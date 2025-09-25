user icon
Voormalig Red Bull-topman lovend: "Verstappen gaf in Bakoe een masterclass"

Voormalig Red Bull-topman lovend: "Verstappen gaf in Bakoe een masterclass"
  Gepubliceerd op 25 sep 2025 08:48
  Door: Jesse Jansen

De Grand Prix van Azerbeidzjan was afgelopen weekend nogal chaotisch. Toch was er een coureur die vanaf zaterdag domineerde. Max Verstappen wist zichzelf op pole position te kwalificeren en uiteindelijk de race te winnen. Voormalig Red Bull-topman Jonathan Wheatley is erg onder de indruk van Verstappen. 

De Sauber-teambaas geniet van de Nederlander. Het was Charles Leclerc, Oscar Piastri en Lando Norris niet gelukt om boven water te blijven, maar Max Verstappen bleef wel overeind staan. 

Chaotische kwalificatie in Bakoe

Lewis Hamilton wist het laatste deel van de kwalificatie niet te halen. Charles Leclerc en Oscar Piastri wisten geen tijd neer te zetten in Q3 door crashes en Lando Norris was niet snel genoeg. Daardoor bestond de top-3 uit Max Verstappen, Carlos Sainz en Liam Lawson

"Max is altijd, hoe zeg je dat ook alweer... de beste komt vanzelf bovendrijven. Ik keek naar zijn onboards tijdens de kwalificatie. Het zag er geen moment naar uit alsof hij de muur in zou gaan", zo vertelt Sauber-teambaas Jonathan Wheatley aan de internationale media.

De banen waren makkelijk voor Red Bull

Hoewel Red Bull Racing nog geen opvallend goed seizoen kent, was Monza en Bakoe een makkie voor het team. De banen passen goed bij het karakter van de Red Bull-bolides. De volgende Grand Prix gaat plaatsvinden in Singapore. Daar heeft de Red Bull het vaak lastiger. 

"Hij weet precies hoe hij het maximale uit die auto moet halen. Misschien zijn dit wel twee circuits die zijn auto echt goed liggen. Maar ik geniet er al sinds, ik denk 2014, voortdurend van om hem te zien racen. En het weekend in Baku was daar opnieuw een voorbeeld van. Het was een masterclass", eindigde Wheatley zijn verhaal. 

Max Verstappen staat momenteel derde in het wereldkampioenschap met een achterstand van 69 punten op Oscar Piastri. De Nederlander moet dus gemiddeld meer dan tien punten inlopen per Grand Prix, mocht hij wereldkampioen willen worden.

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

