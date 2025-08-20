user icon
Wheatley lovend: "Sauber presteert boven verwachting"
  • Gepubliceerd op 20 aug 2025 14:09
  • comments 2
  • Door: Jesse Jansen

Sauber-teambaas Jonathan Wheatley is van mening dat Sauber dit seizoen tot nu toe overpresteert. Het team heeft dit seizoen zelfs een podium behaald en staat momenteel zevende in het constructeurskampioenschap. 

Momenteel heeft het team 51 punten. Dat is veel meer dan vorig seizoen. Toen wisten Valtteri Bottas en Guanyu Zhou maar vier punten te halen. Alle vier de punten waren dat seizoen voor Zhou. 

Goede prestaties

Sauber is momenteel bezig aan een reeks puntenfinishes. Het team heeft al zes Grands Prix achter elkaar punten behaald. Beide coureurs behalen goede prestaties. Nico Hülkenberg had een podium en staat nu negende, terwijl Gabriel Bortoleto zijn eerste puntenfinishes behaalde. 

"De upgrades hebben een breed spectrum aan prestaties opgeleverd", redeneerde Wheatley tegenover de internationale media, zo meldt PlanetF1. "Het lijkt erop dat we iets dichterbij kunnen komen dan sommige andere teams, maar de coureurs lijken er tot nu toe ook erg vertrouwd mee te zijn op verschillende bandencompounds en op verschillende circuits."

'Ik ben het ermee eens'

Hülkenberg is het eens met zijn teambaas: "Als je terugkijkt naar de tests in Bahrein, zaten we in grote problemen en zag het er somber uit", gaf Hülkenberg toe, zo meldt PlanetF1. "Het begon behoorlijk moeilijk en sinds Barcelona hebben we als team zes keer in de punten gestaan. We hebben een paar grote hoogtepunten gehad. Gabby ook, een geweldige race, vechtend met de Astons.

"Zes keer in de punten op zes heel verschillende circuits, dus ik denk dat dat getuigt van de goede updates, van het werk dat het team heeft geleverd, en heel bemoedigend", zo vertelt de Duitser. Jonathan Wheatley is in april begonnen voor het team. Sindsdien zijn de prestaties steeds beter geworden. "Soms denk ik dat we boven onze verwachtingen hebben gepresteerd", zei hij. "Het is erg bemoedigend, en het is bemoedigend om dit momentum vast te houden", zo eindigt Wheatley zijn praatje.

Reacties (2)

  • DenniSNL1980

    Posts: 292

    De upgrades van coureurs is meer de oorzaak dan de upgrades aan de wagen vermoed ik. Desalniettemin zeker een goede prestatie van ze dit jaar.

    • + 0
    • 20 aug 2025 - 14:58
    • MWHT

      Posts: 5.524

      Eindelijk twee goede coureurs ipv aanmodderen met een middelmatig getalenteerde Chinees en een uitgebluste Fin maar ook de leiding van Wheatly lijkt een flink verschil

      • + 0
      • 20 aug 2025 - 15:06

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
