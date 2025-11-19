Audi F1-baas Mattia Binotto verwacht dat het in 2026 niet draait om wie het nieuwe Formule 1-tijdperk het sterkst aftrapt, maar om welke renstal zich het snelst weet aan te passen. Volgens de Italiaan wordt het vooral een ontwikkelingsrace, waarin flexibiliteit en reactiesnelheid het verschil gaan maken.

In 2026 gaat de F1 volledig op de schop: nieuwe motorformules, een andere verdeling tussen verbrandingsmotor en elektrisch vermogen, en lichtere, compactere bolides met actieve aerodynamica moeten het racen verbeteren. Helemaal zeker weten de teams echter nog niets, want de impact van die totale reset is gigantisch.

Binotto schijnt licht op 2026

Tijdens een Audi-event in München – waar de R26 Concept werd gepresenteerd – gaf Binotto vorige week al aan dat niemand zich rijk moet rekenen na de eerste paar Grands Prix. “Je kunt na race één echt niet zeggen: dit is het beste team”, stelde hij. “Het draait erom hoe snel je kunt schakelen zodra je begrijpt waar je tekortkomt. De ploeg die het snelst kan reageren én ontwikkeling weet te versnellen, heeft uiteindelijk de beste papieren.”

Binotto over belangrijkste factoren

Binotto waarschuwt dat vooral de kwaliteit van de windtunnel- en simulatiemodellen cruciaal wordt. De laatste jaren zagen meerdere teams hun virtuele data niet overeenkomen met de realiteit, met desastreuze gevolgen voor de ontwikkeling. Dat risico keert in 2026 gewoon terug, benadrukt de Audi-topman. “We krijgen te maken met enorme veranderingen aan zowel de aero als het hele voertuigconcept”, legde hij uit. “Wat nu bepalend is voor performance, hoeft in 2026 niet meer hetzelfde gewicht te hebben. Zaken die vandaag essentieel zijn, kunnen straks bijna irrelevant worden. Daarom moeten al onze tools opnieuw worden geijkt, want de variabelen die ertoe doen, verschuiven compleet.”

Dat alles betekent dat de verhoudingen aan het begin van 2026 alle kanten op kunnen vliegen. “Het zou goed kunnen dat bepaalde teams er meteen bovenop zitten en anderen achter de feiten aanlopen”, aldus Binotto. “Puur omdat hun modellen nog niet scherp genoeg staan.”