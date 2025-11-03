user icon
icon

Wheatley looft Binotto: "Hij heeft Sauber volledig getransformeerd"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Wheatley looft Binotto: "Hij heeft Sauber volledig getransformeerd"
  • Gepubliceerd op 03 nov 2025 18:46
  • comments 6
  • Door: Jesse Jansen

Sauber is in een jaar tijd enorm veel gegroeid. Het team had vorig seizoen maar vier punten in het gehele seizoen, maar heeft dit jaar al 60 punten weten te halen. Volgens Sauber-teambaas Jonathan Wheatley heeft Mattia Binotto hier een groot aandeel in.

Meer over Sauber Problemen voor Audi? 'Motor ligt achter op de concurrentie'

Problemen voor Audi? 'Motor ligt achter op de concurrentie'

30 okt
 Hill adviseert Red Bull met opvallende naam als Verstappen-teamgenoot

Hill adviseert Red Bull met opvallende naam als Verstappen-teamgenoot

23 okt

De Italiaan is sinds 2024 actief bij Sauber. Het team is sindsdien erg gegroeid en heeft sinds zijn komst onder andere zijn eerste punten van 2024 behaald en al 60 punten in 2025, waaronder een podium van Nico Hülkenberg in Silverstone. Binotto heeft de leiding over het project, en is door Audi aangesteld.

Sauber wordt Audi

Volgend seizoen staat Sauber op de grid onder de naam Audi. De Duitse autobouwer heeft het team overgenomen, en gaat er een fabrieksteam van maken. Achter de schermen zijn ze hard bezig met de voorbereidingen, en worden de eigen motoren geproduceerd.

"Laten we Mattia Binotto niet vergeten", zei Jonathan Wheatley tegen de internationale media. "Hij is nu bijna een jaar bij het team en hij is begonnen met het implementeren van wat je nu op het circuit kunt zien. Het opzetten van de juiste technische managementstructuren, transformatie binnen het bedrijf. In veel opzichten heb ik de eerste zes maanden een inhaalslag gemaakt."

'Er is nog veel te doen'

Stilzitten doet het team van Sauber niet: "Er is veel te doen in een Formule 1-team. Er is veel te doen als teambaas, maar het was vanaf het begin duidelijk dat er een aantal eenvoudige kleine dingen waren die we konden doen op het gebied van communicatie en misschien ook de manier waarop we tot bepaalde beslissingen komen. Maar nu gaan we ons verdiepen in de details van hoe we de structuur kunnen opzetten om een echt competitief, topteam in de Formule 1 te worden."

Wheatley wil van Audi een topteam maken; dit is iets wat Sauber nog nooit is gelukt. Het team heeft al een lange geschiedenis en meerdere coureurs gekend, waaronder Kimi Raikkonen, Jacques Villeneuve en Charles Leclerc, maar het hoogste dat het team ooit is geëindigd is de vierde plaats in 2001, niet de tweede plaats van BMW Sauber in 2007 meegerekend. 

Rimmer

Posts: 12.954

Zou Ferrari onder zijn leiding inmiddels wel een titelkandidaat zijn geweest?
Hebben ze Mattia te vroeg geloosd?
Waarom moest Mattia weg? Trok hij teveel macht naar zich toe? Wilde hij teveel? Of had Elkann iemand nodig om te slachtofferen?

  • 1
  • 3 nov 2025 - 19:41
F1 Nieuws Mattia Binotto Sauber

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Rimmer

    Posts: 12.954

    Zou Ferrari onder zijn leiding inmiddels wel een titelkandidaat zijn geweest?
    Hebben ze Mattia te vroeg geloosd?
    Waarom moest Mattia weg? Trok hij teveel macht naar zich toe? Wilde hij teveel? Of had Elkann iemand nodig om te slachtofferen?

    • + 1
    • 3 nov 2025 - 19:41
    • koppie toe

      Posts: 4.732

      Zou iemand hier antwoord hebben op je zeer interessante vragen? ;)

      • + 0
      • 3 nov 2025 - 19:56
    • DutchTifosi

      Posts: 2.771

      Nee. Was een prima technisch man, maar wou de leiding hebben over de hele organisatie en dat was niet echt zijn kracht. Ook zijn rol in de media liet wat te wensen over. Hij had prima als Technical Director kunnen blijven werken bij Ferrari.

      Naar mijn mening.

      • + 1
      • 3 nov 2025 - 20:16
    • M@ximumOverdrive

      Posts: 7.148

      @DutchTifosi

      Hij had de leiding toch al ?

      • + 0
      • 3 nov 2025 - 20:50
    • Remco_F1

      Posts: 3.223

      Als het Binotto lukt bij Sauber en niet bij Ferrari, dat zegt toch genoeg over de hele organisatie Ferrari.

      • + 0
      • 3 nov 2025 - 22:36
  • nr 76

    Posts: 7.103

    Als je Hulkenberg op het podium kringt, ben je gewoon een hele grote.

    • + 0
    • 3 nov 2025 - 19:45

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    15:30 - 16:30

    Sprint / Sprint startgrid

    15:00 - 16:00

    Race / Startgrid

    18:00 - 20:00

  • Sprint shootout

    19:30 - 20:14

    Kwalificatie

    19:00 - 20:00

    Snelste ronde

    18:00 - 20:00

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    15:30 - 16:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    18:00 - 20:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    19:30 - 20:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    19:00 - 20:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    18:00 - 20:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Mattia Binotto -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Italië
  • Geb. datum 3 nov 1969 (56)
  • Geb. plaats , Italië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Sauber
Bekijk volledig profiel
show sidebar