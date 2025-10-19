McLaren onderzoekt crash tussen Norris en Piastri: "Alles wordt herzien"

McLaren gaat een onderzoek uitvoeren naar de crash van Oscar Piastri en Lando Norris tijdens de openingsfase van de sprintrace van de Verenigde Staten. Nico Hülkenberg was ook betrokken bij de crash, maar het is nog niet zeker hoe dit tot stand was gekomen.

Lando Norris en Oscar Piastri worden steeds feller tegen elkaar. Ook in Singapore maakten Piastri en Norris contact tijdens de openingsfase. Toen werd Piastri beloofd een flink gedetailleerde analyse te ontvangen van het incident. Een soortgelijk proces gaat nu ook plaatsvinden.

Wie is de schuldige?

Tijdens de openingsfase van de sprintrace waren het Fernando Alonso, Nico Hülkenberg, Oscar Piastri en Lando Norris die met elkaar in contact kwamen. Iedere coureur viel uit, behalve Hülkenberg. McLaren kijkt nu naar het incident, maar wijst Hülkenberg aan als schuldige.

Norris vertelt over het incident: "Zoals alles wat we als team doen, zal het worden herzien," zei Norris, zo meldt Motorsport.com. "Ik denk dat het waarschijnlijk wat meer tijd kost om alles te begrijpen, en zeker vlak voor de kwalificatie en waarschijnlijk ook voor de race van morgen is dat niet het beste moment. Dus ja, ik denk dat alles zal worden herzien om nog een paar dingen te begrijpen.

"Maar afgezien daarvan, weet je, kan ik er niets aan doen. Ik moet gewoon doorgaan en mijn eigen ding doen. Ik heb behoorlijk pech gehad dat ik niet eerder kon racen. En ja, dat heeft me niet alleen gisteren of vandaag pijn gedaan, maar ook voor de race van morgen qua voorbereiding. Dus ja, het was een moeilijke tijd. Maar ik heb gezegd wat ik zei, en ik zal er niets meer aan toevoegen."

McLaren in gesprek met beide coureurs

Ook McLaren-teambaas Andrea Stella heeft zich uitgesproken over het incident. De teambaas vertelt de wijze waarop het team de situatie heeft aangepakt: "Natuurlijk hebben we een paar gesprekken gehad met Lando en Oscar. Maar die gesprekken gingen in wezen over resetten. In de racerij kun je niet te veel terugkijken, vooral niet als je een kwalificatiesessie voor de boeg hebt."

"Het ging dus over resetten. Zoals gebruikelijk zullen we het incident op het juiste moment evalueren. We zullen dat samen doen, het team en de coureurs, en we zullen de juiste beoordeling maken. Dit is in lijn met hoe we de situatie benaderen op basis van ons racekader. En zowel Lando als Oscar was tevreden met deze aanpak."