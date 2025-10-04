user icon
'Dreun voor Red Bull: Verstappen-vertrouweling stapt over naar Audi'

  • Gepubliceerd op 04 okt 2025 13:32
  • comments 9
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Red Bull Racing lijkt weer afscheid te moeten nemen van een belangrijke naam. De hoofdmonteur van de auto van Max Verstappen lijkt namelijk te vertrekken uit Milton Keynes, hij stapt over naar het team van Audi.

Matt Caller is een bekende naam bij Red Bull Racing. Hij werkt sinds 2015 bij Red Bull, en werd in augustus 2022 de hoofdmonteur aan de kant van de garage van Verstappen. Hij speelt daarmee een belangrijke rol bij de successen van Verstappen. Nu lijkt het er echter op dat ook hij weg gaat bij Red Bull, en hij is zeker niet de enige naam die in de afgelopen anderhalf jaar is vertrokken bij de Oostenrijkse renstal.

Volgens The Race is het duidelijk geworden dat Caller de overstap gaat maken naar het team van Audi. De Duitse autobouwer stapt volgend jaar in de Formule 1, en ze nemen het team van Sauber over. In de afgelopen maanden stapten er al veel belangrijke namen over naar Audi, zo werden recent Ferrari-kopstukken Wolf Zimmermann en Lars Schmidt vastgelegd.

Hereniging met Wheatley

Wat Caller nu gaat doen bij Audi, is nog niet helemaal duidelijk. Volgens The Race stapt hij over naar de Duitse renstal, maar is het niet helder wat hij precies gaat doen. Wel is het duidelijk dat hij weer gaat samenwerken met Jonathan Wheatley. De Brit was bij Red Bull jarenlang de sportief directeur, maar fungeert sinds dit jaar als de teambaas van het huidige Sauber. 

Kopstukken vertrekken bij Red Bull

Met het waarschijnlijke vertrek van Caller, trekt er weer een belangrijke naam de Red Bull-deur achter zich dicht. Wheatley was één van de mensen die een stap zette, terwijl ook Rob Marshall en Adrian Newey besloten te vertrekken. Voor Red Bull waren dit harde klappen, maar inmiddels lijken ze steeds beter voor de dag te komen, en heeft Verstappen zich weer gemeld in de titelstrijd.

Larry Perkins

Posts: 60.400

Matt Caller is een hoofdmonteur maar geen 'kopstuk' hoor.

  • 5
  • 4 okt 2025 - 14:22
F1 Nieuws Max Verstappen Sauber Red Bull Racing Audi GP Singapore 2025

Reacties (9)

Login om te reageren
  • Louis Dekker

    Posts: 117

    De wederopstanding van mijnheer Verstappen en zijn team is natuurlijk opmerkelijk en bijzonder te noemen. Ondanks dat heeft de affaire Horner veel schade aangericht en dat kent nog steeds zijn uitwerking.

    Nu vertrekt er weer een hoofdmonteur. Wie is de volgende? Verstappen zelf? Er gaan plekken vrij komen bij McLaren, Ferrari en Aston Martin.

    • + 1
    • 4 okt 2025 - 13:44
    • SennaDaSilva

      Posts: 4.059

      Niet heel vreemd hoor. In de tijd dat Mercedes dominant was kwam er op zeker moment ook een periode dat dat team leeg gekocht werd door andere teams.

      Het is echter door die affaire met Horner en door het vertrek van Newey vervolgens wel wat in een stroomversnelling gekomen.

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 14:16
    • Larry Perkins

      Posts: 60.399

      Matt Caller is een hoofdmonteur maar geen 'kopstuk' hoor.

      • + 5
      • 4 okt 2025 - 14:22
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 311

    Hoor die dreun hier helemaal doorgalmen...

    • + 1
    • 4 okt 2025 - 13:45
  • HarryLam

    Posts: 4.900

    Ach..die gaat hier en die gaat daar..........niks bijzonders.

    • + 1
    • 4 okt 2025 - 13:59
    • Rimmer

      Posts: 12.815

      De mensen die zijn weggegaan zijn allemaal voor een dikker salaris opgestapt.
      Dus het is enerzijds heel fijn voor Audi maar anderzijds betaald Audi voor die mensen gewoon meer geld dan dat de teams waar ze vandaan kwamen betaalden. Dat betekent dat ze qua budgetcap ook weer concessies moeten doen.
      Zo heeft elk voordeel ook zijn nadeel en vice versa.

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 15:32
  • John6

    Posts: 11.067

    Bij die andere teams wisselen ze nooit van team lol, Jonathan Wheatley die zit bij Red Bull te hengelen neem ik aan, die heeft de contacten.

    Voor hem schuiven ze weer een ander door, dat wordt wel opgelost.

    • + 0
    • 4 okt 2025 - 14:01
    • SennaDaSilva

      Posts: 4.059

      Ook niet zo slim van Audi om enkele jaren geleden hun autosport programma te verkleinen. Ze hadden een enorme "eigen" poel met technisch en management talent waar ze uit konden vissen. Nu moeten ze veel wegkopen bij andere F1 teams.

      Niet zo handig geweest om zo abrupt met andere programma's te stoppen. Ze waren op de achtergrond bezig samen met Team WRT om terug te keren naar Le Mans/Hypercars. Ze hadden met Team WRT veel potentieel personeel kunnen inzetten voor het F1 project. In plaats daarvan stopte men de samenwerking en ging Team WRT door met BMW (die inmiddels hun Le Mans WEC project met dat team doen.)

      Daarnaast had je ook teams als Phoenix, Saintaloc, waar ze mee samen werkte waar veel talent zat.

      Maar Audi koos voor F1, liet meteen bijna alle andere programma's vallen, om vervolgens veel te lang te wachten om te gaan investeren in Sauber. Eigenlijk pas vanaf dit seizoen is men pas echt serieus aan het opbouwen.

      • + 1
      • 4 okt 2025 - 14:28
  • mario

    Posts: 14.210

    En loopt RBR steeds verder leeg.... Die zullen het de komende jaren heel moeilijk krijgen is mijn gedachte... De motor zal ook niet meteen kunnen strijden voor de overwinningen en nu er zoveel leegloop is van kopstukken, zullen kopstukken van andere (top)teams ook niet staan te springen om naar RBR te gaan....

    • + 0
    • 4 okt 2025 - 15:03

