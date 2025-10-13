user icon
Verstappen de nieuwe Senna? "Hij is mijn levende idool"

Verstappen de nieuwe Senna? "Hij is mijn levende idool"
  Gepubliceerd op 13 okt 2025 16:46
  • comments 8
  Door: Bob Plaizier

Het is geen geheim dat Gabriel Bortoleto en Max Verstappen het goed met elkaar kunnen vinden. Sauber-coureur Bortoleto grijpt elke kans aan om zijn goede vriend de hemel in te prijzen, en hij omschrijft nu Verstappen als zijn levende idool.

Bortoleto en Verstappen kennen elkaar uit de simracewereld. Dit jaar komen ze elkaar niet alleen tegen op de virtuele circuits, maar ook in de echte wereld. Bortoleto is bezig met zijn debuutseizoen bij Sauber, en hij maakt een sterke indruk. De Braziliaan kan zijn ervaren teamgenoot Nico Hülkenberg goed bijhouden, en ontvangt ook veel complimenten van Verstappen. De viervoudig wereldkampioen stelt dat Bortoleto een mooie toekomst in de Formule 1 voor zich heeft.

Levend idool

In de Viaplay-documentaire 'Bem Vindo Bortoleto' reageert de Braziliaanse coureur op de woorden van Verstappen. Hij omschrijft hem als zijn idool: "Het betekent veel voor me, zeker omdat het vanuit Max komt. Hij is toch wel mijn levende idool."

"Ayrton Senna was natuurlijk altijd mijn held, maar ik heb hem nooit zien racen. Max was de jonge coureur die de boel op stelten zette in de Formule 1. Al op jonge leeftijd wist hij races op agressieve wijze te winnen. Voordat hij won, volgde ik hem al."

Als Bortoleto wordt gevraagd of hij vindt dat Verstappen één van de beste coureurs ooit in de Formule 1 is, reageert hij razend enthousiast: "Absoluut. In mijn ogen is hij zonder meer van topniveau!"

Gedeelde geschiedenis

De goede band tussen beide coureurs komt mede door het feit dat ze voor hetzelfde kartteam hebben gereden in hun jeugd. De Braziliaan wijst naar Giancarlo Tinini van CRG: "Hij vertelde me de hele tijd hoe Max vroeger reed. Als ik dan een bocht verkeerd nam: 'Denk je dat Max dat zo deed?' Dan werd ik echt heel kwaad, want ik wilde hem laten zien dat ik hem net als Max trots kon maken."

  • Larry Perkins

    Posts: 60.587

    Als alle discipelen van Max in de F1 nou een keer een McLaren de muur in sturen dan finishen Piastri en Norris geen GP meer...

    • + 0
    • 13 okt 2025 - 17:01
  • Bertrand Gachot

    Posts: 320

    Weer een dag, weer een Verstappen-verheerlijking — dit keer via de mond van Bortoleto, die blijkbaar verplicht eerst Senna moet noemen om vervolgens netjes het script af te draaien: Max als 'levend idool', ‘agressieve winnaar’, ‘beste ooit’. Het is bijna aandoenlijk hoe voorspelbaar dit is geworden. Alsof elk F1-artikel tegenwoordig eerst door het Verstappen-verheerlijkingscomité moet voordat het geplaatst wordt.

    En dan natuurlijk weer die verplichte vergelijking met Senna, want god verhoede dat er eens over Max wordt geschreven zónder hem naast een legende te zetten. Wat is eigenlijk het doel hiervan? Het idoolverhaal, de kartverhalen, de nostalgische anekdotes — het voelt alsof we wekelijks een aflevering kijken van 'De Legende van Max', geproduceerd door Viaplay, gesponsord door Helmut Marko.

    Prima dat Max goed is — niemand betwist dat — maar deze eindeloze heiligenverering via derde partijen begint een karikatuur van zichzelf te worden. Journalisten lijken banger om kritisch te zijn dan een rookie voor een regenrace op Spa.

    • + 5
    • 13 okt 2025 - 17:03
    • Larry Perkins

      Posts: 60.587

      Bereid je maar vast voor @Bertrand, de volgende gaat roeptoeteren dat "de formule 1 bij Max Verstappen begon."

      • + 1
      • 13 okt 2025 - 17:56
    • Larry Perkins

      Posts: 60.587

      De Formule 1 begon bij Max Verstappen.

      • + 3
      • 13 okt 2025 - 17:57
    • Pleen

      Posts: 684

      Misschien komt God tot ons via Max joh. :-)

      • + 0
      • 13 okt 2025 - 17:59
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.526

      Het gaat al niet zo goed meer met het geloof en God....maar al je hem via Max laat verschijnen dan is het daarmee over en uit.....mensen schrikken zich de t*ring...

      • + 0
      • 13 okt 2025 - 18:50
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.526

    Gabriel Bortoleto heeft ook 'n foto van Max boven z'n bed hangen denk.
    Die jongen sjort zich avond na avond in slaap kijkend naar die foto.

    Nou is dat niet zo vreemd, driekwart van de forum-tijgers hier doen hetzelfde.

    Ze hebben het zaad gehalte in het riool gemeten tijdens het race-weekend en daar zijn wonderbaarlijke hoeveelheden gevonden van het plakkerige spul.

    • + 4
    • 13 okt 2025 - 17:11
  • van lotje,g

    Posts: 1.104

    Oguttegut de antima vereniging pikt dit niet.

    • + 4
    • 13 okt 2025 - 17:19

