De rookies op rapport: Hoe verliep de eerste seizoenshelft?

De zomerstop in de Formule 1 is officieel begonnen. Voor de coureurs is dit het moment om tot rust te komen en terug te kijken op de eerste seizoenshelft. Voor een groepje coureurs was dit hun eerste eerste seizoenshelft in de sport. GPToday.net legt de rookies langs het meetlat na hun eerste races.

Met Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto, Andrea Kimi Antonelli, Jack Doohan en eigenlijk ook Liam Lawson en Oliver Bearman begonnen er dit seizoen zes jongelingen aan het seizoen. De verwachtingspatronen waren wisselend, maar dat gold ook voor hun prestaties. Sommigen lieten direct mooie dingen zien, terwijl anderen al snel van het toneel verdwenen.

Jack Doohan

Voor Jack Doohan zat zijn Formule 1-avontuur na de Grand Prix van Miami er eigenlijk al op. De Australiër kon bij Alpine weinig mooie dingen laten zien, en stond door de aanwezigheid van derde coureur Franco Colapinto direct al onder druk.

Hij begon zijn seizoen met een crash in de eerste ronde van zijn thuisrace in Australië. In de weken daarna bleek hij niet in staat te zijn om zijn teamgenoot Pierre Gasly te volgen, en vielen zijn prestaties ook flink tegen.

Doohan beleefde zijn dieptepunt in Japan, toen hij in de derde vrije training zal auto volledig afschreef na een harde crash in de eerste bocht. Het was het begin van het einde, en na het raceweekend in Miami werd hij vervangen door Colapinto.

Liam Lawson

Ook voor Liam Lawson begon zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1 op een pijnlijke manier. Hij werd door Red Bull aangewezen als de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen, maar dit bleek geen succes te zijn.

In Australië crashte hij in de regen, maar hij kreeg wel steun van Red Bull. Toen hij in China vast bleef zitten op de twintigste plaats, gingen alle alarmbellen af en degradeerde Red Bull hem naar Racing Bulls. Hij werd vervangen door Yuki Tsunoda, en had de tijd nodig om zijn vorm te hervinden.

Lawson deed dat, en kwam in Hongarije zelfs voor Verstappen over de finish. Zijn Red Bull-droom veranderde in een nachtmerrie, maar bij Racing Bulls kan hij wel zijn Formule 1-droom leven.

Gabriel Bortoleto



Gabriel Bortoleto betrad dit jaar de koningsklasse als de regerend Formule 2-kampioen. De Braziliaan moest zich aanpassen, en reed bij Sauber eerst rond in de schaduw van zijn teamgenoot Nico Hülkenberg. Maar al snel brak Bortoleto écht door.

Als protégé van Fernando Alonso en goede vriend van Max Verstappen heeft hij de steun van de juiste mensen. Al die tips helpen hem, en in de Grand Prix van Oostenrijk pakte hij zijn eerste WK-punten toen hij als achtste over de streep kwam.

Zijn sprookje eindigde daar niet, en Bortoleto wist ook punten te scoren in België en Hongarije. Op de Hungaroring kwam hij als zesde over de streep, en dit smaakte naar meer. Het belooft veel voor de tweede seizoenshelft.

Oliver Bearman

Oliver Bearman maakte vorig seizoen veel indruk met zijn invalbeurten. Dit jaar rijdt hij zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1, en hij begon zeker niet slecht in zijn Haas. In China, Japan en Bahrein pakte hij punten, maar daarna zakten zijn prestaties in.

Bearman moest overduidelijk nog veel leren, en pas in België pakte hij voor het eerst weer punten. De Britse Haas-coureur moet nog groeien, en viel eigenlijk een beetje tegen.

Andrea Kimi Antonelli

De meest gehypete rookie van dit jaar was met afstand Andrea Kimi Antonelli. De 18-jarige Italiaan werd bij Mercedes aangewezen als de opvolger van Lewis Hamilton, en hij begon goed aan het seizoen met een waanzinnige inhaalrace in Australië.

In Bahrein scoorde hij voor het eerst geen punten, maar hij maakte vervolgens alles weer goed in Miami door de sprintpole te pakken. Daarna begonnen de problemen, en had Antonelli pech, crashte hij en kon zich simpelweg niet meer mengen in de strijd om de punten.

Zijn podiumplaats in Canada was een welkome verrassing. Het was echter iets eenmaligs, want ook in de races daarna viel hij volledig door de mand. Alleen in Hongarije scoorde hij nog een puntje, en dat betekent dat er werk aan de winkel is.

Isack Hadjar

De rookie die het meeste indruk heeft gemaakt in de tweede helft van het seizoen, is Isack Hadjar. De Fransman crashte in de openingsronde in Australië, maar liet daarna steeds betere dingen zien.

Waar Hadjar in de Formule 3 en de Formule 2 een heetgebakerde indruk maakte, lijkt hij in de Formule 1 te zijn herboren. Hadjar maakt indruk me zijn volwassen prestaties, en scoort steeds vaker en vaker veel punten. De Fransman kwam in Monaco als zesde over de streep, en er lijkt meer in het vat te zitten. Het gaat zelfs zo goed, dat Hadjar al in verband wordt gebracht met een Red Bull-zitje.