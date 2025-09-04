user icon
Bortoleto goed bevriend met Verstappen: "Hij is de beste van allemaal"

Bortoleto goed bevriend met Verstappen: "Hij is de beste van allemaal"
  Gepubliceerd op 04 sep 2025 19:22
  Door: Jeroen Immink

Gabriel Bortoleto heeft openhartig verteld over zijn relatie met Max Verstappen. De jonge Braziliaan, die dit seizoen in de Formule 1 zijn debuut maakt, kan rekenen op steun en advies van de viervoudig wereldkampioen. Volgens Bortoleto is de Nederlander opvallend behulpzaam en dat waardeert hij enorm.

Bortoleto over vriendschap met Verstappen

“We rijden veel samen in de simulator en we oefenen vaak”, legt Bortoleto uit tegenover internationale media op Monza. “Ik zou zeggen dat dit altijd nuttig is, vooral op circuits die hij al kent. Hij geeft me tips over bochten en dingen waar ik op moet letten. Het is altijd erg goed, die aanwijzingen die hij me geeft.”

De 20-jarige coureur benadrukt dat Verstappen zijn adviezen niet opdringt, maar ze uit zichzelf deelt. “Hij is viervoudig wereldkampioen, dus hij heeft al zoveel bereikt in zijn carrière. Ik ben superblij dat iemand zoals hij zo behulpzaam is. Soms vraag ik er niet eens naar, het komt gewoon van hem. Dat maakt het extra bijzonder.”

Is Verstappen de mentor van Bortoleto?

Volgens Bortoleto begon de samenwerking al in zijn Formule 3-periode. “Hij begon me te helpen toen ik in de Formule 3 zat en we werden goede vrienden. Ik denk dat hij me wel mag, en daarom wil hij dat ik het goed doe in de Formule 1. Voor mij is hij de beste van allemaal, dus ik hecht veel waarde aan wat hij zegt en wat hij doet in de Formule 1.”

De Braziliaan ziet het contact met Verstappen niet als een officiële mentor-rol, maar meer als een vriendschap waarin beiden dezelfde passie delen. “Ik denk dat hij het waarschijnlijk leuk vindt om me te helpen, maar je zou hem moeten vragen waarom hij dat doet. Waarschijnlijk omdat hij me aardig vindt. Ik probeer hem ook te laten zien dat ik echt geïnteresseerd ben in simulators en dingen die hij leuk vindt. Dat schept een band.”

Met Verstappen als onverwachte steunpilaar hoopt Bortoleto zich stap voor stap verder te ontwikkelen in de Formule 1.

Toen ik vorige week naar een bepaalde foto op zoek was op Max zijn IG heb ik enorm
moeten scrollen, want die foto bleek uit begin 2018 te zijn en toen viel me op dat
Borteleto Max zijn berichten likete. In 2018 al dus. Er zit precies 7 jaar leeftijdsverschil
tussen, maar ze kenden elkaar toen ... [Lees verder]

    Toen ik vorige week naar een bepaalde foto op zoek was op Max zijn IG heb ik enorm
    moeten scrollen, want die foto bleek uit begin 2018 te zijn en toen viel me op dat
    Borteleto Max zijn berichten likete. In 2018 al dus. Er zit precies 7 jaar leeftijdsverschil
    tussen, maar ze kenden elkaar toen al. Max volgde ook altijd karttalenten. Misschien
    is Borteleto hem toen al opgevallen. Max heeft hem ook naar Team Redline gehaald.

