In de schaduw van het Red Bull-nieuws van Isack Hadjar, maakt het team van Racing Bulls vandaag zijn opvolger bekend. Het was voor niemand een verrassing dat de keuze is gevallen op de 18-jarige Arvid Lindblad. Wie is dit toptalent, dat soms wordt omschreven als de ‘nieuwe Max Verstappen’.

Arvid Anand Olof Lindblad werd op 8 augustus 2007 geboren in het Britse Virginia Water. Zijn vader is Zweeds, terwijl zijn Britse moeder een Indiase afkomst heeft. Het zorgt ervoor dat zijn naam Scandinavisch klinkt, terwijl hij zelf praat als een echte Brit.

Het feit dat Red Bull het aandurft om de jonge Lindblad nu al naar de Formule 1 te promoveren, is geen verrassing. Hun vertrouwen in hem is groot, en hij heeft al bewezen meer dan een capabele coureur te zijn.

De route naar succes

Lindblad vond zijn liefde voor racen op zijn derde, toen hij een crossmotor kreeg. Al snel switchte hij van twee naar vier wielen, en dat ging hem goed af. Op zijn veertiende werd hij als karter vastgelegd door Red Bull, en toen begon het balletje te rollen.

Hij schitterde vorig jaar in de Formule 3, en maakte in augustus van dat jaar zijn eerste F1-meters tijdens een demorun in Houston. In februari dit jaar werkte hij op het circuit van Imola een test af voor Racing Bulls.

Lindblad had op dat moment al een Formule 2-deal op zak, maar al ver voordat hij daar aan de start verscheen, had hij genoeg punten verzameld voor een superlicentie. Red Bull had hem in de winter naar Oceanië gestuurd, waar hij kon rijden in het Formula Regional Oceania Championship. Hij won met twee vingers in zijn neus het kampioenschap, en kwam in aanmerking voor een superlicentie.

Exceptioneel talent

Die superlicentie mocht hij echter nog niet aanvragen, want hij was nog maar zeventien. Volgens de regels van de FIA moet een coureur meerderjarig zijn om in aanmerking te komen voor een superlicentie, behalve als hij of zij heeft laten zien een exceptioneel talent te zijn.

Volgens Red Bull is Lindblad zo’n talent, en ze vroegen dispensatie aan. Tijdens een speciale vergadering gaf de FIA Red Bull gelijk, en werd Lindblad de eerste coureur die volgens deze regels een superlicentie kreeg. De laatste minderjarige coureur met een superlicentie? Max Verstappen.

Red Bull liet hem dan ook al snel met een Formule 1-auto rijden tijdens een officiële sessie, en op zijn thuiscircuit Silverstone kroop hij achter het stuur van de RB21 voor de eerste vrije training. Hij deed het allesbehalve slecht, en mocht weer in Mexico rijden. Het is niet uitgesloten dat hij vrijdag weer rijdt in Abu Dhabi.

Hoe gaat het in de Formule 2?

Lindblad maakt dit jaar in de Formule 2 geen onuitwisbare indruk, maar slecht is hij zeker niet. Hij staat zesde in het kampioenschap, wist twee races te winnen en hoefde niet rond te rijden met de druk van het behalen van een superlicentie.

Wat brengt de toekomst?

Nu mag hij het bij Racing Bulls gaan laten zien naast Liam Lawson, die nu wordt gezien als de kopman van het team. Het is aan Lindblad om aan te tonen dat hij gelijkwaardig is aan de Nieuw-Zeelander. Hij heeft ook gezien bij Hadjar hoe snel promotie kan volgen. Krijgen we in de toekomst een team met Max Verstappen en de nieuwe Max Verstappen? De tijd zal het leren