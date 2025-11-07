Het is geen geheim dat Max Verstappen en Sauber-coureur Gabriel Bortoleto het goed met elkaar kunnen vinden. De twee coureurs zijn goed bevriend, en Bortoleto laat weten dat Verstappen zelfs invloed heeft op zijn race-strategie. Dit zorgde voor de nodige frustratie bij Sauber.

Verstappen en Bortoleto kennen elkaar uit het simracen, en zijn uitgegroeid tot een bekend koppeltje in de Formule 1-paddock. Naast de baan gaan ze veel met elkaar om, en Verstappen is er niet vies van om zijn Braziliaanse vriend de nodige tips te geven. Dit zorgt ervoor dat Bortoleto soms tegen de wil van zijn team Sauber ingaat, en dit was ook het geval in Mexico.

Verstappen beïnvloedde strategie van Sauber

In aanloop naar de Braziliaanse Grand Prix verschenen Bortoleto en Verstappen samen in de Pelas Pistas Podcast, die wordt gepresenteerd door onder meer Nelson Piquet Jr. Bortoleto doet daar een opvallende onthulling: "We gingen uiteten op de avond voor Mexico, en ik zei dat ik het idee had om de race op de zachte band te starten."

"Ik zei dat ik graag op de softs wilde starten, want op een zachtere compound kan ik wat moves maken richting de eerste bocht. En Max was zo van: 'Doe dat verdomme niet!' Je zou dan je banden in vijf ronden hebben opgerookt."

'Wat de fuck is er veranderd?'

Bortoleto besloot daarop Verstappens strategie te volgen: "Mijn broer was met me mee, en toen ik de volgende ochtend wakker werd, dacht ik: 'Ik wil starten op de medium!' Hij reageerde zo van: 'Waarom? Wat de fuck is er veranderd?' Dat was ook zo met de engineers. Toen ik arriveerde op het circuit zei ik: 'Ik denk dat ik voor de mediums ga!' Die man keek me aan en zei: 'Fuck, ik heb me drie uur lang voorbereid!' Maar weet je, ik had wat gesprekken gevoerd!"

Hoe reageerde Verstappen?

Verstappens strategie om op de mediums te starten werkte, al twijfelde de Nederlander er zelf ook aan: "Om eerlijk te zijn, toen ik klaarstond zei mijn engineer dat iedereen op de soft stond, behalve Gabi en ik. Ik dacht: 'Dit is heel slim, of heel erg dom!' Dat we niet zouden begrijpen dat de soft heel goed was."