Nico Hülkenberg ziet Sauber met vertrouwen richting 2026 trekken. De Duitser merkte in 2025 duidelijke vooruitgang bij het team, dat na een stroeve seizoensstart steeds beter in zijn ritme kwam. Met het oog op de transformatie naar Audi kijkt Hülkenberg dan ook overwegend positief terug.

Hülkenberg kan terugkijken op een goed seizoen. Voor het eerst in zijn carrière, wist hij een podium te pakken in de F1. Komend seizoen verandert zijn team in Audi, waardoor hij wellicht in de toekomst nog meer top-3 finishes kan pakken in de koningsklasse van de autosport.

Hülkenberg kijkt tevreden terug

Het Formule 1-seizoen kende voor Sauber volgens Hülkenberg twee gezichten. “We begonnen zwakker dan we zelf hadden verwacht, onder ons niveau en potentieel,” blikt hij terug. Vanaf de Grand Prix van Spanje keerde echter het tij. “Vanaf Barcelona hebben we veel bijgestuurd en volgden er veel races waarin we punten pakten.”

De ervaren coureur wijst op meerdere lichtpunten in de tweede seizoenshelft. Zijn podiumplaats op Silverstone en een vijfde plek in Barcelona springen eruit, net als de zesde plaats van teamgenoot Gabriel Bortoleto in Boedapest en een dubbele puntenfinish in Oostenrijk. “Qatar was natuurlijk een tegenvaller, maar alles bij elkaar genomen denk ik dat we hebben gehaald wat we vooraf voor ogen hadden.”

Audi maakt stappen volgens Hülkenberg

Volgens Hülkenberg is de vooruitgang niet alleen op de baan zichtbaar geweest. Met 2026 in het achterhoofd, wanneer Sauber als Audi-fabrieksteam aan de start verschijnt, ziet hij vooral intern grote stappen. “De progressie dit jaar is echt goed geweest. Niet alleen qua prestaties, maar ook in hoe we samenwerken, communiceren en als organisatie functioneren,” stelt hij. “Achter de schermen is veel veranderd en dat geeft vertrouwen.”

Toch is het project volgens Hülkenberg nog lang niet af. “Er blijven altijd verbeterpunten. We zijn nog steeds aan het groeien als team, ook wat personeel betreft,” legt hij uit. “Daarnaast is het cruciaal dat de nieuwe power unit-afdeling volledig wordt geïntegreerd met Hinwil en het raceteam.” Die samenwerking wordt in 2026 essentieel, wanneer Audi voor het eerst met een eigen aandrijflijn aantreedt.

Over de krachtsverhoudingen voor volgend seizoen wil Hülkenberg zich nog niet uitlaten. “Er wordt veel gespeculeerd, maar niemand laat echt iets los. Iedereen houdt elkaar bewust in het ongewisse,” zegt hij nuchter. De Duitser blijft daarom voorzichtig optimistisch. “We moeten met de kop omlaag blijven werken en proberen het best mogelijke pakket te bouwen. Pas dan zal blijken waar we echt staan.”