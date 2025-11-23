De FIA-stewards hadden het druk tijdens de Grand Prix van Las Vegas. Meerdere incidenten werden onderzocht, en er werd vooral gekeken naar een opvallend incident bij de start. Gabriel Bortoleto beukte hier tegen de Aston Martin van Lance Stroll aan, en dat levert hem nu een zware straf op.

De start van de Grand Prix van Las Vegas was zeer chaotisch, en meerdere auto's stonden achterstevoren in de eerste bocht. Op de koude baan was er weinig grip, en het lag dan ook in de lijn der verwachtingen dat er iets zou gebeuren. De actie van Bortoleto was echter heel wild, en zorgde voor de nodige vraagtekens.

De Braziliaanse Sauber-coureur startte de race vanuit het achterveld, en hij probeerde direct bij de start veel posities goed te maken. In de korte run naar de eerste bocht ging het echter mis, en schatte Bortoleto zijn rempunt volledig verkeerd in. Hij knalde vol tegen de Aston Martin van Stroll aan, waardoor de Canadees moest opgeven. Ook Bortoleto had schade opgelopen bij het incident, maar hij kon wel gewoon de pits bereiken. Daar werd geconcludeerd dat hij niet verder kon, en ook voor hem zat de race erop.

Wat hebben de stewards besloten?

De stewards van de FIA bekeken het moment, en ze waren streng. Volgens de stewards remde Bortoleto heel erg laat, en resulteerde dat in de crash met Stroll. Alhoewel het ging om een incident in de eerste bocht van de race, stellen ze dat er hier geen sprake was van verzachtende omstandigheden. Daarom zou er voor dit incident altijd een tijdstraf van tien seconden volgen, maar omdat Bortoleto is uitgevallen wordt dit omgezet naar een gridstraf van vijf plaatsen.

Ook nog strafpunten

Dat betekent dat de Braziliaan volgende week in Qatar vijf plekjes naar achteren wordt geplaatst op de grid. Bortoleto ontving overigens niet alleen een gridstraf, maar ook twee strafpunten op zijn superlicentie. Het zijn zijn eerste strafpunten van het jaar, en hij hoeft dan ook niet te vrezen voor een schorsing.