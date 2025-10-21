Sauber-teambaas steunt titeldroom Verstappen: "Max verlegt de grenzen!"

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Amerikaanse Grand Prix op zijn naam, en lijkt weer kans te maken op de wereldtitel. Verstappen zet de McLarens vol onder druk, en in de F1-paddock beginnen steeds meer mensen te geloven in een grote stunt. Ook Sauber-teambaas Jonathan Wheatley is lovend over Verstappen.

Verstappen leek kansloos te zijn in de strijd om het wereldkampioenschap. Vlak voor de zomerstop stelde Verstappen dat hij dit seizoen geen race meer ging winnen, maar hij bewees zichzelf het tegendeel. Hij begon aan de tweede seizoenshelft met een tweede plaats in Zandvoort, en won daarna in Italië en Singapore. Na de tweede plaats in Singapore, was hij afgelopen weekend weer oppermachtig in Austin.

Profiteren van de problemen

Hij profiteerde wéér van het geworstel bij McLaren. In de sprintrace vielen Oscar Piastri en Lando Norris uit na een startcrash, waarna ze in de race niet in de buurt van Verstappen wisten te komen. De Red Bull-coureur staat nu nog maar 40 punten achter op WK-leider Piastri, en alles is nog mogelijk.

Sauber-teambaas onder de indruk

Sauber-teambaas Jonathan Wheatley kent Verstappen heel erg goed. In Austin sprak Wheatley met de internationale media over Verstappens titelkansen: "Red Bull is een geweldig team en Max is waarschijnlijk de beste coureur ter wereld."

"Het feit dat ze nu extra performance uit de auto weten te halen, is bijzonder, al zullen ze zich voor hun kop slaan dat ze het niet eerder voor elkaar hebben gekregen. Het verbaasde me verder niet. In mijn tijd daar wisten we als team vaak voor een ommekeer te zorgen tussen de vrijdagen en zaterdagen. Dus ja, als ik McLaren was, zou ik achteromkijken."

Maakt Verstappen nog kans?

Als Wheatley wordt gevraagd naar de titelkansen van Verstappen, twijfelt hij een beetje: "De waarheid is: zolang het theoretisch nog mogelijk is, en zo racen wij ook, dan is het ook mogelijk. Is het waarschijnlijk? Nee, normaal gesproken niet." Wheatley wil echter geen nee zeggen op deze prangende vraag: "Max weet elke keer weer de grenzen te verleggen, en dat doet hij eigenlijk al zijn hele loopbaan."