Bortoleto steunt Verstappen tijdens succesvol Nürburgring-avontuur
  • Gepubliceerd op 30 sep 2025 11:22
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen maakte afgelopen weekend zijn debuut in een GT3-auto. Hij nam deel aan de NLS-race op de Nürburgring Nordschleife, en schreef deze race samen met Chris Lulham op zijn naam. Verstappens goede vriend en F1-collega Gabriel Bortoleto steunde hem van een afstandje.

Het is geen geheim dat Verstappen graag wil racen in andere klassen dan de Formule 1. Hij heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij graag wil deelnemen aan 24-uursraces, en dat hij een fan is van het racen met GT3-bolides. Met Verstappen.com Racing heeft hij zelfs een eigen raceteam waarmee hij coureurs zoals Lulham steunt.

Succesvol GT3-debuut

Verstappen haalde twee weken geleden zijn Permit A, waardoor hij nu in GT3-bolides mag racen op de Nürburgring Nordschleife. Verstappen en Lulham maakten afgelopen weekend hun GT3-debuut op de Ring, en ze beleefden een droomweekend. Op zaterdagochtend zette Verstappen in koude en mistige omstandigheden de derde tijd neer in de kwalificatie, waarna hij bij de start de leiding pakte en deze niet meer uit handen gaf. Verstappen wist vervolgens een grote voorsprong uit te bouwen, waarna hij het stuur overgaf aan Lulham.

Steun van Bortoleto

De NLS-race werd wereldwijd door miljoenen mensen bekeken via allerlei verschillende streams en uitzendingen. Niet alleen fans, maar ook andere coureurs keken naar Verstappens avontuur. Dat gold ook voor Sauber-coureur Gabriel Bortoleto, die op Instagram een foto deelt van het moment. De Braziliaan deelde een setje foto's van zijn bezigheden in de afgelopen twee weken. Naast een trainingsfoto en een kiekje met zijn vriendin, deelde Bortoleto ook een foto waarop te zien is dat hij in de gym kijkt naar Verstappens race.

Het feit dat Bortoleto ervoor kiest om zo open te laten zien dat hij Verstappen support, is niet vreemd. De Braziliaan is een goede vriend van Verstappen, en ze nemen vaak samen deel aan simraces.

  • Paulie

    Posts: 4.577

    Als Gabriel ook maar enige kans bij Max zou maken, dan dumpt hij zn vriendin gelijk. Zou bezeten is hij van Max

    • + 0
    • 30 sep 2025 - 12:29

