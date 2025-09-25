Voormalig Red Bull-topman lovend: "Verstappen gaf in Bakoe een masterclass"

De Grand Prix van Azerbeidzjan was afgelopen weekend nogal chaotisch. Toch was er een coureur die vanaf zaterdag domineerde. Max Verstappen wist zichzelf op pole position te kwalificeren en uiteindelijk de race te winnen. Voormalig Red Bull-topman Jonathan Wheatley is erg onder de indruk van Verstappen.

De Sauber-teambaas geniet van de Nederlander. Het was Charles Leclerc, Oscar Piastri en Lando Norris niet gelukt om boven water te blijven, maar Max Verstappen bleef wel overeind staan.

Chaotische kwalificatie in Bakoe

Lewis Hamilton wist het laatste deel van de kwalificatie niet te halen. Charles Leclerc en Oscar Piastri wisten geen tijd neer te zetten in Q3 door crashes en Lando Norris was niet snel genoeg. Daardoor bestond de top-3 uit Max Verstappen, Carlos Sainz en Liam Lawson.

"Max is altijd, hoe zeg je dat ook alweer... de beste komt vanzelf bovendrijven. Ik keek naar zijn onboards tijdens de kwalificatie. Het zag er geen moment naar uit alsof hij de muur in zou gaan", zo vertelt Sauber-teambaas Jonathan Wheatley aan de internationale media.

De banen waren makkelijk voor Red Bull

Hoewel Red Bull Racing nog geen opvallend goed seizoen kent, was Monza en Bakoe een makkie voor het team. De banen passen goed bij het karakter van de Red Bull-bolides. De volgende Grand Prix gaat plaatsvinden in Singapore. Daar heeft de Red Bull het vaak lastiger.

"Hij weet precies hoe hij het maximale uit die auto moet halen. Misschien zijn dit wel twee circuits die zijn auto echt goed liggen. Maar ik geniet er al sinds, ik denk 2014, voortdurend van om hem te zien racen. En het weekend in Baku was daar opnieuw een voorbeeld van. Het was een masterclass", eindigde Wheatley zijn verhaal.

Max Verstappen staat momenteel derde in het wereldkampioenschap met een achterstand van 69 punten op Oscar Piastri. De Nederlander moet dus gemiddeld meer dan tien punten inlopen per Grand Prix, mocht hij wereldkampioen willen worden.