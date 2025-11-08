user icon
icon

Bortoleto blij met support in Brazilië: "Ik heb dit nog nooit meegemaakt"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Bortoleto blij met support in Brazilië: "Ik heb dit nog nooit meegemaakt"
  • Gepubliceerd op 08 nov 2025 14:37
  • comments 0
  • Door: Jesse Jansen

Gabriel Bortoleto heeft zijn allereerste kwalificatiesessie in zijn thuisland achter de rug. De Sauber-coureur wist niet uit SQ3 te komen en start de sprintrace vanaf de veertiende positie op Interlagos. De Braziliaan laat weten toch tevreden te zijn met zijn resultaat.

Meer over Gabriel Bortoleto Verstappen drijft Sauber tot waanzin en past strategie van Bortoleto aan

Verstappen drijft Sauber tot waanzin en past strategie van Bortoleto aan

7 nov
 Verstappen vroeger uitgefloten door Braziliaanse fans: "Nu kom ik hier graag"

Verstappen vroeger uitgefloten door Braziliaanse fans: "Nu kom ik hier graag"

7 nov

Bortoleto vertelde voorafgaand aan de Grand Prix dat hij best wat druk heeft om voor zijn thuispubliek te presteren. Tijdens de training op vrijdag eindigde Bortoleto op de vijfde plek. De Braziliaan had dus veel hoop, maar moet het doen met de veertiende startplek. 

Bortoleto is goed gestemd in Brazilië

"We zullen zien hoe het gaat, maar ik ben erg blij. Het is geweldig om al deze mensen te zien en dat ik zoveel support krijg." De Braziliaan laat dus weten dat hij zich erg thuis voelt bij het publiek in Brazilië. Ondanks dat Interlagos in de geboorteplaats van Bortoleto ligt, heeft hij nog nooit gereden op het legendarische circuit. 

"Het is echt geweldig. Ik heb dit nog nooit eerder meegemaakt. Ik hoopte vooral op een beter resultaat voor hen vandaag, maar dat moeten we morgen maar gaan goedmaken", zo vertelt Bortoleto. De Braziliaan komt niet heel tevreden over, ondanks het feit dat hij blij is met al zijn fans die aanwezig zijn in São Paulo. 

Bortoleto staat achter zijn teamgenoot

Gabriel Bortoleto kwalificeert gemiddeld hoger dan teamgenoot Nico Hülkenberg dit seizoen, maar de Duitse veteraan heeft wel SQ3 weten te bereiken en start morgen vanaf de tiende positie in Brazilië. Bortoleto kwalificeert zich gemiddeld dit seizoen als veertiende, dus hij heeft zich gemiddeld gekwalificeerd. 

De Braziliaan verwachtte er stiekem toch wat meer van, zo is te horen aan zijn stem. Vooral na zijn sterke eerste training. De Braziliaan was maar zes tiende langzamer dan nummer één Lando Norris. In de kwalificatie was de Braziliaan zeven tienden langzamer dan de leider in het kampioenschap. Norris pakt pole position voor de sprintrace op het circuit van Interlagos.

F1 Nieuws Gabriel Bortoleto Sauber GP Brazilië 2025

Reacties (0)

Login om te reageren

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

BR Gabriel Bortoleto
  • Team Sauber
  • Punten 19
  • Podiums 0
  • Grand Prix 20
  • Land Brazilië
  • Geb. datum 17 okt 2004 (21)
  • Geb. plaats Sao Paulo, Brazilië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Sauber
Bekijk volledig profiel
show sidebar