Audi heeft wilde plannen: "Willen wereldkampioenschappen winnen"
  • Gepubliceerd op 13 okt 2025 19:22
  • comments 4
  • Door: Jeroen Immink

Sauber-teambaas Jonathan Wheatley heeft grootse plannen met Audi voor volgend seizoen in de Formule 1. De Engelsman wil met de ingang van de nieuwe reglementen de strijd aangaan met topteams als McLaren, Ferrari, Mercedes en Red Bull Racing. In gesprek met Reuters lichtte Wheatley zijn ambitieuze strijdplan toe.

Wheatley was een van de kopstukken die vorig jaar vertrok bij Red Bull. Door de interne machtsstrijd binnen het team van Max Verstappen besloot de voormalig strateeg de deur bij de Oostenrijkse renstal achter zich dicht te trekken. Sindsdien zwaait hij de scepter bij Sauber, waar hij volgend seizoen – als het team officieel onder de Audi-vlag uitkomt – hoge ogen wil gooien met Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto.

Nieuwe regels biedt Audi mogelijkheden

In 2026 ondergaat de Formule 1 een grote metamorfose. De motor, het chassis en de aerodynamica worden allemaal aangepast, wat Sauber/Audi de kans biedt om aansluiting te vinden bij de top. Volgens Wheatley liggen de voorbereidingen op schema. “Ik denk dat we op de goede weg zijn. Gelukkig voor mij is Mattia (Binotto) hier al langer, dus alles staat op zijn plek en er begint echt vooruitgang te komen,” zei hij.

Audi wil zich niet tevredenstellen met een rol in de middenmoot. Wheatley mikt, net als in zijn Red Bull-tijd, op de hoogste trede. “We hebben een ambitieus stappenplan. Ons doel is om aan het einde van het decennium te strijden voor overwinningen en kampioenschappen, en we hebben een agressief pad om daar te komen.”

Wheatley heeft boodschap voor topteams

De teambaas richtte zich ook tot de gevestigde orde. “De teams waartegen we strijden, hebben op elk vlak kracht en diepgang. We dagen Ferrari, Red Bull, McLaren en Mercedes uit. We zijn disruptors – dat moeten we zijn. Je bereikt niets door gewoon het spelletje mee te spelen. We zitten nu in garage 10 en willen naar garage 1, maar het is een lange weg.”

Sinds de komst van Wheatley heeft Sauber al flinke stappen gezet. Het hoogtepunt kwam tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone, waar Hülkenberg zijn eerste podium ooit pakte met een knappe derde plaats.

Reacties (4)

Login om te reageren
  • KiekisNL

    Posts: 2.142

    🤔 No shit Sherlock, doen niet alle teams mee met dat als ultiem doel...

    • + 0
    • 13 okt 2025 - 19:43
    • AUDI_F1

      Posts: 3.339

      Dat doen ze allemaal, en lees de berichten maar van voor de wintertests. Dan zijn ze allemaal een heel stuk sneller en beterder geworden.

      • + 0
      • 13 okt 2025 - 19:51
  • Larry Perkins

    Posts: 60.594

    Eigenlijk zegt Wheatley hier dat hij met Audi naar de top wil maar dat ze daar wel vier of vijf jaar de tijd voor nemen, zo agressief klinkt dat niet, eerder realistisch...

    • + 0
    • 13 okt 2025 - 20:40
  • Snorremans

    Posts: 57

    Ik ga er voor het gemak vanuit dat ze bij Audi een een 10 jaren plan hebben voor het WK? De eerste 8 tot 9 jaar gaat het sowieso niet gebeuren.

    • + 0
    • 13 okt 2025 - 22:56

