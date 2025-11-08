Gabriel Bortoleto heeft zijn allereerste kwalificatiesessie in zijn thuisland achter de rug. De Sauber-coureur wist niet uit SQ3 te komen en start de sprintrace vanaf de veertiende positie op Interlagos. De Braziliaan laat weten toch tevreden te zijn met zijn resultaat.

Bortoleto vertelde voorafgaand aan de Grand Prix dat hij best wat druk heeft om voor zijn thuispubliek te presteren. Tijdens de training op vrijdag eindigde Bortoleto op de vijfde plek. De Braziliaan had dus veel hoop, maar moet het doen met de veertiende startplek.

Bortoleto is goed gestemd in Brazilië

"We zullen zien hoe het gaat, maar ik ben erg blij. Het is geweldig om al deze mensen te zien en dat ik zoveel support krijg." De Braziliaan laat dus weten dat hij zich erg thuis voelt bij het publiek in Brazilië. Ondanks dat Interlagos in de geboorteplaats van Bortoleto ligt, heeft hij nog nooit gereden op het legendarische circuit.

"Het is echt geweldig. Ik heb dit nog nooit eerder meegemaakt. Ik hoopte vooral op een beter resultaat voor hen vandaag, maar dat moeten we morgen maar gaan goedmaken", zo vertelt Bortoleto. De Braziliaan komt niet heel tevreden over, ondanks het feit dat hij blij is met al zijn fans die aanwezig zijn in São Paulo.

Bortoleto staat achter zijn teamgenoot

Gabriel Bortoleto kwalificeert gemiddeld hoger dan teamgenoot Nico Hülkenberg dit seizoen, maar de Duitse veteraan heeft wel SQ3 weten te bereiken en start morgen vanaf de tiende positie in Brazilië. Bortoleto kwalificeert zich gemiddeld dit seizoen als veertiende, dus hij heeft zich gemiddeld gekwalificeerd.

De Braziliaan verwachtte er stiekem toch wat meer van, zo is te horen aan zijn stem. Vooral na zijn sterke eerste training. De Braziliaan was maar zes tiende langzamer dan nummer één Lando Norris. In de kwalificatie was de Braziliaan zeven tienden langzamer dan de leider in het kampioenschap. Norris pakt pole position voor de sprintrace op het circuit van Interlagos.