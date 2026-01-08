user icon
icon

Hülkenberg verwacht veel van Audi: "Progressie is heel goed"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Hülkenberg verwacht veel van Audi: "Progressie is heel goed"

Nico Hülkenberg ziet Sauber met vertrouwen richting 2026 trekken. De Duitser merkte in 2025 duidelijke vooruitgang bij het team, dat na een stroeve seizoensstart steeds beter in zijn ritme kwam. Met het oog op de transformatie naar Audi kijkt Hülkenberg dan ook overwegend positief terug.

Hülkenberg kan terugkijken op een goed seizoen. Voor het eerst in zijn carrière, wist hij een podium te pakken in de F1. Komend seizoen verandert zijn team in Audi, waardoor hij wellicht in de toekomst nog meer top-3 finishes kan pakken in de koningsklasse van de autosport.

Meer over Nico Hülkenberg <b> De Formule 1-coureurs van 2025: </b> Nico Hülkenberg, eindelijk

De Formule 1-coureurs van 2025: Nico Hülkenberg, eindelijk

26 dec 2025

Hülkenberg kijkt tevreden terug

Het Formule 1-seizoen kende voor Sauber volgens Hülkenberg twee gezichten. “We begonnen zwakker dan we zelf hadden verwacht, onder ons niveau en potentieel,” blikt hij terug. Vanaf de Grand Prix van Spanje keerde echter het tij. “Vanaf Barcelona hebben we veel bijgestuurd en volgden er veel races waarin we punten pakten.”

De ervaren coureur wijst op meerdere lichtpunten in de tweede seizoenshelft. Zijn podiumplaats op Silverstone en een vijfde plek in Barcelona springen eruit, net als de zesde plaats van teamgenoot Gabriel Bortoleto in Boedapest en een dubbele puntenfinish in Oostenrijk. “Qatar was natuurlijk een tegenvaller, maar alles bij elkaar genomen denk ik dat we hebben gehaald wat we vooraf voor ogen hadden.”

Audi maakt stappen volgens Hülkenberg

Volgens Hülkenberg is de vooruitgang niet alleen op de baan zichtbaar geweest. Met 2026 in het achterhoofd, wanneer Sauber als Audi-fabrieksteam aan de start verschijnt, ziet hij vooral intern grote stappen. “De progressie dit jaar is echt goed geweest. Niet alleen qua prestaties, maar ook in hoe we samenwerken, communiceren en als organisatie functioneren,” stelt hij. “Achter de schermen is veel veranderd en dat geeft vertrouwen.”

Toch is het project volgens Hülkenberg nog lang niet af. “Er blijven altijd verbeterpunten. We zijn nog steeds aan het groeien als team, ook wat personeel betreft,” legt hij uit. “Daarnaast is het cruciaal dat de nieuwe power unit-afdeling volledig wordt geïntegreerd met Hinwil en het raceteam.” Die samenwerking wordt in 2026 essentieel, wanneer Audi voor het eerst met een eigen aandrijflijn aantreedt.

Over de krachtsverhoudingen voor volgend seizoen wil Hülkenberg zich nog niet uitlaten. “Er wordt veel gespeculeerd, maar niemand laat echt iets los. Iedereen houdt elkaar bewust in het ongewisse,” zegt hij nuchter. De Duitser blijft daarom voorzichtig optimistisch. “We moeten met de kop omlaag blijven werken en proberen het best mogelijke pakket te bouwen. Pas dan zal blijken waar we echt staan.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Nico Hülkenberg Sauber

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Knalpijp

    Posts: 2.315

    De Hulk dit jaar 24 podiums en met twee vingers in de neus wereldkampioen.

    • + 0
    • 8 jan 2026 - 19:34
  • da_bartman

    Posts: 6.373

    Verklaar me maar voor gek, maar ik verwacht een goede entree van Audi in de F1. Hebben jaren naar dit moment toegewerkt. En in andere Raceseries is Audi ook zeer succesvol geweest.

    • + 0
    • 8 jan 2026 - 19:52

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

DE Nico Hülkenberg 27
  • Team Sauber
  • Punten 390
  • Podiums 1
  • Grand Prix 177
  • Land DE
  • Geb. datum 19 aug 1987 (38)
  • Geb. plaats Emmerich am Rhein, DE
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,84 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Sauber
Bekijk volledig profiel
show sidebar