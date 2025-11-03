Wheatley looft Binotto: "Hij heeft Sauber volledig getransformeerd"

Sauber is in een jaar tijd enorm veel gegroeid. Het team had vorig seizoen maar vier punten in het gehele seizoen, maar heeft dit jaar al 60 punten weten te halen. Volgens Sauber-teambaas Jonathan Wheatley heeft Mattia Binotto hier een groot aandeel in.

De Italiaan is sinds 2024 actief bij Sauber. Het team is sindsdien erg gegroeid en heeft sinds zijn komst onder andere zijn eerste punten van 2024 behaald en al 60 punten in 2025, waaronder een podium van Nico Hülkenberg in Silverstone. Binotto heeft de leiding over het project, en is door Audi aangesteld.

Sauber wordt Audi

Volgend seizoen staat Sauber op de grid onder de naam Audi. De Duitse autobouwer heeft het team overgenomen, en gaat er een fabrieksteam van maken. Achter de schermen zijn ze hard bezig met de voorbereidingen, en worden de eigen motoren geproduceerd.

"Laten we Mattia Binotto niet vergeten", zei Jonathan Wheatley tegen de internationale media. "Hij is nu bijna een jaar bij het team en hij is begonnen met het implementeren van wat je nu op het circuit kunt zien. Het opzetten van de juiste technische managementstructuren, transformatie binnen het bedrijf. In veel opzichten heb ik de eerste zes maanden een inhaalslag gemaakt."

'Er is nog veel te doen'

Stilzitten doet het team van Sauber niet: "Er is veel te doen in een Formule 1-team. Er is veel te doen als teambaas, maar het was vanaf het begin duidelijk dat er een aantal eenvoudige kleine dingen waren die we konden doen op het gebied van communicatie en misschien ook de manier waarop we tot bepaalde beslissingen komen. Maar nu gaan we ons verdiepen in de details van hoe we de structuur kunnen opzetten om een echt competitief, topteam in de Formule 1 te worden."

Wheatley wil van Audi een topteam maken; dit is iets wat Sauber nog nooit is gelukt. Het team heeft al een lange geschiedenis en meerdere coureurs gekend, waaronder Kimi Raikkonen, Jacques Villeneuve en Charles Leclerc, maar het hoogste dat het team ooit is geëindigd is de vierde plaats in 2001, niet de tweede plaats van BMW Sauber in 2007 meegerekend.