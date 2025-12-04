Max Verstappen kan dit weekend in Abu Dhabi voor het vijfde jaar op rij wereldkampioen worden in de Formule 1. De Red Bull-coureur moet daarvoor wel afrekenen met de concurrentie van McLaren, en dat kan een spannende strijd worden. Sauber-coureur Gabriel Bortoleto heeft er veel zin in, en hij spreekt zijn steun voor Verstappen uit.

Verstappen is bezig met een sterke reeks in de Formule 1. Hij heeft zich in de afgelopen maanden teruggevochten in de titelstrijd, en staat na zijn zege in Qatar nog maar twaalf WK-punten achter op kampioenschapsleider Lando Norris. Voor Verstappen wordt het een weekend waarin hij moet scoren, terwijl de druk er bij McLaren vol op zal staan.

Verstappen weet dat zijn concurrenten ook met elkaar mogen vechten, en dat zorgt voor een extra dimensie in de strijd. De overige zeventien coureurs zijn dit weekend slechts figuranten, maar mogelijk kunnen ze zich op een bepaalde manier mengen in de strijd. Veel coureurs zijn in ieder geval benieuwd naar wat er gaat gebeuren.

Hoe kijkt Bortoleto naar de titelstrijd?

Verstappens goede vriend Sauber-coureur Gabriel Bortoleto kan niet wachten, zo liet hij in Abu Dhabi weten aan de internationale media: "Wat er in de afgelopen weekenden is gebeurd, had echt niemand verwacht. Het is dus onmogelijk om te voorspellen. Ik vind het vooral heel erg spannend."

De Braziliaan vindt het een geweldige strijd: "Er is nog altijd een verschil van twaalf punten, en we weten dat er weinig concurrentie is voor Red Bull en McLaren. Wanneer Max wint, zit McLaren er vaak achter. Het wordt dus geen makkelijke opgave. Het verschil blijft immers bestaan. Als Max wint, moet Lando als vierde finishen om kampioen te worden. Het zal dus zeker niet eenvoudig zijn voor Max."

Bortoleto steunt Verstappen

Bortoleto doet er niet geheimzinnig over als hij wordt gevraagd naar zijn favoriet: "Ik vind dat Max dat verdient. Het kampioenschap gaat tenslotte om de beste coureur ter wereld. En ik denk dat Max dit seizoen veel minder fouten heeft gemaakt dan wie dan ook. Daarmee heeft hij bewezen dat hij de beste coureur van dit jaar is. In mijn ogen verdient hij die titel."