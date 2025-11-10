user icon
Enorme teleurstelling bij Bortoleto na mislukte thuisrace

Enorme teleurstelling bij Bortoleto na mislukte thuisrace
  Gepubliceerd op 10 nov 2025 18:46
  • comments 2
  Door: Jesse Jansen

Gabriel Bortoleto pakte afgelopen weekend geen punten tijdens zijn allereerste thuis-Grand Prix uit zijn carrière. Volgens de Braziliaan was het afgelopen weekend zijn zwaarste weekend tot nu toe in de Formule 1. Zowel in de sprintrace als de Grand Prix viel hij uit na een crash.

De Braziliaan maakte tijdens de sprintrace een zware klapper. Hierdoor was het Sauber net niet gelukt om de auto gereed te maken voor de kwalificatie en dus moest Bortoleto achteraan starten. Ook tijdens de Grand Prix wist de Braziliaan niet te finishen. Hij viel uit in de openingsronde.

Zwaar weekend voor Bortoleto

De rookie hoopte zichzelf te laten zien tijdens de Grand Prix van Brazilië:  "Het was een zwaar weekend. Ik ben erg teleurgesteld, want het is mijn thuisrace en je verwacht altijd een goed resultaat, of in ieder geval een fatsoenlijke race. Dit is denk ik een van de zwaarste weekenden uit mijn hele carrière, vooral omdat ik mijn fans, mijn familie en mijn team hier zie – voor hen betekent dit ook ontzettend veel", vertelde de Braziliaan aan de internationale media. 

"Ik had een van mijn grootste ongelukken tot nu toe, waarschijnlijk het grootste. Daarna kon ik in de Grand Prix geen enkele ronde meer rijden, terwijl ik een goede start had. Tot dat moment was ik al twee posities gestegen en ik wilde voor de derde gaan toen ik contact had met Lance. Ik wil gewoon vooruitkijken en me focussen op de volgende race."

Fans steunen Bortoleto

Toch was het thuispubliek niet stil over Bortoleto. Ze bleven de jonge Braziliaan steunen: "Ook tijdens de zwaarste momenten van dit weekend waren ze er voor mij: ze steunden me, juichten, riepen mijn naam. Daar kan ik ze niet genoeg voor bedanken. Het is ongelooflijk om te zien hoe blij mijn land wordt en dat mensen er zo voor je zijn. Ik hoop dat ik ze snel trots kan maken, want weekenden zoals deze maken niemand blij."

Bortoleto staat momenteel negentiende in het wereldkampioenschap met negentien punten. De rookie heeft in de afgelopen vier races maar een punt gepakt, dus hij zit duidelijk in een mindere vorm. 

"Sorry Max" en dan kan je niet erop reageren.
Man wat zou ik graag eens achter de schermen kijken.
Bijvoorbeeld hoe dit hele weekend verlopen is, het falen en het opstaan.

