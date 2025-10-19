user icon
McLaren onderzoekt crash tussen Norris en Piastri: "Alles wordt herzien"

McLaren onderzoekt crash tussen Norris en Piastri: "Alles wordt herzien"
  Gepubliceerd op 19 okt 2025 18:09
  • comments 9
  Door: Jesse Jansen

McLaren gaat een onderzoek uitvoeren naar de crash van Oscar Piastri en Lando Norris tijdens de openingsfase van de sprintrace van de Verenigde Staten. Nico Hülkenberg was ook betrokken bij de crash, maar het is nog niet zeker hoe dit tot stand was gekomen. 

Lando Norris en Oscar Piastri worden steeds feller tegen elkaar. Ook in Singapore maakten Piastri en Norris contact tijdens de openingsfase. Toen werd Piastri beloofd een flink gedetailleerde analyse te ontvangen van het incident. Een soortgelijk proces gaat nu ook plaatsvinden. 

Wie is de schuldige?

Tijdens de openingsfase van de sprintrace waren het Fernando Alonso, Nico Hülkenberg, Oscar Piastri en Lando Norris die met elkaar in contact kwamen. Iedere coureur viel uit, behalve Hülkenberg. McLaren kijkt nu naar het incident, maar wijst Hülkenberg aan als schuldige. 

Norris vertelt over het incident: "Zoals alles wat we als team doen, zal het worden herzien," zei Norris, zo meldt Motorsport.com. "Ik denk dat het waarschijnlijk wat meer tijd kost om alles te begrijpen, en zeker vlak voor de kwalificatie en waarschijnlijk ook voor de race van morgen is dat niet het beste moment. Dus ja, ik denk dat alles zal worden herzien om nog een paar dingen te begrijpen.

"Maar afgezien daarvan, weet je, kan ik er niets aan doen. Ik moet gewoon doorgaan en mijn eigen ding doen. Ik heb behoorlijk pech gehad dat ik niet eerder kon racen. En ja, dat heeft me niet alleen gisteren of vandaag pijn gedaan, maar ook voor de race van morgen qua voorbereiding. Dus ja, het was een moeilijke tijd. Maar ik heb gezegd wat ik zei, en ik zal er niets meer aan toevoegen."

McLaren in gesprek met beide coureurs

Ook McLaren-teambaas Andrea Stella heeft zich uitgesproken over het incident. De teambaas vertelt de wijze waarop het team de situatie heeft aangepakt:  "Natuurlijk hebben we een paar gesprekken gehad met Lando en Oscar. Maar die gesprekken gingen in wezen over resetten. In de racerij kun je niet te veel terugkijken, vooral niet als je een kwalificatiesessie voor de boeg hebt."

"Het ging dus over resetten. Zoals gebruikelijk zullen we het incident op het juiste moment evalueren. We zullen dat samen doen, het team en de coureurs, en we zullen de juiste beoordeling maken. Dit is in lijn met hoe we de situatie benaderen op basis van ons racekader. En zowel Lando als Oscar was tevreden met deze aanpak."

McLaren onderzoek analyse;

Piastri raakte Hulkenberg
Waarom?
Piastri stuurde hard naar links
Waarom?
Piastri stuurde naar links omdat hij Norris in wilde halen.
Waarom?
Om wereldkampioen te worden.

Conclusie hoofdoorzaak;
Piastri wil wereldkampioen worden.

Oplossing;
Papaya rules

Reacties (9)

Login om te reageren
  • Damon Hill

    Posts: 19.398

    Wat valt er te onderzoeken? Als er al een schuldige is, dan is het Piastri die vol zijn stuur naar links rost zonder blijkbaar in te zien dat daar al twee auto's zitten. An sich mag je het een race incident noemen, maar ik vind het een beetje zoals Singapore 2017 waar Vettel ook te veel risico nam. In zo een eerste bocht heb je soms veel meer te verliezen dan te winnen.

    Dus tja, wat wil je onderzoeken? Norris kon er verder in ieder geval geen zak aan doen.

    Wat een pech btw voor Alonso, die dit jaar wel echt heel vaak zit in de hoek waar de klappen vallen.

    • + 1
    • 19 okt 2025 - 18:09
    • Remco_F1

      Posts: 3.193

      Ik denk niet dat je kunt doorzien waar de auto`s allemaal bevinden in zo`n eerste bocht bij de start, het is niet zo dat ze tijd kunnen nemen om naar links, rechts en achterom kunnen kijken, je moet daar een beetje geluk mee hebben en gewoon op je race Intuïtie vertrouwen.

      • + 1
      • 19 okt 2025 - 19:14
    • Damon Hill

      Posts: 19.398

      @Remco,
      Klopt, maar je kan wel MINDER risico nemen door niet je stuur vol naar links te rammen. Dan KAN het mis gaan terwijl de kans dat het goed afloopt beter is als je de normale lijn aan de buitenkant pakt.

      Kortom; het is niet zwart-wit. Maar je KAN wel iets meer op safe gaan, wat best slim is als je zo ver voor staat in het kampioenschap en vooral veel te verliezen hebt.

      • + 0
      • 19 okt 2025 - 19:23
    • Remco_F1

      Posts: 3.193

      Daar zit idd ook wat in. Misschien speelde de inhaalactie van Norris v.d. vorige race mee in het hoofd van Piastri en nam hij daardoor teveel risico.

      • + 0
      • 19 okt 2025 - 20:06
  • schwantz34

    Posts: 41.100

    Ja joh, ga je energie en tijd lekker verdoen met helemaal kapot analyseren van race incidenten, en Ouw-koeien uit de sloot trekken. Manmanman, die walgelijke Papaya vergiftiging begint steeds extremere vormen aan te nemen!

    • + 0
    • 19 okt 2025 - 18:33
  • nr 76

    Posts: 7.057

    Valt toch noet veel aan te onderzoeken? 1x de herhaling kijken laat zien dat:
    NotOscar een slechte start had, en zijn possitie wilde verdedigen door wat wijd te gaan.
    Piastri wilde er niet omheen, en dacht dat een switchback een slimme move zou zijn, terwijl er nog 17 andere deelnemers achter reden.
    Kees Kloost.

    • + 1
    • 19 okt 2025 - 18:35
  • snailer

    Posts: 30.327

    was für ein geloel!

    • + 0
    • 19 okt 2025 - 18:52
    • schwantz34

      Posts: 41.100

      Uit mijn analyse over dit enorm slappe geloel kom ik maar tot één conclusie.

      "Bij McLaren trekken ze met al hun Papaya grappen en grollen alles uit de kast in de hoop dat Max zich dood lacht om al die onzin, en zo op die manier de rijderstitel definitief over de streep te trekken!"

      • + 0
      • 19 okt 2025 - 19:07

