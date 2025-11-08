user icon
Nog meer drama in Brazilië: Bortoleto beleeft keiharde crash voor eigen fans

Nog meer drama in Brazilië: Bortoleto beleeft keiharde crash voor eigen fans
  Gepubliceerd op 08 nov 2025 16:16
  3
  Door: Jeroen Immink

De sprintrace in Brazilië was pure chaos van begin tot eind. Lando Norris schreef de zege op zijn naam, maar alle ogen waren gericht op thuisheld Gabriel Bortoleto. De jonge Braziliaan zorgde in de slotfase voor een keiharde crash en zette zijn Sauber vol in de muur. Gelukkig kon de debutant ongedeerd uitstappen, tot opluchting van het publiek op Interlagos.

Bortoleto reed in de een-na-laatste ronde vlak achter Alexander Albon toen het misging. De 21-jarige rookie zag een klein gaatje en waagde een gedurfde inhaalactie, maar op het natte gedeelte van de baan verloor hij de controle over zijn Sauber. Zijn bolide gleed als een slee richting de muur en eindigde met een enorme klap in de vangrail. “Ik ben oké”, klonk het direct over de boardradio, terwijl de marshals naar de crashplaats snelden.

De wedstrijdleiding reageerde meteen met gele vlaggen, waardoor het tempo uit de race verdween. De sprint eindigde zonder nog grote verschuivingen: Lando Norris trok de overwinning naar zich toe, gevolgd door Andrea Kimi Antonelli en George Russell. Max Verstappen kende een moeizame middag in São Paulo en moest genoegen nemen met een vierde plaats. Voor Red Bull Racing is het duidelijk dat er nog werk aan de winkel is richting de hoofdrace op zondag.

De Braziliaanse sprintrace stond bol van de incidenten. Eerder gingen ook Oscar Piastri, Nico Hülkenberg en Franco Colapinto in de fout op het spekgladde asfalt. Voor Piastri was de schade groot: zijn crash betekende niet alleen een voortijdig einde van de sprint, maar ook een flinke tik in de titelstrijd. Teamgenoot Norris liep opnieuw uit in het WK en lijkt met steeds meer vertrouwen richting de seizoensontknoping te gaan.

Om 19:00 uur Nederlandse tijd volgt de kwalificatie op Interlagos. Het is nog maar de vraag of Bortoleto kan deelnemen, want zijn Sauber liep bij de crash forse schade op. Een fikse domper voor de jonge Braziliaan én zijn thuispubliek.

 

Reacties (3)

  JV fan

    Posts: 2.919

    Dat was een stevige… ben bang dat ie diet meer rijdt dit weekend..

    8 nov 2025 - 16:25
  De Vogel is Geland

    Posts: 631

    Dat was een fraaie beuker. Gelukkig zijn de wagens tegenwoordig zo veilig.

    8 nov 2025 - 16:25
  dutchiceman

    Posts: 5.472

    Die gast vloog.
    Wat een klapper zeg.

    8 nov 2025 - 16:26

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

show sidebar