Bortoleto onthult dat hij geblesseerd raakte bij megacrash

Bortoleto onthult dat hij geblesseerd raakte bij megacrash
  • Gepubliceerd op 20 nov 2025 14:38
  comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Gabriel Bortoleto kende twee weken geleden een teleurstellende thuisrace op het circuit van Interlagos. De Sauber-coureur crashte zwaar in de sprintrace, en viel uit in de Grand Prix. Bortoleto onthult in Las Vegas dat hij een blessure had opgelopen bij de zware crash.

Bortoleto liet zijn fans schrikken tijdens de sprintrace op het circuit van Interlagos in Sao Paulo. De Braziliaanse Sauber-coureur maakte een foutje tijdens een inhaalactie in de eerste bocht, knalde tegen de muur, werd over de baan gelanceerd en vloog aan de andere kant van de bocht tegen de bandenstapels. De Sauber was volledig afgeschreven, maar Bortoleto stapte redelijk ongeschonden uit zijn auto.

Bortoleto kon een dag later weer deelnemen aan de race, maar viel hier uit na een incident met Aston Martin-coureur Lance Stroll in de eerste ronde. Bortoleto heeft nu geen last meer van de crash, en meldde zich met een grote grijns op zijn gezicht in de paddock in Las Vegas.

Welke blessure had Bortoleto opgelopen bij zijn crash?

In Sin City werd Bortoleto in de paddock door Sky Sports gevraagd naar de gevolgen van de crash. Hij onthulde dat hij niet helemaal fit uit zijn Sauber was gestapt: "Ik had heel erg veel geluk. Ik had een beetje pijn aan mijn linkerbeen, maar dat ging na één of twee dagen weg. Dat was dus wel fijn."

"Toen ik op de rem trapte, was de DRS nog bezig met dichtgaan. Hij was nog niet helemaal dicht, ik had hierdoor veel meer last van een blokkade aan de achterkant."

Welke lessen heeft Bortoleto geleerd van de crash?

Bortoleto heeft veel geleerd van zijn zware crash in zijn thuisland. De Sauber-coureur weet twee weken na zijn crash precies wat er misging tijdens het moment: "Ik raakte een hobbel op het moment dat ik op de rem trapte, dus toen spinde ik en raakte ik de muur aan de binnenkant van de bocht. Ik heb er veel van geleerd, en ik weet nu wat ik moet doen als ik volgend jaar een divebomb in moet zetten in bocht 1 in Sao Paulo."

  • Ernie5335

    Posts: 5.685

    Een beetje pijn aan zijn linker been... Hek al jaren 🤔

    • 20 nov 2025 - 16:00

