user icon
icon

'Hamilton was dichtbij spraakmakende overstap naar Sauber'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
'Hamilton was dichtbij spraakmakende overstap naar Sauber'

Lewis Hamilton heeft in zijn lange loopbaan in de Formule 1 voor slechts drie teams gereden: McLaren, Mercedes en Ferrari. Het had echter niet veel gescheeld, of hij had een ander team toegevoegd aan dit rijtje. Peter Sauber onthult namelijk dat hij twintig jaar geleden bijna een deal had gesloten met de Brit.

Hamilton debuteerde in 2007 in de Formule 1 bij het topteam van McLaren. Hij vormde daar een dream team met Fernando Alonso, en dat resulteerde in een stevige clash. Hamilton greep in zijn debuutjaar net naast de wereldtitel, en pakte in 2008 zijn eerste titel in de koningsklasse. In 2013 stapte hij over naar Mercedes, waar hij een extreem succesvolle periode beleefde. Hij pakte er zes wereldtitels en verbrak een vrachtlading aan records.

Meer over Sauber Bortoleto trots op zichzelf na debuutjaar: "Heb veel bereikt"

Bortoleto trots op zichzelf na debuutjaar: "Heb veel bereikt"

30 dec 2025
 <b> De Formule 1-coureurs van 2025: </b> Nico Hülkenberg, eindelijk

De Formule 1-coureurs van 2025: Nico Hülkenberg, eindelijk

26 dec 2025

Hamilton maakte begin vorig jaar de overstap van Mercedes naar Ferrari. Voor het eerst in zijn lange loopbaan ging Hamilton aan de slag bij een team dat buiten het Verenigd Koninkrijk is gevestigd, en het is tevens zijn slechtste periode uit zijn loopbaan.

Hoe serieus was de interesse?

Het had echter niet veel gescheeld, of Hamilton had al veel eerder de stap naar een team buiten Engeland gezet. Sauber-oprichter Peter Sauber doet namelijk een opvallende onthulling in een interview met Blick: "Bijna niemand weet dat Lewis Hamilton twintig jaar geleden bijna voor ons had gereden. De Brit behoorde toe aan McLaren en ze wilden hem wel naar Hinwil sturen voor een opleiding in de Formule 1."

Volgens Sauber was een deal zeer dichtbij: "De delegatie van McLaren, Lewis en zijn vader, onze huisjuriste Monisha Kaltenborn en mijzelf hadden elkaar al ontmoet op de luchthaven van Kloten."

Wat ging er mis?

Van een echte samenwerking kwam het niet, zo legt de voormalig Sauber-topman met een lach uit: "De deal ging niet door, omdat McLaren hem maar voor één jaar wilde uitlenen, maar wij stonden op twee jaar!"

De naam van Sauber is inmiddels uit de Formule 1 verdwenen. De renstal is opgekocht door Audi, dat dit jaar voor het eerst met een fabrieksteam aan de start verschijnt.

R-FAN

Posts: 338

Dat is mooi Kloten.

  • 2
  • 6 jan 2026 - 13:30
F1 Nieuws Lewis Hamilton Peter Sauber Ferrari Sauber

Reacties (2)

Login om te reageren
  • R-FAN

    Posts: 338

    Dat is mooi Kloten.

    • + 2
    • 6 jan 2026 - 13:30
  • Erwinnaar

    Posts: 5.349

    Monisha Kaltenborn.

    Hopelijk leest Giedo niet mee.

    Wat was dat toch een verhaal, Giedo die in de overall van Ericsson zich meldde voor de eerste training....

    Maar goed, Hamilton bijna bij Sauber. Net als Jos Verstappen. Bijna. Frijns, ook bijna. Ik denk een heleboel bijna.

    • + 2
    • 6 jan 2026 - 13:52

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.533
  • Podiums 132
  • Grand Prix 232
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (40)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar