Verstappen kan uniek F1-record van Schumacher evenaren

Verstappen kan uniek F1-record van Schumacher evenaren

Max Verstappen kan aankomend weekend in Abu Dhabi voor de vijfde keer wereldkampioen worden in de Formule 1. De Nederlander moet het opnemen tegen McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri, en als hij zijn wonder weet te volbrengen, herschrijft hij direct de geschiedenisboeken.

Verstappen schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Qatar op het circuit van Losail op zijn naam. Hij profiteerde van de tactische fouten van McLaren, waardoor hij zijn achterstand in het wereldkampioenschap kon verkleinen. Eén week eerder won hij ook in Las Vegas, en profiteerde hij daar van de diskwalificatie van Norris en Piastri. Door al deze gebeurtenissen staat Verstappen nu op de tweede plaats in het wereldkampioenschap, met slechts twaalf punten achterstand op Norris.

Verstappen moet aankomend weekend in Abu Dhabi scoren, anders gaat de titel naar Norris. De wonderen zijn de wereld nog niet uit, en Verstappen bewees in de afgelopen twee raceweekenden dat hij tot veel in staat is. Als Verstappen het voor elkaar krijgt, en zijn vijfde wereldtitel pakt, dan schrijft hij geschiedenis. Hij kan namelijk de tweede coureur in de geschiedenis van de Formule 1 worden die vijf wereldtitels op rij pakt.

Recordjacht

Als Verstappen zijn vijfde wereldtitel op rij pakt, dan treedt hij in de voetsporen van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher. De Duitse F1-legende werd van 2000 tot en met 2004 vijf keer op rij wereldkampioen. Weinig mensen hadden verwacht dat er ooit een coureur zou komen die dit record kon evenaren, maar nu gebeurt dat dus mogelijk wel.

Wat kan er gaan gebeuren?

Verstappen staat nu nog op gelijke hoogte met drie andere F1-legendes. Ook Juan Manuel Fangio, Sebastian Vettel en Lewis Hamilton werden vier keer op rij wereldkampioen in de Formule 1. Als de titel aankomend weekend niet naar Verstappen gaat, dan wordt Norris of Piastri de eerste coureur die wereldkampioen wordt namens McLaren, sinds Hamilton in 2008. McLaren is al sinds de Grand Prix van Singapore constructeurskampioen, en kan de dubbel dus aankomend weekend pakken.

Wat is het puntenverschil tussen Norris, Verstappen en Piastri?
Of moeten we dat tegenwoordig allemaal zelf uitrekenen?

  • 1
  • 2 dec 2025 - 18:37
F1 Nieuws Max Verstappen Michael Schumacher Red Bull Racing GP Abu Dhabi 2025

Reacties (1)

