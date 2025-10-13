Verstappen de nieuwe Senna? "Hij is mijn levende idool"

Het is geen geheim dat Gabriel Bortoleto en Max Verstappen het goed met elkaar kunnen vinden. Sauber-coureur Bortoleto grijpt elke kans aan om zijn goede vriend de hemel in te prijzen, en hij omschrijft nu Verstappen als zijn levende idool.

Bortoleto en Verstappen kennen elkaar uit de simracewereld. Dit jaar komen ze elkaar niet alleen tegen op de virtuele circuits, maar ook in de echte wereld. Bortoleto is bezig met zijn debuutseizoen bij Sauber, en hij maakt een sterke indruk. De Braziliaan kan zijn ervaren teamgenoot Nico Hülkenberg goed bijhouden, en ontvangt ook veel complimenten van Verstappen. De viervoudig wereldkampioen stelt dat Bortoleto een mooie toekomst in de Formule 1 voor zich heeft.

Levend idool

In de Viaplay-documentaire 'Bem Vindo Bortoleto' reageert de Braziliaanse coureur op de woorden van Verstappen. Hij omschrijft hem als zijn idool: "Het betekent veel voor me, zeker omdat het vanuit Max komt. Hij is toch wel mijn levende idool."

"Ayrton Senna was natuurlijk altijd mijn held, maar ik heb hem nooit zien racen. Max was de jonge coureur die de boel op stelten zette in de Formule 1. Al op jonge leeftijd wist hij races op agressieve wijze te winnen. Voordat hij won, volgde ik hem al."

Als Bortoleto wordt gevraagd of hij vindt dat Verstappen één van de beste coureurs ooit in de Formule 1 is, reageert hij razend enthousiast: "Absoluut. In mijn ogen is hij zonder meer van topniveau!"

Gedeelde geschiedenis

De goede band tussen beide coureurs komt mede door het feit dat ze voor hetzelfde kartteam hebben gereden in hun jeugd. De Braziliaan wijst naar Giancarlo Tinini van CRG: "Hij vertelde me de hele tijd hoe Max vroeger reed. Als ik dan een bocht verkeerd nam: 'Denk je dat Max dat zo deed?' Dan werd ik echt heel kwaad, want ik wilde hem laten zien dat ik hem net als Max trots kon maken."