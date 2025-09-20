user icon
Nóg een rode vlag in Azerbeidzjan: Ook Hülkenberg kan muren Baku niet vermijden
  Gepubliceerd op 20 sep 2025 14:30
  • comments 1
  Door: Jeroen Immink

De kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan leverde opnieuw spektakel op. Nico Hülkenberg zorgde in Q1 voor de tweede rode vlag van de middag, nadat de Duitser de controle verloor en rechtdoor de muur in ging. Daarbij had Oscar Piastri bijzonder veel geluk.

De Sauber-coureur raakte in de problemen bij het insturen van een van de snelle bochten in Baku. Hij remde te laat en schoof rechtdoor de bandenstapels in. De voorvleugel van zijn bolide lag er direct volledig af. Hülkenberg kon zijn beschadigde auto wel naar de pitstraat terugsturen, maar de brokstukken bleven midden op de baan liggen en moesten door de marshals worden opgeruimd. Dat leidde tot de tweede rode vlag in korte tijd.

Hülkenberg en Albon crashen

Eerder was Alexander Albon al in de fout gegaan. De Williams-coureur verloor in de openingsfase van Q1 de controle bij het aanremmen van bocht 1 en belandde eveneens in de muur. Ook toen moest de sessie stilgelegd worden om de baan weer veilig te maken.

Piastri ontsnapte op datzelfde moment aan een enorme tegenvaller. De Australiër zat in een snelle ronde en passeerde de lijn slechts een seconde voordat de rode vlag werd gezwaaid. Zijn tijd werd dus gewoon genoteerd, waardoor hij veilig door kon naar het volgende deel van de kwalificatie. Zonder dat geluk had de McLaren-coureur zijn ronde moeten afbreken en was zijn deelname aan Q2 serieus in gevaar gekomen.

Voor Hülkenberg betekende de crash het einde van zijn kwalificatie. Met een kapotte voorvleugel en schade aan de neus van zijn auto zat er niet meer in dan achteraan starten. Voor Sauber is het opnieuw een pijnlijke domper in een seizoen waarin de punten schaars zijn.

Reacties (1)

  • TylaHunter

    Posts: 10.486

    Hulkie valt na zijn droom, toch vooral op door negatieve dingen in Quali... terwijl Hulkie juist een Quali master zou zijn volgens de paddock.

    • + 0
    • 20 sep 2025 - 15:19

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

show sidebar