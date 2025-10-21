user icon
icon

Sauber-teambaas steunt titeldroom Verstappen: "Max verlegt de grenzen!"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Sauber-teambaas steunt titeldroom Verstappen: "Max verlegt de grenzen!"
  • Gepubliceerd op 21 okt 2025 16:09
  • comments 6
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Amerikaanse Grand Prix op zijn naam, en lijkt weer kans te maken op de wereldtitel. Verstappen zet de McLarens vol onder druk, en in de F1-paddock beginnen steeds meer mensen te geloven in een grote stunt. Ook Sauber-teambaas Jonathan Wheatley is lovend over Verstappen.

Verstappen leek kansloos te zijn in de strijd om het wereldkampioenschap. Vlak voor de zomerstop stelde Verstappen dat hij dit seizoen geen race meer ging winnen, maar hij bewees zichzelf het tegendeel. Hij begon aan de tweede seizoenshelft met een tweede plaats in Zandvoort, en won daarna in Italië en Singapore. Na de tweede plaats in Singapore, was hij afgelopen weekend weer oppermachtig in Austin.

Meer over Max Verstappen Zware straf dreigt voor Red Bull: FIA-stewards openen onderzoek

Zware straf dreigt voor Red Bull: FIA-stewards openen onderzoek

19 okt
 Marko eist actie van de FIA na opmerkelijke fout Verstappen

Marko eist actie van de FIA na opmerkelijke fout Verstappen

19 okt

Profiteren van de problemen

Hij profiteerde wéér van het geworstel bij McLaren. In de sprintrace vielen Oscar Piastri en Lando Norris uit na een startcrash, waarna ze in de race niet in de buurt van Verstappen wisten te komen. De Red Bull-coureur staat nu nog maar 40 punten achter op WK-leider Piastri, en alles is nog mogelijk.

Sauber-teambaas onder de indruk

Sauber-teambaas Jonathan Wheatley kent Verstappen heel erg goed. In Austin sprak Wheatley met de internationale media over Verstappens titelkansen: "Red Bull is een geweldig team en Max is waarschijnlijk de beste coureur ter wereld."

"Het feit dat ze nu extra performance uit de auto weten te halen, is bijzonder, al zullen ze zich voor hun kop slaan dat ze het niet eerder voor elkaar hebben gekregen. Het verbaasde me verder niet. In mijn tijd daar wisten we als team vaak voor een ommekeer te zorgen tussen de vrijdagen en zaterdagen. Dus ja, als ik McLaren was, zou ik achteromkijken."

Maakt Verstappen nog kans?

Als Wheatley wordt gevraagd naar de titelkansen van Verstappen, twijfelt hij een beetje: "De waarheid is: zolang het theoretisch nog mogelijk is, en zo racen wij ook, dan is het ook mogelijk. Is het waarschijnlijk? Nee, normaal gesproken niet." Wheatley wil echter geen nee zeggen op deze prangende vraag: "Max weet elke keer weer de grenzen te verleggen, en dat doet hij eigenlijk al zijn hele loopbaan."

HarryLam

Posts: 4.944

Aan Max zal het niet liggen, maar er bestaan oneindig veel scenarios voor punten verlies en daar kan Mclaren iets lijden maar Max niet.

  • 1
  • 21 okt 2025 - 16:38
F1 Nieuws Max Verstappen Sauber Red Bull Racing GP Verenigde Staten 2025

Reacties (6)

Login om te reageren
  • OrangeArrows

    Posts: 3.284

    Met een uitvalbeurt van Norris en Piastri wil ik het nog wel geloven. Nu nog niet

    • + 0
    • 21 okt 2025 - 16:23
    • HarryLam

      Posts: 4.944

      Aan Max zal het niet liggen, maar er bestaan oneindig veel scenarios voor punten verlies en daar kan Mclaren iets lijden maar Max niet.

      • + 1
      • 21 okt 2025 - 16:38
    • Pietje Bell

      Posts: 31.554

      Het is helemaal niet nodig dat Piastri en Lando een DNF krijgen.
      Zolang Max voor de beide heren weet te finishen en Lando voor Piastri ziet het er goed uit.
      De wagen is nu ook in langzame bochten goed en dat is in Maxico al een groot voordeel. Als Max daar wint geeft dat toch weer meer druk bij Piastri die kennelijk toch van binnen niet zo'n koele kikker is als dat hij doet voorkomen.

      • + 1
      • 21 okt 2025 - 17:16
    • Golf-GTI

      Posts: 1.542

      Viva Maxico 🤭

      • + 1
      • 21 okt 2025 - 17:53
  • Pleen

    Posts: 695

    Echt jammer dat Max Singapore niet heeft weten te winnen.

    • + 1
    • 21 okt 2025 - 16:52
  • Larry Perkins

    Posts: 60.842

    Wheatley: "Dus ja, als ik McLaren was, zou ik achteromkijken."

    Als ze Max willen zien kan McLaren beter vooruitkijken, maar wel snel anders issie uit het beeld verdwenen...

    • + 0
    • 21 okt 2025 - 17:32

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    20:30 - 21:30

    Vrije training 3

    19:30 - 20:30

    Race / Startgrid

    21:00 - 23:00

  • Vrije training 2

    23:59 - 01:00

    Kwalificatie

    23:00 - 00:00

    Snelste ronde

    21:00 - 23:00

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    20:30 - 21:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    19:30 - 20:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    21:00 - 23:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    23:59 - 01:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    23:00 - 00:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    21:00 - 23:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.330
  • Podiums 122
  • Grand Prix 228
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Sauber
Bekijk volledig profiel
show sidebar