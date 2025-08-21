Dit is de ideale opvolger van Lewis Hamilton

Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone denkt de ideale opvolger van Lewis Hamilton te hebben gevonden. Lewis Hamilton draait nog steeds niet lekker bij het team van Ferrari. Ecclestone was de laatste tijd al kritisch op de Brit, maar nu komt hij zelfs met een opvolger.

De inmiddels 94-jarige Ecclestone vindt dat Ferrari even een wake-upcall moet krijgen en moet zoeken naar een nieuwe Formule 1-coureur. Lewis Hamilton rijdt nog niet lang bij Ferrari, maar bewijst zich nog niet. De coureur is volgens Ecclestone nog wel getalenteerd, maar hij is ook alweer 40 jaar oud.

Te oud?

Ecclestone wijst vooral naar momenten zoals in Hongarije gebeurde. Daar liet Hamilton Max Verstappen zomaar voorbij. De Red Bull-coureur hoefde geen moeite te doen om de Ferrari in te halen. In de ogen van de voormalig Formule 1-baas moet Lewis Hamilton dus snel stoppen. Anders kan er nog wat ergs gebeuren.

Ecclestone komt wel gelijk met een nieuwe optie voor Ferrari. Sommige geruchten gingen eerder al over Carlos Sainz of Ollie Bearman, maar Ecclestone komt met een compleet andere naam. Volgens de 94-jarige past Gabriel Bortoleto perfect bij het team van Ferrari. De Sauber-coureur is momenteel in een sterke vorm en heeft in zijn laatste vier races veertien punten gepakt.

Reden van keuze?

"De goede prestaties van Bortoleto in een middenveldteam als Sauber zouden Ferrari nu echt wakker moeten schudden. De volgende coureurskwestie van de Italianen moet met de Braziliaan worden opgelost", aldus Ecclestone bij Blick. Ecclestone kan maar één oplossing bedenken voor de zevenvoudig wereldkampioen. Hamilton staat momenteel zesde in het wereldkampioenschap met 42 punten achter zijn teamgenoot.

Gabriel Bortoleto staat momenteel zeventiende in het wereldkampioenschap met de Sauber. Dat klinkt niet gelijk goed, maar de Sauber presteerde eerst niet goed en Bortoleto is nog maar een rookie. De laatste vier races heeft de Braziliaan bewezen dat hij Formule 1-waardig is.