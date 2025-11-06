user icon
Thuisheld Bortoleto: wat Sauber nu wérkelijk aan hem heeft in São Paulo

Thuisheld Bortoleto: wat Sauber nu wérkelijk aan hem heeft in São Paulo
  • Gepubliceerd op 06 nov 2025 21:20
  • comments 0
  • Door: Bob Plaizier

Na jaren zonder Braziliaanse coureur heeft het thuispubliek in São Paulo eindelijk weer iemand om voor te juichen. Gabriel Bortoleto, Sauber-rookie en geboren Paulistaan, rijdt dit weekend zijn allereerste thuisrace in de Formule 1. Zijn verhaal is er een van emotie, maar in de paddock kijken ze verder dan dat. De vraag is: wat levert Bortoleto sportief op voor Sauber in Interlagos? 

Waarom deze baan hem helpt 

Interlagos is een circuit dat Bortoleto van jongs af aan kent. Hij groeide op op nog geen halfuur van de baan, zag als kind zijn idool Felipe Massa winnen en reed er talloze virtuele rondes in de simulator. Toch is dit zijn eerste échte race op het circuit, want Formule 2 en Formule 3 komen hier niet. 

Die lokale kennis vertaalt zich vooral in ritme. De korte ronde en de vele compressies vragen om vloeiend rijden en goed anticiperen op gripveranderingen. Precies daarin blinkt Bortoleto uit. In recente races toonde hij zich sterk in middelhoge bochten, waar geduld en gevoel belangrijker zijn dan pure kracht. 

Zijn engineer beschreef het treffend: “Gabriel rijdt alsof hij elke bocht al kent, nog vóór hij hem instuurt.” 

Kwalificatie en verkeer: risico’s van de thuisbaan 

Een kort circuit betekent ook drukte in de kwalificatie. Het verkeer tijdens de outlaps is berucht op Interlagos, zeker in Q1. Dat maakt het voor een rookie lastig om het juiste moment te vinden voor een snelle ronde. Sauber mikt daarom op een ‘split run’-strategie, waarbij Bortoleto eerder naar buiten gaat om een vrije baan te vinden, zelfs als dat betekent dat hij minder ideale bandentemperatuur heeft. 

Zijn doel is realistisch: Q2 halen en in de buurt van de top tien kwalificeren. Daarmee zou hij Sauber in een sterke uitgangspositie brengen voor de sprint, waar chaos vaak kansen schept. 

Hoe de sprint hem kan helpen 

De sprintrace wordt voor Bortoleto een waardevolle kans om vertrouwen op te bouwen. Met slechts 24 ronden en grote kans op regen is er minder tijd voor slijtage en strategie, factoren die hem eerder parten speelden. In korte runs heeft hij dit seizoen al laten zien dat hij verrassend constant is.

Zijn engineer verwacht dat het sprintformat hem juist ontspant: “In zo’n korte race hoef je niet te rekenen, alleen te racen. Dat past bij zijn natuurlijke stijl.” 

Ook de steun van het thuispubliek kan een rol spelen. Bortoleto heeft de afgelopen dagen tientallen fans begroet bij het hotel, iets wat hem zichtbaar goed doet. “Het geeft me energie, geen druk,” zei hij. “Als ik één punt pak, is dat al een droom. Maar ik denk dat er meer mogelijk is.” 

Realistische doelen voor zondag 

Met vijf punten uit de laatste vijf races zit de rookie in een stijgende lijn. Sauber ziet in hem niet alleen een project voor de toekomst, maar iemand die nu al punten kan binnenhalen. De data van de lange runs in Austin en Mexico tonen dat zijn bandendegradatie vergelijkbaar is met die van Hülkenberg, en dat is een compliment. 

Het team mikt dit weekend op een dubbele puntenfinish. Als Bortoleto erin slaagt Q2 te halen en binnen de top twaalf te starten, is dat realistisch. Zijn grootste uitdaging blijft de startfase: te voorzichtig in de eerste ronden, waardoor hij vaak posities verliest. In Interlagos, met zijn korte run naar bocht 1, zal dat niet mogen gebeuren. 

Wat Sauber aan hem heeft 

Bortoleto’s waarde voor Sauber gaat verder dan het scorebord. Hij brengt stabiliteit in een team dat in 2026 Audi wil worden, en zijn feedback over de auto is volwassen. Volgens insiders is hij bijzonder sterk in het analyseren van gripverloop en differentieel-instellingen, iets waar zelfs Hülkenberg gebruik van maakt. 

Zijn aanwezigheid geeft het team bovendien een gezicht in Zuid-Amerika, een markt die Audi nadrukkelijk wil aanboren. Voor het merk uit Ingolstadt is Bortoleto dus niet alleen een coureur, maar een visitekaartje. 

Een top tien-finish in zijn thuisrace zou dat verhaal compleet maken: een Braziliaanse rookie die niet alleen emotie brengt, maar ook resultaat.

