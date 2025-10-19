user icon
Brown neemt harde woorden over Hülkenberg terug: "Was niet zijn schuld"

Brown neemt harde woorden over Hülkenberg terug: "Was niet zijn schuld"
  • Gepubliceerd op 19 okt 2025 19:46
  • comments 4
  • Door: Jeroen Immink

Zak Brown heeft zijn eerdere kritiek op Nico Hülkenberg ingetrokken. De CEO van McLaren erkent dat het uitvallen van Oscar Piastri en Lando Norris in de sprintrace in Austin niet te wijten was aan de Duitser.

De sprintrace op het Circuit of The Americas was al na enkele bochten voorbij voor beide McLaren-coureurs. In het gedrang kwam Hülkenberg in contact met Piastri, die op zijn beurt tegen teamgenoot Norris terechtkwam. Alle drie moesten ze de strijd staken. Brown was na afloop furieus en liet zich ontvallen dat Hülkenberg zich ‘amateuristisch’ had gedragen. “Ik wil de herhaling nog eens bekijken, maar Nico reed in op Oscar. Hij had daar helemaal niets te zoeken,” brieste de Amerikaan.

Brown neemt woorden terug

Na het terugzien van de beelden draaide Brown echter bij. “Ik was in het heetst van de strijd wat van slag, maar ik denk niet dat het Nico’s schuld was,” gaf hij later toe tegenover de pers in Austin.

Ook Hülkenberg zelf reageerde op het incident. De Duitser, die dit seizoen zijn eerste podium in de Formule 1 pakte, legde uit dat hij simpelweg geen kant op kon. “Fernando Alonso zat aan de binnenkant en ik wist dat hij daar zou duiken, maar ik kon niet precies zien waar hij zat. Hij zat in mijn blinde hoek, dus ik liet wat ruimte. Toen draaide Oscar (Piastri) heel agressief in, en daar reed ik al. Het was gewoon ongelukkig.”

Hülkenberg eens met Brown 

Toen Hülkenberg hoorde dat Brown zijn woorden had teruggenomen, reageerde hij opgelucht: “Dan zijn we het in ieder geval eens. Het is frustrerend en teleurstellend, want de auto voelde sterk. Als we waren blijven rijden, hadden we punten kunnen pakken.”

Lang hoeft Hülkenberg niet te balen, want om 21.00 uur Nederlandse tijd gaat de Grand Prix van de Verenigde Staten van start. De Duitser begint de race vanaf de elfde startpositie.

Als analist was ie duidelijk geZakt.

  • 19 okt 2025 - 20:06
  • Rocks

    Posts: 1.036

    Goh verrassend 😎

    • 19 okt 2025 - 19:47
  • Snorremans

    Posts: 73

    We zullen het Zakkie maar niet kwalijk nemen. De man zit immers in behoorlijke onzekerheid over het WDC...

    • 19 okt 2025 - 19:55
  • nr 76

    Posts: 7.058

    Als analist was ie duidelijk geZakt.

    • 19 okt 2025 - 20:06
  • AUDI_F1

    Posts: 3.357

    Het probleem is dat je eerst wat zegt wat niet de waarheid is, en de hele media neemt het over. Op dat moment is Hulkenberg al geschaad.
    Als je daarna sorry zegt en dat je het niet goed gezien hebt, is wel netjes, maar heeft toch Hulkenberg schade toe bedacht.

