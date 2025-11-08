De sprintrace in Brazilië was pure chaos van begin tot eind. Lando Norris schreef de zege op zijn naam, maar alle ogen waren gericht op thuisheld Gabriel Bortoleto. De jonge Braziliaan zorgde in de slotfase voor een keiharde crash en zette zijn Sauber vol in de muur. Gelukkig kon de debutant ongedeerd uitstappen, tot opluchting van het publiek op Interlagos.

Bortoleto reed in de een-na-laatste ronde vlak achter Alexander Albon toen het misging. De 21-jarige rookie zag een klein gaatje en waagde een gedurfde inhaalactie, maar op het natte gedeelte van de baan verloor hij de controle over zijn Sauber. Zijn bolide gleed als een slee richting de muur en eindigde met een enorme klap in de vangrail. “Ik ben oké”, klonk het direct over de boardradio, terwijl de marshals naar de crashplaats snelden.

De wedstrijdleiding reageerde meteen met gele vlaggen, waardoor het tempo uit de race verdween. De sprint eindigde zonder nog grote verschuivingen: Lando Norris trok de overwinning naar zich toe, gevolgd door Andrea Kimi Antonelli en George Russell. Max Verstappen kende een moeizame middag in São Paulo en moest genoegen nemen met een vierde plaats. Voor Red Bull Racing is het duidelijk dat er nog werk aan de winkel is richting de hoofdrace op zondag.

De Braziliaanse sprintrace stond bol van de incidenten. Eerder gingen ook Oscar Piastri, Nico Hülkenberg en Franco Colapinto in de fout op het spekgladde asfalt. Voor Piastri was de schade groot: zijn crash betekende niet alleen een voortijdig einde van de sprint, maar ook een flinke tik in de titelstrijd. Teamgenoot Norris liep opnieuw uit in het WK en lijkt met steeds meer vertrouwen richting de seizoensontknoping te gaan.

Om 19:00 uur Nederlandse tijd volgt de kwalificatie op Interlagos. Het is nog maar de vraag of Bortoleto kan deelnemen, want zijn Sauber liep bij de crash forse schade op. Een fikse domper voor de jonge Braziliaan én zijn thuispubliek.