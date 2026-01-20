Nico Hülkenberg heeft zich lovend uitgelaten over zijn teamgenoot bij Audi, Gabriel Bortoleto. Volgens de Duitser is zijn Braziliaanse teammaatje er absoluut een om in de komende Formule 1-seizoenen in de gaten te houden en wordt hij alleen nog maar beter. Hülkenberg lijkt hiermee de woorden van Max Verstappen te bevestigen.

Het jaar 2025 stond niet alleen in het teken van de titelstrijd tussen Lando Norris, Verstappen en Oscar Piastri, maar ook in die van de rookies. Met de aanwezigheid van Bortoleto, Andrea Kimi Antonelli, Isack Hadjar en Oliver Bearman, werd er gezorgd voor een behoorlijke frisse wind in de koningsklasse van de autosport.

Hülkenberg lyrisch over Bortoleto

Na het seizoen liet Verstappen zich in een interview bij Viaplay uit over de jonkies in de Formule 1. Volgens de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing, zijn Bortoleto en Antonelli de rookies die qua snelheid de 'ruwste talenten' zijn en misschien wel in de toekomst de wereldtitel kunnen winnen. Ook Hülkenberg - die zijn tweede jaar ingaat als teamgenoot van de Braziliaan - liet weten onder de indruk te zijn.

"Hij is een machine", aldus de Duitser tegenover Inside Audi. "Hij rijdt rondes alsof het een printer is die nooit zonder inkt komt te zitten. Het is werkelijk verbazingwekkend. Hij maakt nauwelijks fouten, zeker gezien het feit dat hij een rookie is. Ik kan alleen maar zeggen dat hij een talent voor de toekomst is", voegde de Duitser daaraan toe.

Spannende tijden voor Hülkenberg en Bortoleto

Voor Hülkenberg en Bortoleto zullen er spannende tijden aanbreken. Aangezien de reglementen in de Formule 1 met betrekking tot motor, aerodynamica en chassis drastisch zullen veranderen, kunnen de verhoudingen in het veld behoorlijk opgeschud worden. Het voormalige team van Hülkenberg en Bortoleto - Sauber - is inmiddels overgenomen door Audi en zal omgedoopt worden tot een fabrieksteam. Met de komst van het Duitse merk hopen zij het op te kunnen nemen tegen McLaren, Mercedes, Ferrari en Red Bull.