnen dat bepaalde teams er meteen bovenop zitten en anderen achter de feiten aanlopen”, aldus Binotto. “Puur omdat hun modellen nog niet scherp genoeg staan.”

dutchiceman

Posts: 5.489

Nico is niet te oud.

  • 2
  • 19 nov 2025 - 19:41
Reacties (7)

  • koppie toe

    Posts: 4.823

    Hoe cool (tegen beter weten in) zou het zijn als Audi of Cadillac de gevestigde orde te kakken zet.

    • + 0
    • 19 nov 2025 - 19:08
    • Raye34

      Posts: 1.160

      Cadillac rijdt met Ferrari motoren de eerste drie seizoenen en waarschijnlijk met een aangepast Ferrari chassis, lijkt mij dat Ferrari Cadillac gaat gebruiken als proef konijn.
      Audi kan weleens voor een verassing zorgen, alleen hebben ze niet de coureurs in huis voor de ontwikkeling, Nico is gewoon te oud en Gabriel te jong om de auto te ontwikkelen.

      • + 0
      • 19 nov 2025 - 19:24
    • dutchiceman

      Posts: 5.489

      Nico is niet te oud.

      • + 2
      • 19 nov 2025 - 19:41
    • koppie toe

      Posts: 4.823

      Niet correct, ze gaan wel met de Ferrari motor en versnellingsbak rijden geloof tot en met 2028 en daarna met eigen motor.
      Het chassis komt uit eigen fabriek en het team zal dus geen proefkonijn zijn. Zelfs Haas is dat niet, die kopen wel meer van Ferrari dan Cadillac zal gaan doen.
      Als je bedoelt qua motoren, nee dan ook niet klantenmotoren moeten dezelfde specificaties en mappings hebben als het fabrieksteam.

      • + 1
      • 19 nov 2025 - 19:58
  • Larry Perkins

    Posts: 61.562

    Het is (nutteloos) koffiedik kijken, Hesketh slaat in ieder geval een jaartje over...

    • + 0
    • 19 nov 2025 - 20:32
  • Dale U

    Posts: 1.782

    Een goede degelijke engine, met een goed functionerende 50/50 verhouding en een innovatieve auto bouwen, een soort "BAR" (Jenson Button auto)

    • + 0
    • 19 nov 2025 - 21:18
  • GreenEye

    Posts: 78

    Echt waar ?

    Nooit geweten dat de beste auto een belangrijke factor is in de Formule 1.
    Ik dacht altijd dat meedoen belangrijker is dan winnen.
    Kijk maar naar Max Verstappen.
    Die kan zelfs winnen in een tractor van een frisdranken firma.

    :-)

    • + 1
    • 19 nov 2025 - 22:00

