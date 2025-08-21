Dit is de ideale opvolger van Lewis Hamilton

Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone denkt de ideale opvolger van Lewis Hamilton te hebben gevonden. Lewis Hamilton draait nog steeds niet lekker bij het team van Ferrari. Ecclestone was de laatste tijd al kritisch op de Brit, maar nu komt hij zelfs met een opvolger.
De inmiddels 94-jarige Ecclestone vindt dat Ferrari even een wake-upcall moet krijgen en moet zoeken naar een nieuwe Formule 1-coureur. Lewis Hamilton rijdt nog niet lang bij Ferrari, maar bewijst zich nog niet. De coureur is volgens Ecclestone nog wel getalenteerd, maar hij is ook alweer 40 jaar oud.
Te oud?
Ecclestone wijst vooral naar momenten zoals in Hongarije gebeurde. Daar liet Hamilton Max Verstappen zomaar voorbij. De Red Bull-coureur hoefde geen moeite te doen om de Ferrari in te halen. In de ogen van de voormalig Formule 1-baas moet Lewis Hamilton dus snel stoppen. Anders kan er nog wat ergs gebeuren.
Ecclestone komt wel gelijk met een nieuwe optie voor Ferrari. Sommige geruchten gingen eerder al over Carlos Sainz of Ollie Bearman, maar Ecclestone komt met een compleet andere naam. Volgens de 94-jarige past Gabriel Bortoleto perfect bij het team van Ferrari. De Sauber-coureur is momenteel in een sterke vorm en heeft in zijn laatste vier races veertien punten gepakt.
Reden van keuze?
"De goede prestaties van Bortoleto in een middenveldteam als Sauber zouden Ferrari nu echt wakker moeten schudden. De volgende coureurskwestie van de Italianen moet met de Braziliaan worden opgelost", aldus Ecclestone bij Blick. Ecclestone kan maar één oplossing bedenken voor de zevenvoudig wereldkampioen. Hamilton staat momenteel zesde in het wereldkampioenschap met 42 punten achter zijn teamgenoot.
Gabriel Bortoleto staat momenteel zeventiende in het wereldkampioenschap met de Sauber. Dat klinkt niet gelijk goed, maar de Sauber presteerde eerst niet goed en Bortoleto is nog maar een rookie. De laatste vier races heeft de Braziliaan bewezen dat hij Formule 1-waardig is.
Reacties (6)Login om te reageren
John6
Posts: 10.974
Ik zou Carlos terug halen, als ze echt een rijderswissel willen gaan doen, die kent Ferrari goed, en is daar ook geliefd.
schwantz34
Posts: 40.676
Sainz terughalen is natuurlijk een no brainertje. Dan weet je wat je in huis haalt, en (zeker niet onbelangrijk) Carlos weet hoe de hazen lopen in Maranello.
Vind de progressie die Bortoleto aan het maken is overigens ook zeer indrukwekkend. Maar om die volgend seizoen al bij Ferrari al in het diepe te gooien is natuurlijk nog gewoon een brug te ver, en bij Ferrari kunnen ze het zich gewoon niet veroorloven om direct na Ham weer nat te gaan en een verkeerde rijderskeuze te maken.
snailer
Posts: 29.252
Albon. Overduidelijk beter dan Sainz. En als Sainz de meetlat is, dan zou Leclerc minder zijn dan Albon.
Vond het grapje best moeilijk neer te zetten. Impliceert dat 1 van mijn favo rijders nog een plekje zakt. Vandaar dat ik nu zeg: Uiteraard werkt de meetlat in F1 zo niet.
ViggenneggiV
Posts: 2.952
"In de ogen van de voormalig Formule 1-baas moet Lewis Hamilton dus snel stoppen. Anders kan er nog wat ergs gebeuren"
Wat ergs? Dat Lewis uit wanhoop zijn nieuwe 'sport'drank echt zelf gaat drinken?
Ernie5335
Posts: 5.590
Hij is nog wel getalenteerd... Oooow, kwist het niet 🤔
Maar hij is ook alweer 40 jaar oud. Mooie uitdrukking, alsof hij dat al eerder was 😂
Larry Perkins
Posts: 59.263
Ik zie Bortoleto als de beste rookie van dit seizoen tot nu toe, maar vanuit het oogpunt van Ferrari zou ik voor Sainz gaan indien Hamilton aan het eind van het seizoen zou vertrekken.
Met de nieuwe regels op komst is het verstandig om twee ervaren coureurs in je team te hebben en dan kan Bortoleto nog een jaartje rijpen bij Sauber (Audi).
En met een beetje (veel) voorspoed voegt Audi zich al in 2027 bij de (sub)topteams, dat zou dan weer een meevaller zijn voor de Braziliaanse rookie...