Dit is de ideale opvolger van Lewis Hamilton
  • Gepubliceerd op 21 aug 2025 13:22
  • comments 6
  • Door: Jesse Jansen

Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone denkt de ideale opvolger van Lewis Hamilton te hebben gevonden. Lewis Hamilton draait nog steeds niet lekker bij het team van Ferrari. Ecclestone was de laatste tijd al kritisch op de Brit, maar nu komt hij zelfs met een opvolger. 

De inmiddels 94-jarige Ecclestone vindt dat Ferrari even een wake-upcall moet krijgen en moet zoeken naar een nieuwe Formule 1-coureur. Lewis Hamilton rijdt nog niet lang bij Ferrari, maar bewijst zich nog niet. De coureur is volgens Ecclestone nog wel getalenteerd, maar hij is ook alweer 40 jaar oud. 

Te oud?

Ecclestone wijst vooral naar momenten zoals in Hongarije gebeurde. Daar liet Hamilton Max Verstappen zomaar voorbij. De Red Bull-coureur hoefde geen moeite te doen om de Ferrari in te halen. In de ogen van de voormalig Formule 1-baas moet Lewis Hamilton dus snel stoppen. Anders kan er nog wat ergs gebeuren. 

Ecclestone komt wel gelijk met een nieuwe optie voor Ferrari. Sommige geruchten gingen eerder al over Carlos Sainz of Ollie Bearman, maar Ecclestone komt met een compleet andere naam. Volgens de 94-jarige past Gabriel Bortoleto perfect bij het team van Ferrari. De Sauber-coureur is momenteel in een sterke vorm en heeft in zijn laatste vier races veertien punten gepakt. 

Reden van keuze?

"De goede prestaties van Bortoleto in een middenveldteam als Sauber zouden Ferrari nu echt wakker moeten schudden. De volgende coureurskwestie van de Italianen moet met de Braziliaan worden opgelost", aldus Ecclestone bij Blick. Ecclestone kan maar één oplossing bedenken voor de zevenvoudig wereldkampioen. Hamilton staat momenteel zesde in het wereldkampioenschap met 42 punten achter zijn teamgenoot. 

Gabriel Bortoleto staat momenteel zeventiende in het wereldkampioenschap met de Sauber. Dat klinkt niet gelijk goed, maar de Sauber presteerde eerst niet goed en Bortoleto is nog maar een rookie. De laatste vier races heeft de Braziliaan bewezen dat hij Formule 1-waardig is.

F1 Nieuws Lewis Hamilton Bernie Ecclestone Gabriel Bortoleto Sauber Ferrari

Reacties (6)

Login om te reageren
  • John6

    Posts: 10.974

    Ik zou Carlos terug halen, als ze echt een rijderswissel willen gaan doen, die kent Ferrari goed, en is daar ook geliefd.

    • + 0
    • 21 aug 2025 - 13:46
    • schwantz34

      Posts: 40.676

      Sainz terughalen is natuurlijk een no brainertje. Dan weet je wat je in huis haalt, en (zeker niet onbelangrijk) Carlos weet hoe de hazen lopen in Maranello.

      Vind de progressie die Bortoleto aan het maken is overigens ook zeer indrukwekkend. Maar om die volgend seizoen al bij Ferrari al in het diepe te gooien is natuurlijk nog gewoon een brug te ver, en bij Ferrari kunnen ze het zich gewoon niet veroorloven om direct na Ham weer nat te gaan en een verkeerde rijderskeuze te maken.

      • + 0
      • 21 aug 2025 - 15:45
    • snailer

      Posts: 29.252

      Albon. Overduidelijk beter dan Sainz. En als Sainz de meetlat is, dan zou Leclerc minder zijn dan Albon.

      Vond het grapje best moeilijk neer te zetten. Impliceert dat 1 van mijn favo rijders nog een plekje zakt. Vandaar dat ik nu zeg: Uiteraard werkt de meetlat in F1 zo niet.

      • + 0
      • 21 aug 2025 - 15:50
  • ViggenneggiV

    Posts: 2.952

    "In de ogen van de voormalig Formule 1-baas moet Lewis Hamilton dus snel stoppen. Anders kan er nog wat ergs gebeuren"

    Wat ergs? Dat Lewis uit wanhoop zijn nieuwe 'sport'drank echt zelf gaat drinken?

    • + 0
    • 21 aug 2025 - 14:02
  • Ernie5335

    Posts: 5.590

    Hij is nog wel getalenteerd... Oooow, kwist het niet 🤔

    Maar hij is ook alweer 40 jaar oud. Mooie uitdrukking, alsof hij dat al eerder was 😂

    • + 0
    • 21 aug 2025 - 14:19
  • Larry Perkins

    Posts: 59.263

    Ik zie Bortoleto als de beste rookie van dit seizoen tot nu toe, maar vanuit het oogpunt van Ferrari zou ik voor Sainz gaan indien Hamilton aan het eind van het seizoen zou vertrekken.
    Met de nieuwe regels op komst is het verstandig om twee ervaren coureurs in je team te hebben en dan kan Bortoleto nog een jaartje rijpen bij Sauber (Audi).

    En met een beetje (veel) voorspoed voegt Audi zich al in 2027 bij de (sub)topteams, dat zou dan weer een meevaller zijn voor de Braziliaanse rookie...

    • + 0
    • 21 aug 2025 - 14:36

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.486
  • Podiums 132
  • Grand Prix 222
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (40)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Team profiel

Sauber
