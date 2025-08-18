user icon
icon

De rookies op rapport: Hoe verliep de eerste seizoenshelft?

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
De rookies op rapport: Hoe verliep de eerste seizoenshelft?
  • Gepubliceerd op 18 aug 2025 08:48
  • comments 4
  • Door: Bob Plaizier

De zomerstop in de Formule 1 is officieel begonnen. Voor de coureurs is dit het moment om tot rust te komen en terug te kijken op de eerste seizoenshelft. Voor een groepje coureurs was dit hun eerste eerste seizoenshelft in de sport. GPToday.net legt de rookies langs het meetlat na hun eerste races.

Met Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto, Andrea Kimi Antonelli, Jack Doohan en eigenlijk ook Liam Lawson en Oliver Bearman begonnen er dit seizoen zes jongelingen aan het seizoen. De verwachtingspatronen waren wisselend, maar dat gold ook voor hun prestaties. Sommigen lieten direct mooie dingen zien, terwijl anderen al snel van het toneel verdwenen.

Meer over Mercedes 'Verstappen gaat Antonelli opvolgen bij Mercedes'

'Verstappen gaat Antonelli opvolgen bij Mercedes'

9 aug
 Wolff doet grote onthulling: "We hebben met Verstappen gesproken"

Wolff doet grote onthulling: "We hebben met Verstappen gesproken"

6 aug

Jack Doohan

Voor Jack Doohan zat zijn Formule 1-avontuur na de Grand Prix van Miami er eigenlijk al op. De Australiër kon bij Alpine weinig mooie dingen laten zien, en stond door de aanwezigheid van derde coureur Franco Colapinto direct al onder druk.

Hij begon zijn seizoen met een crash in de eerste ronde van zijn thuisrace in Australië. In de weken daarna bleek hij niet in staat te zijn om zijn teamgenoot Pierre Gasly te volgen, en vielen zijn prestaties ook flink tegen.

Doohan beleefde zijn dieptepunt in Japan, toen hij in de derde vrije training zal auto volledig afschreef na een harde crash in de eerste bocht. Het was het begin van het einde, en na het raceweekend in Miami werd hij vervangen door Colapinto.

Liam Lawson

Ook voor Liam Lawson begon zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1 op een pijnlijke manier. Hij werd door Red Bull aangewezen als de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen, maar dit bleek geen succes te zijn.

In Australië crashte hij in de regen, maar hij kreeg wel steun van Red Bull. Toen hij in China vast bleef zitten op de twintigste plaats, gingen alle alarmbellen af en degradeerde Red Bull hem naar Racing Bulls. Hij werd vervangen door Yuki Tsunoda, en had de tijd nodig om zijn vorm te hervinden.

Lawson deed dat, en kwam in Hongarije zelfs voor Verstappen over de finish. Zijn Red Bull-droom veranderde in een nachtmerrie, maar bij Racing Bulls kan hij wel zijn Formule 1-droom leven.

Gabriel Bortoleto
 
Gabriel Bortoleto betrad dit jaar de koningsklasse als de regerend Formule 2-kampioen. De Braziliaan moest zich aanpassen, en reed bij Sauber eerst rond in de schaduw van zijn teamgenoot Nico Hülkenberg. Maar al snel brak Bortoleto écht door.

Als protégé van Fernando Alonso en goede vriend van Max Verstappen heeft hij de steun van de juiste mensen. Al die tips helpen hem, en in de Grand Prix van Oostenrijk pakte hij zijn eerste WK-punten toen hij als achtste over de streep kwam. 

Zijn sprookje eindigde daar niet, en Bortoleto wist ook punten te scoren in België en Hongarije. Op de Hungaroring kwam hij als zesde over de streep, en dit smaakte naar meer. Het belooft veel voor de tweede seizoenshelft.

Oliver Bearman
Oliver Bearman maakte vorig seizoen veel indruk met zijn invalbeurten. Dit jaar rijdt hij zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1, en hij begon zeker niet slecht in zijn Haas. In China, Japan en Bahrein pakte hij punten, maar daarna zakten zijn prestaties in.

Bearman moest overduidelijk nog veel leren, en pas in België pakte hij voor het eerst weer punten. De Britse Haas-coureur moet nog groeien, en viel eigenlijk een beetje tegen.

Andrea Kimi Antonelli

De meest gehypete rookie van dit jaar was met afstand Andrea Kimi Antonelli. De 18-jarige Italiaan werd bij Mercedes aangewezen als de opvolger van Lewis Hamilton, en hij begon goed aan het seizoen met een waanzinnige inhaalrace in Australië.

In Bahrein scoorde hij voor het eerst geen punten, maar hij maakte vervolgens alles weer goed in Miami door de sprintpole te pakken. Daarna begonnen de problemen, en had Antonelli pech, crashte hij en kon zich simpelweg niet meer mengen in de strijd om de punten.

Zijn podiumplaats in Canada was een welkome verrassing. Het was echter iets eenmaligs, want ook in de races daarna viel hij volledig door de mand. Alleen in Hongarije scoorde hij nog een puntje, en dat betekent dat er werk aan de winkel is.

Isack Hadjar

De rookie die het meeste indruk heeft gemaakt in de tweede helft van het seizoen, is Isack Hadjar. De Fransman crashte in de openingsronde in Australië, maar liet daarna steeds betere dingen zien. 

Waar Hadjar in de Formule 3 en de Formule 2 een heetgebakerde indruk maakte, lijkt hij in de Formule 1 te zijn herboren. Hadjar maakt indruk me zijn volwassen prestaties, en scoort steeds vaker en vaker veel punten. De Fransman kwam in Monaco als zesde over de streep, en er lijkt meer in het vat te zitten. Het gaat zelfs zo goed, dat Hadjar al in verband wordt gebracht met een Red Bull-zitje. 

Damon Hill

Posts: 19.211

@Snailer & @MWHT,
Eerst wat ik lyrisch over Hadjar. En alhoewel ik nog steeds positief ben, vind ik het opvallend dat Lawson bij Racing Bulls inmiddels niet veel slechter is dan Hadjar. Sterker nog, Lawson is Hadjar alweer bijna genaderd qua puntenaantal. Dus hoe goed is Hadjar? Ik denk een leuke... [Lees verder]

  • 2
  • 18 aug 2025 - 11:21
F1 Nieuws Andrea Kimi Antonelli Gabriel Bortoleto Mercedes Sauber

Reacties (4)

Login om te reageren
  • snailer

    Posts: 29.199

    Snailers raport:

    Colapinto is de broer van Latifi en ... Uralcali zoon... ehh... naam vergeten.
    => reserve maken.

    Bearman. Zeer wisselvallig. Soms snel. Soms niet. Zeer zwak in regen en wisselvallig weer.
    => Reserve maken.

    Doohan.. Is al afgevoerd.
    => Te kort aanwezig geweest. Mogelijk terecht weg, maar geef hem nog een paar races.

    Lawson. halve rookie. Ondervond de power van Verstappen. Vindt zijn mojo weer wat terug nu.
    => verdient een bezoek aan last chance saloon.


    Antonelli. Duidelijk slechter dan Russell, maar gewoon in staat dikke punten te scoren als de auto de beste is. Zie race die Russell won in Canada. Beste auto toen en Antonelli wordt derde.. Heeft wel last van de druk bij een top team lijkt het.
    => Gewoon nog een jaar geven.

    Hadjar. Grootste positieve verrassing. Wel twee maal een auto afgeschreven. Leek verder zeer constant, maar lijkt de laatste races was flaws te tonen. Eigenlijk weet ik dat laatste niet zeker omdat ik vooral samenvattingen kijk.
    => Ondanks de crash in de regen de grootste positieve verrassing. Uiteraard houden!

    Colapinto. Voldoet aan mijn verwachtingen. Sterke indruk, bescheiden. Toont aan te kunnen vechten met de grote rijders en succes te behalen tegen ze.. Eigenlijk overtrof hij zelfs mijn verwachting, terwijl ik hem en Antonelli vorig jaar noemde als in potentie gezschilt voor F1 en mogelijk een topteam.
    => Voor mij nu al de rookie of the year. Lijkt mij een rijder voor een top zitje. Hoewel de spoeling bij de top teams dun is zou ik hem daar wel willen zien.

    • + 0
    • 18 aug 2025 - 09:37
    • MWHT

      Posts: 5.519

      laatste moet Bortoleto zijn neem ik aan? Was mijn favoriet gebaseerd op zijn jaartje F2 en dat heeft hij prima waargemaakt. leuke gozer, prima coureur.

      Hadjar: deed het beter dan verwacht maar echt ook nou weer niet zo goed dat ik hem in de RedBull zou zetten vorig jaar. Begint ook weer die radio trekjes te vertonen die ik in de F2 zo storend vond.

      Doohan: kreeg geen echte kans en dwong die ook nooit af. auf wiedersehen...

      Colapinto: don't believe the hype. Was best snel op één ronde maar onvoldoende controle over de auto om dat langere tijd vol te houden, oftewel te geforceerd aan het rijden met veel schade tot gevolg. Was in de F2 al geen echte hoogvlieger, word in de F1 hoogstens (letterlijk) een hoogvlieger als ie de muur te hard raakt.

      Bearman: aardige gozer, doet het redelijk tegenover Ocon maar zie hem niet zo één-twee-drie in de 2e Ferrari plaatsnemen. Kan nog komen...

      Lawson: gewogen en te licht bevonden, mag in ieder geval nog de AlfatorroTauriVcarbRosso warmhouden tot een beter talent zich aanbied.

      Antonelli: hype numero duo; viel nogal tegen in de F2, toonde bij vlagen wel snelheid maar weinig inzicht en slecht banden management. Toch de F1 ingedonderd en kan het eigenlijk (nog) niet aan. Wel een leuk ventje, hoop dat ie er bovenop komt. Maar had gewoon nog een jaartje F2 moeten rijden. Is niet, en zal nooit de nieuwe Verstappen worden

      • + 0
      • 18 aug 2025 - 10:17
    • Damon Hill

      Posts: 19.211

      @Snailer & @MWHT,
      Eerst wat ik lyrisch over Hadjar. En alhoewel ik nog steeds positief ben, vind ik het opvallend dat Lawson bij Racing Bulls inmiddels niet veel slechter is dan Hadjar. Sterker nog, Lawson is Hadjar alweer bijna genaderd qua puntenaantal. Dus hoe goed is Hadjar? Ik denk een leuker coureur, maar niet per se bijzonder. Van het groepje Lawson-Tsunoda-Hadjar... maakt het niet veel uit wie je in de tweede Red Bull zet, ze maken het allemaal niet waar. Achteraf gezien deed Perez het nog niet eens zo afschuwelijk in dat stoeltje naast Max.

      Overigens is Bearmann al geen echte rookie meer, en ik deel jullie mening over hem.

      Over Bortoleto ben ik ook heel enthousiast, was ik eigenlijk al in de F2!

      • + 2
      • 18 aug 2025 - 11:21
  • Joeppp

    Posts: 8.012

    Hadjar doet het leuk maar ik vind Bortoleto er meer uitspringen doordat die met een mindere auto rijdt en een sterkere teamgenoot. Lawson vind ik niks en veldvulling. Bearman doet het goed en hoort in de F1 thuis. Doohan is slachtoffer geworden van de waanzin van Flavio. Antonelli vind ik geweldig, je ziet dat hij talent en snelheid heeft maar het ontbreekt aan ervaring en zelfvertrouwen. Maar dit jochie is vanuit het niks in de F1 bij een topteam terecht gekomen. De enige waar jje dat mee kan vergelijken is Hamilton maar dat was een andere tijd en had duizenden testuren achter zijn naam staan. Ik heb het voor sit seizoen geschreven, als Antonelli in de buurt van Russell blijft en misschien een paar keer ervoor dit jaar heeft hij het uitstekend gedaan. Zijn seizoen gaat in mijn ogen helemaal naar verwachting.

    • + 0
    • 18 aug 2025 - 10:21

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 64
  • Podiums 1
  • Grand Prix 14
  • Land IT
  • Geb. datum 25 aug 2023 (1)
  • Geb. plaats Bologna, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar