Bortoleto wil schitteren in eerste thuisrace: "Het voelt onwerkelijk"

Sauber-rookie Gabriel Bortoleto gaat zijn allereerste thuisrace rijden op Interlagos, want het Formule 1-circus komt dit weekend naar São Paulo. De Braziliaan is geboren in de stad waar de Grand Prix wordt gehouden. Bortoleto droomde als kind al van rijden op het Braziliaanse circuit.

Bortoleto is de eerste Braziliaan in de F1 sinds Pietro Fittipaldi, die in 2020 twee races voor Haas mocht rijden als vervanger van Romain Grosjean. Bortoleto werd vorig jaar Formule 2-kampioen, maar reed toen niet op Interlagos.

'Het is onwerkelijk'

"Ik ben opgegroeid in São Paulo en heb er altijd van gedroomd om op Interlagos te racen. Dat ik dat nu als Formule 1-coureur mag doen, is iets waar ik enorm naar uitkijk – het voelt bijna onwerkelijk", vertelt Bortoleto tijdens de racepreview van Sauber. De Formule 2 en 3 rijden niet op het legendarische circuit, waardoor Bortoleto hier nog nooit een race heeft gereden.

"Al het werk dat mijn familie en ik in de loop der jaren hebben verzet, heeft zijn vruchten afgeworpen en ik kan niet wachten om eindelijk voor mijn eigen publiek op het circuit te verschijnen", vertelt de nummer negentien in het kampioenschap.

Sauber loopt goed de laatste tijd

De Sauber-coureur maakt zeker een kans tijdens de Grand Prix van Brazilië. De jonge Braziliaan heeft in de afgelopen vijf races maar liefst vijf punten gepakt, dus punten zijn niet onwaarschijnlijk. "Dat gezegd hebbende, verandert dit niets aan mijn focus voor het weekend: ik ben volledig voorbereid op de race en wil presteren. Het is weer een sprintrace, wat betekent dat er minder tijd is om alles in de best mogelijke vorm te krijgen."

Bortoleto heeft zelf ook veel vertrouwen in de Braziliaanse Grand Prix. Hij denkt dat er zeker punten mogelijk zijn: "We hebben recentelijk een paar goede resultaten behaald als team, dus het doel is om door te gaan, elke kans optimaal te benutten en hopelijk weer een top tien-plaats te behalen hier thuis", zo sluit de Braziliaan zijn woordje af.

Hoe lastig heeft Bortoleto het met Hülkenberg als teamgenoot?

De Braziliaan heeft in zijn rookie-seizoen gelijk een lastige teamgenoot. Hij neemt het op tegen veteraan Nico Hülkenberg, toch weet Bortoleto te verrassen. De rookie staat namelijk 11-9 voor in de kwalificatieresultaten onderling. Dit betekent dat Bortoleto twee keer vaker boven Hülkenberg is gestart dan andersom. Als er gekeken wordt naar raceprestaties, staat het 10-10. De coureurs lijken op dit gebied aan elkaar gewaagd.

Toch heeft Bortoleto minder punten dan Nico Hülkenberg. De Duitser behaalde zijn allereerste podium tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië en dat zorgde ervoor dat hij heel wat punten meer heeft dan Bortoleto. De rookie heeft als beste positie dit seizoen de zesde plek. Hij behaalde die tijdens de Grand Prix van Hongarije. Het puntenverschil tussen de teamgenoten is 22 punten.

Het grote puntenverschil komt mede door de mindere start van de rookie. Toen Bortoleto zijn allereerste punten behaalde tijdens de Grand Prix van Oostenrijk, had Hülkenberg al 22 punten. Het verschil destijds was achttien punten, maar het Grand Prix-weekend daarna behaalde Hülkenberg zijn allereerste podium. Het verschil was toen opgelopen naar 33 punten en nu weer teruggelopen naar 22 punten.