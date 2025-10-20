user icon
Hülkenberg looft Verstappen na waanzinnige zege: "Hij is hier de baas!"

Hülkenberg looft Verstappen na waanzinnige zege: "Hij is hier de baas!"
  Gepubliceerd op 20 okt 2025 13:22
  Door: Bob Plaizier

Max Verstappen was afgelopen weekend oppermachtig in Austin. De Nederlandse Red Bull-coureur won zowel de sprintrace als de Grand Prix, en lijkt weer helemaal in de race te zijn voor de wereldtitel. Niet alleen de fans zijn onder de indruk, ook Nico Hülkenberg komt superlatieven te kort.

Verstappen scoorde afgelopen weekend het maximale aantal punten op het Circuit of the Americas. De Red Bull-coureur profiteerde wederom van de chaos bij de concurrentie van McLaren, en wordt nu door veel mensen gezien als de belangrijkste uitdager van Oscar Piastri en Lando Norris. In de laatste vijf races van het seizoen kan hij het hen zeer lastig gaan maken, en een vijfde wereldtitel is zeker niet onmogelijk.

Hülkenberg neemt zijn hoed af

Verstappen maakt veel indruk, en dat valt ook zijn collega's op. Sauber-coureur Nico Hülkenberg kwam zelfs als achtste over de streep, en was bij Viaplay vooral complimenteus over Verstappen: "Het is gewoon ongelooflijk wat hij doet. Samen met Red Bull heeft hij zijn vorm teruggevonden. Ze hebben veel performance gevonden sinds de zomerstop. Daarvoor hadden ze het wat moeilijker, maar Max laat nu echt zijn klasse zien en toont waarom hij een viervoudig wereldkampioen is."

'Hij laat zien wie de baas is'

De vijfde titel lonkt voor Verstappen, en steeds meer mensen beginnen daarin te geloven. Hülkenberg laat zich niet uit over die discussie, maar is wel zeer te spreken over zijn Nederlandse vriend: "Hij showt hier wie de baas is! Het verbaast me ook niet, maar het blijft wel indrukwekkend hoe hij dit elke keer weer doet. Weekend in, weekend uit."

Voorsprong van McLaren slinkt

Verstappen is door zijn foutloze weekend flink ingelopen op de concurrentie in het wereldkampioenschap. Hij staat derde met 306 punten, terwijl nummer twee Norris er 332 op zijn naam heeft staan. Piastri voert nog altijd het wereldkampioenschap aan met 346 punten.

