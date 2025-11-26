Bob Plaizier

De kampioensstrijd in de Formule 1 ligt weer helemaal open. Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Las Vegas op zijn naam, en profiteerde na afloop van de di...
Het houdt maar niet op. Terwijl de titelstrijd op de baan zijn kookpunt bereikt, gooit McLaren-CEO Zak Brown er naast de baan nog een schepje bovenop in The Telegraph. Zijn nieu...
McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri werden afgelopen weekend gediskwalificeerd na afloop van de Grand Prix van Las Vegas. Beide wagens kwamen niet door de technische ...
Max Verstappen en Lando Norris stonden afgelopen weekend naast elkaar op de eerste startrij in Las Vegas. Norris probeerde Verstappen af te troeven, maar ging zelf de mist in. U...
De titelstrijd tussen Max Verstappen en McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri gaat aankomend weekend verder in Qatar. De druk staat er vol op, en Verstappen zal moeten ...
De Spaanse Grand Prix wordt vanaf volgend jaar verreden op een nieuw circuit in de hoofdstad Madrid. De bouwwerkzaamheden voor de nieuwe Madring zijn in volle gang, maar er is t...
Het raceweekend in Las Vegas is voor Lando Norris uitgedraaid op een teleurstelling. Hij kwam als tweede over de streep, maar werd uren later gediskwalificeerd. Toch was het voo...
Het nieuws sloeg in als een bom: beide McLarens uit de uitslag geschrapt in Las Vegas. In het kamp van Max Verstappen gingen de vlaggen uit. Zijn grote rivaal Lando Norris scoor...
De titelstrijd tussen Max Verstappen en McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri nadert zijn climax. Verstappen staat nog slechts 24 WK-punten achter op Norris, en in de k...
Door de dubbele diskwalificatie van McLaren in Las Vegas zijn de titelkansen van Max Verstappen springlevend. De Nederlander staat slechts 24 punten achter WK-leider Lando Norri...
Het team van Red Bull Racing gaat een aantal bijzondere auto's van de hand doen. De Oostenrijkse renstal biedt namelijk tien show cars van de RB20 aan, het gaat hier om de w...
De toekomst van George Russell was dit seizoen maandenlang het onderwerp van gesprek. Zijn contract bij Mercedes liep af, en het duurde zeer lang voordat er iets gebeurde. Russe...
De inkt van de beslissing van de wedstrijdleiding was nog amper droog of de discussie barstte los. Lando Norris en Oscar Piastri raakten hun kostbare punten in Las Vegas kwijt v...
Bandenleverancier Pirelli gaat na één seizoen afscheid nemen van de veelbesproken C6-band. Dit seizoen gebruikte Pirelli zes verschillende compounds, maar de zacht...
Het Formule 1-seizoen nadert zijn ontknoping. Aankomend weekend staat op het circuit van Losail in Qatar het een na laatste raceweekend van het seizoen op het programma. Er word...
Red Bull-coureur Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Las Vegas op zijn naam. Waar Verstappen een perfect weekend kende, had zijn teamgenoot Yuki Tsunoda h...
Max Verstappen schreef afgelopen weekend met speels gemak de Grand Prix van Las Vegas op zijn naam. De Nederlandse Red Bull-coureur pakte bij de start de leiding, en gaf deze da...
Max Verstappen heeft afgelopen weekend in Las Vegas uitstekende zaken gedaan in de strijd om het wereldkampioenschap. Hij won de race, en profiteerde van de diskwalificatie van ...
De afperszaak rondom de familie van Michael Schumacher blijft de gemoederen bezighouden in Duitsland. Begin dit jaar werden de verdachten veroordeeld tot een celstraf, maar alle...
De Grand Prix van Las Vegas was afgelopen weekend één groot spektakel. De organisatie had er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat er ook naast de baan veel geb...
Lando Norris deed er afgelopen weekend in Las Vegas alles aan om zijn leidende positie te verdedigen bij de start. Hij probeerde Max Verstappen in bocht 1 te verslaan met een tr...
Max Verstappen sloeg afgelopen weekend toe door de Grand Prix van Las Vegas op zijn naam te schrijven. De Nederlander reed een ijzersterke race, en versloeg McLaren-coureur Land...
De Grand Prix van Las Vegas was afgelopen weekend één grote show. Op de baan gebeurde er zeer veel, terwijl de organisatie er ook alles aan deed om het evenement t...
Het eerste seizoen van Lewis Hamilton in dienst van Ferrari is uitgedraaid op een nachtmerrie. Ook in Las Vegas wist hij afgelopen weekend niet te presteren, en de moed is hem i...
Max Verstappen schreef afgelopen weekend met speels gemak de Grand Prix van Las Vegas op zijn naam. Hij nam de leiding in de eerste bocht over van Lando Norris, nadat de McLaren...
Het team van Mercedes kende een succesvolle Grand Prix van Las Vegas. George Russell en Andrea Kimi Antonelli mengden zich allebei in de strijd om het podium, en teambaas Toto W...
De Grand Prix van Las Vegas was afgelopen weekend een groot spektakel. Er waren veel inhaalacties, en de zaak over de vloerslijtage van McLaren hield na afloop de gemoederen bez...
Max Verstappen heeft een opvallend sterk weekend in Las Vegas achter de rug. Op het stratencircuit was hij alles en iedereen de baas, en wist hij voor de tweede keer deze Grand ...
Max Verstappen heeft vandaag de Grand Prix van Las Vegas op zijn naam weten te schrijven. De Nederlandse Red Bull-coureur greep bij de start de leiding, en reed daarna een solid...
De Grand Prix van Las Vegas is uitgedraaid op een koningsdrama voor het team van McLaren. Uren na afloop van de race werden Lando Norris en Oscar Piastri gediskwalificeerd vanwe...
Lando Norris leek vandaag goede zaken te doen in de strijd om het wereldkampioenschap in Las Vegas. Hij kwam in de gokstad als tweede over de streep, vlak achter Max Verstappen....
Het team van McLaren heeft Las Vegas verlaten met een flinke kater. Uren na de race werden zowel Lando Norris als Oscar Piastri gediskwalificeerd. De plank onder hun auto was te...
Het lijkt er sterk op dat het team van Aston Martin afscheid gaat nemen van teambaas en CEO Andy Cowell. De Britse renstal van Lawrence Stroll lijkt al te zoeken naar een opvolg...
Het team van McLaren heeft een enorme dreun te verwerken gekregen. Na afloop van de Grand Prix van Las Vegas opende de FIA een onderzoek naar de auto's van Lando Norris en O...
Oscar Piastri kende geen makkelijke Grand Prix van Las Vegas. De Australische McLaren-coureur zat vast in het middenveld, en kon zich niet mengen in de strijd om het podium. Hij...
Het team van McLaren zit zwaar in de problemen na afloop van de Grand Prix van Las Vegas. Na afloop vonden er al onderzoeken plaats in de pitbox van de Britse renstal, en nu bli...
Max Verstappen heeft zijn titeldroom vandaag in leven gehouden door de Grand Prix van Las Vegas te winnen. Hij kende een foutloze race, en profiteerde van de fout van Lando Norr...
Het is nog maar de vraag of Lando Norris zijn tweede plek in de Grand Prix van Las Vegas mag behouden. De Brit kampte in de slotfase van de race met een probleem, en het lijkt e...
De FIA-stewards hadden het druk tijdens de Grand Prix van Las Vegas. Meerdere incidenten werden onderzocht, en er werd vooral gekeken naar een opvallend incident bij de start. G...
Lando Norris heeft zijn pole position in Las Vegas niet weten om te zetten in een zege. De Britse McLaren-coureur probeerde zijn positie bij de start te verdedigen ten opzichte ...
De derde editie van de Grand Prix van Las Vegas is een feit. Op het bizarre stratencircuit in de gokstad ging de zege naar Max Verstappen. Achter hem werd Lando Norris als ...
Charles Leclerc was één van de grote verliezers van de kwalificatie in Las Vegas. De Monegaskische Ferrari-coureur kwam niet verder dan de negende tijd, en kampte ...
Max Verstappen start de Grand Prix van Las Vegas aankomende nacht op de tweede plaats. Hij deelt de eerste startrij met zijn titelrivaal Lando Norris, en kondigde voor het weeke...
De sessies in Las Vegas worden dit weekend verreden onder zeer lastige omstandigheden. In Vegas wordt er in de avonduren gereden, en de temperaturen schommelen rond de tien grad...
Titelrivalen Lando Norris en Max Verstappen delen morgen de eerste startrij in de Grand Prix van Las Vegas. In de kwalificatie op het natte stratencircuit waren ze aan elkaar ge...
Lewis Hamilton kende een pijnlijke kwalificatie op het stratencircuit van Las Vegas. De zevenvoudig wereldkampioen kwam in zijn Ferrari niet verder dan de gênante twintigs...
Lewis Hamilton was de grote verliezer van de kwalificatie op het stratencircuit van Las Vegas. De Britse zevenvoudig wereldkampioen probeerde zich door de regen heen te vechten,...
Max Verstappen kende een goede kwalificatie op het natte stratencircuit van Las Vegas. De Red Bull-coureur noteerde de tweede tijd, maar had wel een flinke achterstand op polesi...
Max Verstappen werkt bij Red Bull Racing al jarenlang samen met een vast groepje engineers. Voor Verstappen is dit belangrijk, maar hij zal nu afscheid moeten nemen van een aant...
Oscar Piastri kon zich vandaag niet mengen in de strijd om de pole position in de natte straten van Las Vegas. De Australische McLaren-coureur heeft een goede prestatie nodig, m...
Williams-coureur Carlos Sainz kan opgelucht ademhalen na de kwalificatie in Las Vegas. De Spanjaard noteerde de derde tijd in de regen, maar moest zich na afloop melden vanwege ...
McLaren-CEO Zak Brown heeft persoonlijk zijn excuses aangeboden aan Max Verstappen na een aantal uitspraken van afgelopen week. In een interview haalde hij hard uit naar de Nede...
De stewards hebben snel een besluit genomen over het lot van Mercedes-coureurs Andrea Kimi Antonelli en George Russell. Een vertegenwoordiger van Mercedes moest tekst en uitleg ...
Carlos Sainz was dé verrassing van de kwalificatie op het kletsnatte circuit van Las Vegas. In de straten van het gokparadijs noteerde hij de derde tijd, maar de kans is ...
Het team van Mercedes heeft mogelijk een groot probleem in Las Vegas. Een vertegenwoordiger van het team moet zich bij de stewards melden, omdat ze iets belangrijks zijn vergete...
Max Verstappen heeft de tweede tijd genoteerd in de kwalificatie in de straten van Las Vegas. Op het kletsnatte circuit had hij het niet lastig, en kon hij niet tippen aan de ti...
De kwalificatie op het stratencircuit in Las Vegas zit erop. Op het spekgladde asfalt rondom de casino's in de gokstad werd de snelste tijd genoteerd door Lando Norris. Acht...
Max Verstappen gaat er dit weekend in Las Vegas alles aan doen om zijn titelkansen levend te houden. In principe moet hij het beter gaan doen dan Lando Norris, anders wordt het ...
De derde en laatste vrije training op het stratencircuit van Las Vegas zit erop. In de gokstad werd de snelste tijd genoteerd door George Russell, terwijl Max Verstappen de...
Charles Leclerc kende een goede nacht in de straten van Las Vegas. In de eerste vrije training noteerde hij de snelste tijd, waarna hij in de tweede training kampte met versnell...
Het team van Red Bull Racing kende een opvallend sterke eerste dag van het raceweekend in Las Vegas. Ze wisten in beide vrije trainingen aardige dingen te laten zien, al waren z...
De wereld van de Formule 1 probeert de sport altijd spannender te maken. Een van de ideeën die ervoor moest zorgen, was om in de toekomst het verplicht te maken dat alle co...
Oliver Bearman maakte vannacht voor het eerst kennis met het Las Vegas Strip Circuit. De Britse Haas-coureur worstelde in de straten van het gokparadijs, en zijn conclusie was d...
Oscar Piastri vecht dit seizoen met zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris en Max Verstappen om de wereldtitel in de Formule 1. Met nog drie races te gaan nadert de titelstrijd zi...
Voormalig Formule 1-coureur Mick Schumacher heeft zijn vertrek bij Alpine aangekondigd. De Duitse coureur reed in het World Endurance Championship voor Alpine, en presteerde daa...
De strenge straffen van de FIA-stewards zijn in Las Vegas weer het onderwerp van gesprek in de paddock. Veel coureurs spraken zich uit over de straf van Oscar Piastri in Brazili...
De klachten van McLaren over de motorwissel van Red Bull in Brazilië blijven de gemoederen bezighouden. McLaren wil dat de FIA met duidelijkheid komt, maar daar heeft de au...
Het team van Red Bull Racing heeft voor het eerst gereageerd op een opvallende klacht van McLaren. Na de Grand Prix van Brazilië plaatste McLaren-teambaas Andrea Stella vra...
Lando Norris kende een opvallend goede eerste dag in Las Vegas. Hij sloot de dag af met de snelste tijd in de tweede vrije training, en dat hadden weinig mensen verwacht. De Bri...
De FIA lijkt technisch kopstuk Jason Somerville niet te verliezen aan Cadillac, maar aan het team van Alpine. Somerville is deze week het onderwerp van gesprek in de F1-wereld, ...
26 nov 2025 10:09
25 nov 2025 16:46
24 nov 2025 18:09
23 nov 2025 17:22
22 nov 2025 16:46
21 nov 2025 18:46
Lokale tijd
14:30 - 15:30
15:00 - 16:00
17:00 - 19:00
18:30 - 19:14
19:00 - 20:00
17:00 - 19:00
Lokale tijd
14:30 - 15:30
15:00 - 16:00
17:00 - 19:00
18:30 - 19:14
19:00 - 20:00
17:00 - 19:00
