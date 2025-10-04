'Dreun voor Red Bull: Verstappen-vertrouweling stapt over naar Audi'

Het team van Red Bull Racing lijkt weer afscheid te moeten nemen van een belangrijke naam. De hoofdmonteur van de auto van Max Verstappen lijkt namelijk te vertrekken uit Milton Keynes, hij stapt over naar het team van Audi.

Matt Caller is een bekende naam bij Red Bull Racing. Hij werkt sinds 2015 bij Red Bull, en werd in augustus 2022 de hoofdmonteur aan de kant van de garage van Verstappen. Hij speelt daarmee een belangrijke rol bij de successen van Verstappen. Nu lijkt het er echter op dat ook hij weg gaat bij Red Bull, en hij is zeker niet de enige naam die in de afgelopen anderhalf jaar is vertrokken bij de Oostenrijkse renstal.

Volgens The Race is het duidelijk geworden dat Caller de overstap gaat maken naar het team van Audi. De Duitse autobouwer stapt volgend jaar in de Formule 1, en ze nemen het team van Sauber over. In de afgelopen maanden stapten er al veel belangrijke namen over naar Audi, zo werden recent Ferrari-kopstukken Wolf Zimmermann en Lars Schmidt vastgelegd.

Hereniging met Wheatley

Wat Caller nu gaat doen bij Audi, is nog niet helemaal duidelijk. Volgens The Race stapt hij over naar de Duitse renstal, maar is het niet helder wat hij precies gaat doen. Wel is het duidelijk dat hij weer gaat samenwerken met Jonathan Wheatley. De Brit was bij Red Bull jarenlang de sportief directeur, maar fungeert sinds dit jaar als de teambaas van het huidige Sauber.

Kopstukken vertrekken bij Red Bull

Met het waarschijnlijke vertrek van Caller, trekt er weer een belangrijke naam de Red Bull-deur achter zich dicht. Wheatley was één van de mensen die een stap zette, terwijl ook Rob Marshall en Adrian Newey besloten te vertrekken. Voor Red Bull waren dit harde klappen, maar inmiddels lijken ze steeds beter voor de dag te komen, en heeft Verstappen zich weer gemeld in de titelstrijd.