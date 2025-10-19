Zak Brown heeft zijn eerdere kritiek op Nico Hülkenberg ingetrokken. De CEO van McLaren erkent dat het uitvallen van Oscar Piastri en Lando Norris in de sprintrace in Austin niet te wijten was aan de Duitser.

De sprintrace op het Circuit of The Americas was al na enkele bochten voorbij voor beide McLaren-coureurs. In het gedrang kwam Hülkenberg in contact met Piastri, die op zijn beurt tegen teamgenoot Norris terechtkwam. Alle drie moesten ze de strijd staken. Brown was na afloop furieus en liet zich ontvallen dat Hülkenberg zich ‘amateuristisch’ had gedragen. “Ik wil de herhaling nog eens bekijken, maar Nico reed in op Oscar. Hij had daar helemaal niets te zoeken,” brieste de Amerikaan.

Brown neemt woorden terug

Na het terugzien van de beelden draaide Brown echter bij. “Ik was in het heetst van de strijd wat van slag, maar ik denk niet dat het Nico’s schuld was,” gaf hij later toe tegenover de pers in Austin.

Ook Hülkenberg zelf reageerde op het incident. De Duitser, die dit seizoen zijn eerste podium in de Formule 1 pakte, legde uit dat hij simpelweg geen kant op kon. “Fernando Alonso zat aan de binnenkant en ik wist dat hij daar zou duiken, maar ik kon niet precies zien waar hij zat. Hij zat in mijn blinde hoek, dus ik liet wat ruimte. Toen draaide Oscar (Piastri) heel agressief in, en daar reed ik al. Het was gewoon ongelukkig.”

Hülkenberg eens met Brown

Toen Hülkenberg hoorde dat Brown zijn woorden had teruggenomen, reageerde hij opgelucht: “Dan zijn we het in ieder geval eens. Het is frustrerend en teleurstellend, want de auto voelde sterk. Als we waren blijven rijden, hadden we punten kunnen pakken.”

Lang hoeft Hülkenberg niet te balen, want om 21.00 uur Nederlandse tijd gaat de Grand Prix van de Verenigde Staten van start. De Duitser begint de race vanaf de elfde startpositie.