Verstappen drijft Sauber tot waanzin en past strategie van Bortoleto aan
  • Gepubliceerd op 07 nov 2025 14:47
  • comments 4
  • Door: Bob Plaizier

Het is geen geheim dat Max Verstappen en Sauber-coureur Gabriel Bortoleto het goed met elkaar kunnen vinden. De twee coureurs zijn goed bevriend, en Bortoleto laat weten dat Verstappen zelfs invloed heeft op zijn race-strategie. Dit zorgde voor de nodige frustratie bij Sauber.

Verstappen en Bortoleto kennen elkaar uit het simracen, en zijn uitgegroeid tot een bekend koppeltje in de Formule 1-paddock. Naast de baan gaan ze veel met elkaar om, en Verstappen is er niet vies van om zijn Braziliaanse vriend de nodige tips te geven. Dit zorgt ervoor dat Bortoleto soms tegen de wil van zijn team Sauber ingaat, en dit was ook het geval in Mexico.

Verstappen beïnvloedde strategie van Sauber

In aanloop naar de Braziliaanse Grand Prix verschenen Bortoleto en Verstappen samen in de Pelas Pistas Podcast, die wordt gepresenteerd door onder meer Nelson Piquet Jr. Bortoleto doet daar een opvallende onthulling: "We gingen uiteten op de avond voor Mexico, en ik zei dat ik het idee had om de race op de zachte band te starten."

"Ik zei dat ik graag op de softs wilde starten, want op een zachtere compound kan ik wat moves maken richting de eerste bocht. En Max was zo van: 'Doe dat verdomme niet!' Je zou dan je banden in vijf ronden hebben opgerookt."

'Wat de fuck is er veranderd?'

Bortoleto besloot daarop Verstappens strategie te volgen: "Mijn broer was met me mee, en toen ik de volgende ochtend wakker werd, dacht ik: 'Ik wil starten op de medium!' Hij reageerde zo van: 'Waarom? Wat de fuck is er veranderd?' Dat was ook zo met de engineers. Toen ik arriveerde op het circuit zei ik: 'Ik denk dat ik voor de mediums ga!' Die man keek me aan en zei: 'Fuck, ik heb me drie uur lang voorbereid!' Maar weet je, ik had wat gesprekken gevoerd!"

Hoe reageerde Verstappen?

Verstappens strategie om op de mediums te starten werkte, al twijfelde de Nederlander er zelf ook aan: "Om eerlijk te zijn, toen ik klaarstond zei mijn engineer dat iedereen op de soft stond, behalve Gabi en ik. Ik dacht: 'Dit is heel slim, of heel erg dom!' Dat we niet zouden begrijpen dat de soft heel goed was."

Patrace

Posts: 6.299

Als rookie is het niet zo erg om te luisteren naar de beste coureur ter wereld. Maar inderdaad moet je op een gegeven moment wel je eigen weg volgen en vertrouwen hebben in je eigen kennis en kunde.

  • 3
  • 7 nov 2025 - 16:26
Reacties (4)

  • Maximo

    Posts: 9.574

    Bro-mance..... :)

    • + 0
    • 7 nov 2025 - 14:59
  • ScuderiaSjonno

    Posts: 2.059

    Natuurlijk is het een goed idee om naar een uitstekende coureur te luisteren. Het is aan de andere kant ook slecht om je eigen instinct te negeren en geen eigen plan te trekken.

    • + 0
    • 7 nov 2025 - 15:30
    • Patrace

      Posts: 6.299

      Als rookie is het niet zo erg om te luisteren naar de beste coureur ter wereld. Maar inderdaad moet je op een gegeven moment wel je eigen weg volgen en vertrouwen hebben in je eigen kennis en kunde.

      • + 3
      • 7 nov 2025 - 16:26

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

