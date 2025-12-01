Andrea Kimi Antonelli is het slachtoffer geworden van haatreacties op sociale media. De Italiaan kreeg online drek over zich heen na zijn foutje in de slotfase van de Grand Prix van Qatar, waardoor Lando Norris hem kon inhalen. Antonelli heeft zijn profielen voorlopig figuurlijk op zwart gezet.

Mercedes-coureur Antonelli speelde ongewild een hoofdrol in de slotfase van de Grand Prix van Qatar op het circuit van Losail. McLaren-coureur Lando Norris was na zijn tweede pitstop teruggevallen naar de vijfde plaats, en moest gaan jagen op Williams-coureur Carlos Sainz en Antonelli. Norris leek het duo niet voorbij te kunnen komen, totdat Antonelli de fout inging in de absolute slotfase.

De jonge Italiaan verslikte zich in een bocht, ging wijd en zette daarmee de deur open voor Norris. De Brit passeerde hem, waardoor het voor Max Verstappen iets lastiger wordt om wereldkampioen te worden in Abu Dhabi. Bij Red Bull waren ze niet blij, en na afloop riep teamadviseur Helmut Marko dat er opzet in het spel was. Dit ontlokte dan weer een woedende reactie bij Mercedes-teambaas Toto Wolff, die stelde dat Marko een 'hersenloze' opmerking had gemaakt.

Instagram op zwart

Het moddergegooi ging daarna nog even verder, terwijl hoofdrolspeler Antonelli zich van geen kwaad bewust was. Op sociale media ging het daarna los, en spuwden fans hun gal over Antonelli. Hij ontving veel haatreacties, en hij kreeg zelfs doodsbedreigingen. De grote stroom van onlinehaat zorgde ervoor dat Antonelli later op de avond zijn accounts op sociale media op 'zwart' te zetten.

Antonelli's profielfoto op Instagram heeft hij veranderd in een zwart vlak, een reactie op de haat die hij in de afgelopen uren heeft ontvangen. Volgens De Telegraaf zal Antonelli's werkgever Mercedes de berichten gaan delen met autosportfederatie FIA.

Wat gaat de FIA doen?

De FIA is onder leiding van president Mohammed Ben Sulayem al geruime tijd bezig met een uitgebreide campagne tegen haatreacties op sociale media. Het is de verwachting dat ze ook weer sterk zullen optreden tegen deze situatie met Antonelli.