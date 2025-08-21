Sauber weigert 2025 op te geven: "We bouwen door op ons momentum"

Sauber is dit seizoen sterk begonnen. Het team heeft al een podium op zijn naam staan en staat momenteel zevende in het constructeurskampioenschap. Ze willen dit seizoen nog niet opgeven, aldus teambaas Jonathan Wheatley.

Veel teams schakelen rond deze tijd door naar 2026. McLaren is dit gehele seizoen al dominant, dus willen teams hier verandering in brengen. Dit geldt alleen niet voor Sauber. Het team denkt nog veel te kunnen halen voor dit seizoen.

Overstap

Sauber wordt vanaf volgend seizoen Audi. Het Duitse merk neemt het fabrieksteam over. Ze komen ook gelijk met hun eigen krachtbron. Door een nieuwe vloer groeide het team enorm. Hierop willen ze dit seizoen voortbouwen. Wheatley heeft aangegeven dit seizoen nog niet in het putje te gooien, maar gewoon door te willen pakken.

"We hebben 2025 nog niet opgegeven", zegt Wheatley in een interview met Motorsport.com. "Voor ons draait het om kracht en diepgang binnen onze operatie. We willen voortbouwen op het momentum dat we de afgelopen maanden hebben gekregen en steeds sterker worden, zowel op de baan als in de fabriek. Mensen praten over voortdurende verbetering en in elk gebied moeten we de grenzen blijven verleggen. En we moeten die kracht en diepgang binnen de organisatie vergroten. We moeten de mensen de juiste ruimte geven, want dat is onze snelste weg naar onze ambitieuze doelen: het creëren van de juiste cultuur en een werkomgeving waarin iedereen positief bijdraagt aan het team. Dat is ons grote doel."

'We kunnen alles verbeteren'

Sauber heeft een lange weg achter de rug. Het begon als Sauber, maar werd na een paar jaar BMW Sauber. Deze samenwerking verliep goed, maar uiteindelijk werd het weer Sauber. Toen kwam oud-Formule 1-team Alfa Romeo om de hoek kijken. Ook zij gingen de samenwerking aan met Sauber. Eind 2023 kwam een eind aan de samenwerking met Alfa Romeo, dus Sauber kwam weer terug. In Stake zagen ze een goede sponsor. Vanaf volgend seizoen wordt het team Audi.

"In elk onderdeel van het bedrijf kunnen we verbeteren", benadrukt Wheatley. "Ikzelf inbegrepen. Elke dag is een leermoment. We gaan van een klein team, dat eerlijk gezegd ongelooflijk werk heeft verricht door al zo'n dertig jaar met twee auto's op de grid te staan, naar een volwaardig fabrieksteam van Audi in de Formule 1. Die reis is ambitieus en we gaan het niet doen zonder de juiste mensen aan boord, zonder elk systeem en elke operatie kritisch te bevragen en onszelf te pushen. We kondigden Revolut intern aan als onze titelpartner nog voordat we het persbericht uitbrachten en de energie in de ruimte, in het gebouw, was geweldig. Het is een fantastische omgeving om in te werken."