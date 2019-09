Kimi-Matias Raikkonen werd geboren op 17 oktober 1979 in Espoo, Finland, als zoon van Matti en Paula Raikkonen. Kimi heeft een oudere broer (Rami).

De carrièrestart van Kimi Raikkonen

Raikkonen had een succesvolle carrière in de karts. Zijn eerste race buiten Finland was in Monaco waar hij zijn stuurwiel verloor. In 1998 werd hij kampioen in het Nordic Karting-kampioenschap en vanaf 1999 reed hij voor Peter de Bruijn Racing in Nederland.



In 1999 won hij het Britse Formule Renault-winterkampioenschap om in het jaar 2000 een volledig seizoen in deze klasse te draaien. Raikkonen werd kampioen door zeven van de tien wedstrijden te winnen. Gecombineerd had hij op dat moment 13 van zijn 23 races gewonnen.

Raikkonen in de F1

Vanuit het niets kreeg hij plotseling de kans om voor Peter Sauber te testen. Deze test in een Formule 1-auto vond plaats in September 2000 op het Italiaanse circuit van Mugello. Raikkonen kreeg voor 2001 een contract aangeboden door Peter Sauber. Sommige critici vonden deze overstap te snel, maar Raikkonen liet al vanaf de eerste race zien uit het juiste hout gesneden te zijn. Hij werd tijdens de openingsrace op het circuit van Albert Park in de Sauber C20 zesde. Dit trok direct de aandacht van Ron Dennis. Hij zou vervolgens vijf seizoen voor McLaren uitkomen waarbij hij twee keer tweede werd in het wereldkampioenschap.

Kimi Raikkonen stapt over naar Ferrari

In 2007 maakte hij de overstap naar Ferrari. Dit was een succesvolle aangezien hij tijdens de laatste race in Brazilië de wereldtitel won na een spannend gevecht met de McLarens van Fernando Alonso en Lewis Hamilton. Raikkonen was op weg om zijn titel in 2008 te verdedigen maar kreeg in het tweede gedeelte van het seizoen te kampen met pech en ongelukken. Na zijn eerste Ferrari-periode besloot de Fin te stoppen met Formule 1. Hij reed in de Camping World Truck Series en legde zicht toe op het rijden van Rally's. In 2012 maakte de Fin een comeback bij Lotus. Hij won twee wedstrijden en was in zijn eerste jaar een challenger voor de wereldtitel. Na twee seizoenen Lotus keerde hij terug bij zijn oude liefde Ferrari. In de daaropvolgende seizoen scoorde Raikkonen 26 podiumplaatsen en won hij de Grand Prix van de Verenigde Staten op Circuit of the Americas.

Vermogen van Kimi Raikkonen

Kimi Raikkonen heeft een geschat vermogen van 200 miljoen. Het salaris van Raikkonen is per jaar ongeveer 4,5 miljoen.

Kimi Raikkonen: al het nieuws

Al het nieuws over Kimi Raikkonen vind je natuurlijk op GPToday! Houd deze pagina of onze nieuwspagina in de gaten voor al het nieuwe en relevante nieuws over Kimi Raikkonen.