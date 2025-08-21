user icon
icon

Sauber weigert 2025 op te geven: "We bouwen door op ons momentum"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Sauber weigert 2025 op te geven: "We bouwen door op ons momentum"
  • Gepubliceerd op 21 aug 2025 14:09
  • comments 1
  • Door: Jesse Jansen

Sauber is dit seizoen sterk begonnen. Het team heeft al een podium op zijn naam staan en staat momenteel zevende in het constructeurskampioenschap. Ze willen dit seizoen nog niet opgeven, aldus teambaas Jonathan Wheatley. 

Veel teams schakelen rond deze tijd door naar 2026. McLaren is dit gehele seizoen al dominant, dus willen teams hier verandering in brengen. Dit geldt alleen niet voor Sauber. Het team denkt nog veel te kunnen halen voor dit seizoen.

Meer over Sauber Flinke kritiek voor Hülkenberg : "Hij kon voor Ferrari rijden"

Flinke kritiek voor Hülkenberg : "Hij kon voor Ferrari rijden"

18 aug
 Dit is de ideale opvolger van Lewis Hamilton

Dit is de ideale opvolger van Lewis Hamilton

21 aug

Overstap

Sauber wordt vanaf volgend seizoen Audi. Het Duitse merk neemt het fabrieksteam over. Ze komen ook gelijk met hun eigen krachtbron. Door een nieuwe vloer groeide het team enorm. Hierop willen ze dit seizoen voortbouwen. Wheatley heeft aangegeven dit seizoen nog niet in het putje te gooien, maar gewoon door te willen pakken. 

"We hebben 2025 nog niet opgegeven", zegt Wheatley in een interview met Motorsport.com. "Voor ons draait het om kracht en diepgang binnen onze operatie. We willen voortbouwen op het momentum dat we de afgelopen maanden hebben gekregen en steeds sterker worden, zowel op de baan als in de fabriek. Mensen praten over voortdurende verbetering en in elk gebied moeten we de grenzen blijven verleggen. En we moeten die kracht en diepgang binnen de organisatie vergroten. We moeten de mensen de juiste ruimte geven, want dat is onze snelste weg naar onze ambitieuze doelen: het creëren van de juiste cultuur en een werkomgeving waarin iedereen positief bijdraagt aan het team. Dat is ons grote doel."

'We kunnen alles verbeteren'

Sauber heeft een lange weg achter de rug. Het begon als Sauber, maar werd na een paar jaar BMW Sauber. Deze samenwerking verliep goed, maar uiteindelijk werd het weer Sauber. Toen kwam oud-Formule 1-team Alfa Romeo om de hoek kijken. Ook zij gingen de samenwerking aan met Sauber. Eind 2023 kwam een eind aan de samenwerking met Alfa Romeo, dus Sauber kwam weer terug. In Stake zagen ze een goede sponsor. Vanaf volgend seizoen wordt het team Audi. 

"In elk onderdeel van het bedrijf kunnen we verbeteren", benadrukt Wheatley. "Ikzelf inbegrepen. Elke dag is een leermoment. We gaan van een klein team, dat eerlijk gezegd ongelooflijk werk heeft verricht door al zo'n dertig jaar met twee auto's op de grid te staan, naar een volwaardig fabrieksteam van Audi in de Formule 1. Die reis is ambitieus en we gaan het niet doen zonder de juiste mensen aan boord, zonder elk systeem en elke operatie kritisch te bevragen en onszelf te pushen. We kondigden Revolut intern aan als onze titelpartner nog voordat we het persbericht uitbrachten en de energie in de ruimte, in het gebouw, was geweldig. Het is een fantastische omgeving om in te werken."

F1 Nieuws Sauber

Reacties (1)

Login om te reageren

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Team profiel

Sauber
Bekijk volledig profiel
show sidebar