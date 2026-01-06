Lewis Hamilton heeft in zijn lange loopbaan in de Formule 1 voor slechts drie teams gereden: McLaren, Mercedes en Ferrari. Het had echter niet veel gescheeld, of hij had een ander team toegevoegd aan dit rijtje. Peter Sauber onthult namelijk dat hij twintig jaar geleden bijna een deal had gesloten met de Brit.

Hamilton debuteerde in 2007 in de Formule 1 bij het topteam van McLaren. Hij vormde daar een dream team met Fernando Alonso, en dat resulteerde in een stevige clash. Hamilton greep in zijn debuutjaar net naast de wereldtitel, en pakte in 2008 zijn eerste titel in de koningsklasse. In 2013 stapte hij over naar Mercedes, waar hij een extreem succesvolle periode beleefde. Hij pakte er zes wereldtitels en verbrak een vrachtlading aan records.

Hamilton maakte begin vorig jaar de overstap van Mercedes naar Ferrari. Voor het eerst in zijn lange loopbaan ging Hamilton aan de slag bij een team dat buiten het Verenigd Koninkrijk is gevestigd, en het is tevens zijn slechtste periode uit zijn loopbaan.

Hoe serieus was de interesse?

Het had echter niet veel gescheeld, of Hamilton had al veel eerder de stap naar een team buiten Engeland gezet. Sauber-oprichter Peter Sauber doet namelijk een opvallende onthulling in een interview met Blick: "Bijna niemand weet dat Lewis Hamilton twintig jaar geleden bijna voor ons had gereden. De Brit behoorde toe aan McLaren en ze wilden hem wel naar Hinwil sturen voor een opleiding in de Formule 1."

Volgens Sauber was een deal zeer dichtbij: "De delegatie van McLaren, Lewis en zijn vader, onze huisjuriste Monisha Kaltenborn en mijzelf hadden elkaar al ontmoet op de luchthaven van Kloten."

Wat ging er mis?

Van een echte samenwerking kwam het niet, zo legt de voormalig Sauber-topman met een lach uit: "De deal ging niet door, omdat McLaren hem maar voor één jaar wilde uitlenen, maar wij stonden op twee jaar!"

De naam van Sauber is inmiddels uit de Formule 1 verdwenen. De renstal is opgekocht door Audi, dat dit jaar voor het eerst met een fabrieksteam aan de start verschijnt.