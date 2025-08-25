user icon
F1-teambaas steunt Horner: "Niemand kan dat van hem afpakken"

F1-teambaas steunt Horner: "Niemand kan dat van hem afpakken"
  • Gepubliceerd op 25 aug 2025 12:09
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Red Bull Racing nam eerder deze zomer het besluit om teambaas Christian Horner te ontslaan. Na twintig jaar werd hij op straat gezet, en sindsdien is het stil rondom de Brit. Hij krijgt nu wat steun van Sauber-teambaas Jonathan Wheatley.

Horner stond aan de wieg van de grote successen van Red Bull. De Brit transformeerde de renstal van een feestteam naar een topteam. In de afgelopen anderhalf jaar kwam zijn positie echter steeds meer onder druk te staan. Er werd een onderzoek geopend naar grensoverschrijdend gedrag, en de prestaties van Red Bull zakten in. Vlak na de Britse Grand Prix werd hij ontslagen en vervangen door Laurent Mekies.

'Dat kan niemand van hem afpakken'

Bij Red Bull werkte Horner jarenlang samen met Jonathan Wheatley. Hij is sinds dit jaar de teambaas van Sauber, maar is zijn oude werkgever zeker nog niet vergeten. Hij is er eerlijk over bij Sky Sports: "Als ik er terug op kijk, dan heb er negentien geweldige jaren gehad. Kijk naar wat Christian daar heeft bereikt. Het is buitengewoon. Niemand kan dat van hem afpakken. Wat wij daar als team hebben bereikt, is echt buitengewoon."

Verstappen

Wheatley genoot bij Red Bull ook van zijn samenwerking met Max Verstappen. Nu hij teambaas is van Sauber, volgt Wheatley Verstappens prestaties van een afstandje: "Ik heb genoten van elke seconde van de reis van Max. Ik ben blij voor hem dat hij zich nu comfortabel voelt, en dat hij er graag blijft betrokken blijft bij de toekomst."

Vertrouwen in de toekomst

De huidige teambaas van Sauber kan de personele wijzigingen bij de Red Bull-teams ook alleen toejuichen: "Alan Permane, die ik al iets van 34 jaar ken, sinds mijn eerste jaar in de Formule 1, is nu de teambaas van Racing Bulls. En Laurent natuurlijk, die nu de kans krijgt als CEO en teambaas bij Red Bull."

