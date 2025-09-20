De kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan leverde opnieuw spektakel op. Nico Hülkenberg zorgde in Q1 voor de tweede rode vlag van de middag, nadat de Duitser de controle verloor en rechtdoor de muur in ging. Daarbij had Oscar Piastri bijzonder veel geluk.

De Sauber-coureur raakte in de problemen bij het insturen van een van de snelle bochten in Baku. Hij remde te laat en schoof rechtdoor de bandenstapels in. De voorvleugel van zijn bolide lag er direct volledig af. Hülkenberg kon zijn beschadigde auto wel naar de pitstraat terugsturen, maar de brokstukken bleven midden op de baan liggen en moesten door de marshals worden opgeruimd. Dat leidde tot de tweede rode vlag in korte tijd.

Hülkenberg en Albon crashen

Eerder was Alexander Albon al in de fout gegaan. De Williams-coureur verloor in de openingsfase van Q1 de controle bij het aanremmen van bocht 1 en belandde eveneens in de muur. Ook toen moest de sessie stilgelegd worden om de baan weer veilig te maken.

Piastri ontsnapte op datzelfde moment aan een enorme tegenvaller. De Australiër zat in een snelle ronde en passeerde de lijn slechts een seconde voordat de rode vlag werd gezwaaid. Zijn tijd werd dus gewoon genoteerd, waardoor hij veilig door kon naar het volgende deel van de kwalificatie. Zonder dat geluk had de McLaren-coureur zijn ronde moeten afbreken en was zijn deelname aan Q2 serieus in gevaar gekomen.

Voor Hülkenberg betekende de crash het einde van zijn kwalificatie. Met een kapotte voorvleugel en schade aan de neus van zijn auto zat er niet meer in dan achteraan starten. Voor Sauber is het opnieuw een pijnlijke domper in een seizoen waarin de punten schaars zijn.