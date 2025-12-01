user icon
Andrea Kimi Antonelli is het slachtoffer geworden van haatreacties op sociale media. De Italiaan kreeg online drek over zich heen na zijn foutje in de slotfase van de Grand Prix van Qatar, waardoor Lando Norris hem kon inhalen. Antonelli heeft zijn profielen voorlopig figuurlijk op zwart gezet.

Mercedes-coureur Antonelli speelde ongewild een hoofdrol in de slotfase van de Grand Prix van Qatar op het circuit van Losail. McLaren-coureur Lando Norris was na zijn tweede pitstop teruggevallen naar de vijfde plaats, en moest gaan jagen op Williams-coureur Carlos Sainz en Antonelli. Norris leek het duo niet voorbij te kunnen komen, totdat Antonelli de fout inging in de absolute slotfase.

De jonge Italiaan verslikte zich in een bocht, ging wijd en zette daarmee de deur open voor Norris. De Brit passeerde hem, waardoor het voor Max Verstappen iets lastiger wordt om wereldkampioen te worden in Abu Dhabi. Bij Red Bull waren ze niet blij, en na afloop riep teamadviseur Helmut Marko dat er opzet in het spel was. Dit ontlokte dan weer een woedende reactie bij Mercedes-teambaas Toto Wolff, die stelde dat Marko een 'hersenloze' opmerking had gemaakt.

Instagram op zwart

Het moddergegooi ging daarna nog even verder, terwijl hoofdrolspeler Antonelli zich van geen kwaad bewust was. Op sociale media ging het daarna los, en spuwden fans hun gal over Antonelli. Hij ontving veel haatreacties, en hij kreeg zelfs doodsbedreigingen. De grote stroom van onlinehaat zorgde ervoor dat Antonelli later op de avond zijn accounts op sociale media op 'zwart' te zetten.

Antonelli's profielfoto op Instagram heeft hij veranderd in een zwart vlak, een reactie op de haat die hij in de afgelopen uren heeft ontvangen. Volgens De Telegraaf zal Antonelli's werkgever Mercedes de berichten gaan delen met autosportfederatie FIA.

Wat gaat de FIA doen?

De FIA is onder leiding van president Mohammed Ben Sulayem al geruime tijd bezig met een uitgebreide campagne tegen haatreacties op sociale media. Het is de verwachting dat ze ook weer sterk zullen optreden tegen deze situatie met Antonelli.

NicoS

Posts: 19.768

Lang leve de sociale media…., lekker anoniem iemand bedreigen, stop die onzin…..

  • 17
  • 1 dec 2025 - 12:30
Reacties (44)

  • Bakalukukuk

    Posts: 311

    Sneu

    • + 8
    • 1 dec 2025 - 12:24
    • 919

      Posts: 3.864

      Helaas bestaat er naast #TeamLH ook een flinke #TeamMV...

      • + 5
      • 1 dec 2025 - 12:42
    • 919

      Posts: 3.864

      En net zoals Mercedes komt ook Red Bull met een statement dat #TeamMV zijn bek moet houden.

      • + 3
      • 1 dec 2025 - 12:45
    • AUDI_F1

      Posts: 3.439

      In elk geval zijn het geen F1 liefhebbers. Je weet dat er beelden zijn, en ook radioverkeer. Maar als je even gewacht had dan wist je dat Antonelli dus een op de limiet een fout heeft gemaakt.

      • + 2
      • 1 dec 2025 - 13:11
  • skibeest

    Posts: 1.976

    Mijn eerste reactie toen ik de inhaalactie zak wtf gaat hij nu maar aan de kant? Maar bij de herhaling was toch duidelijk te zien dat Antonelli echt niet zomaar aan de kant ging en door zijn banden heen was.

    • + 6
    • 1 dec 2025 - 12:28
    • da_bartman

      Posts: 6.283

      Ik had het idee , dat die herhaling pas ver na de finishvlag werd getoond. Toen wearen de hatertjes natuurlijk al driftig hun haatmailtjes aan het tikken.

      • + 2
      • 1 dec 2025 - 12:35
    • hennie013

      Posts: 1.850

      Dat was ook mijn eerste reactie , laat ie nou voor de 2e keer gewoon Norris simpel voorbij gaan ?
      De 2e keer was misschien dan wel een foutje maar de 1e keer zeker niet.
      Als je dan bedenkt dat hij in vorige races zowel Max, Lewis en Leclerc wel de hele race kon tegenhouden begrijp ik de twijfels van sommige mensen, maar om dan met bedreigingen te gaan strooien gaat alle perken te buiten, simpel belachelijk en onnodig en zeker niet F1 waardig, triest.

      • + 6
      • 1 dec 2025 - 12:45
    • JPfx

      Posts: 429

      @Hennie: Er zijn twee McLaren's. Piastri heeft hem 1x (redelijk eenvoudig met bandenvoordeel) ingehaald, en Norris heeft hem 1x ingehaald (na een fout van Antonelli). Get your facts straight.

      • + 1
      • 1 dec 2025 - 13:09
    • iOosterbaan

      Posts: 2.068

      Snap het sowieso niet...zelfs met wat we de 1e keer te zien kregen dacht ik hij zal wel een foutje gemaakt hebben....

      • + 1
      • 1 dec 2025 - 13:13
  • NicoS

    Posts: 19.768

    Lang leve de sociale media…., lekker anoniem iemand bedreigen, stop die onzin…..

    • + 17
    • 1 dec 2025 - 12:30
  • Remco_F1

    Posts: 3.264

    Het is geen social media meer maar asociaal media. Gewoon afstand van nemen als topsporter.

    • + 6
    • 1 dec 2025 - 12:32
    • Lulham

      Posts: 618

      Tja, dat kan niet als je naam ook je marktwaarde bepaalt.

      • + 0
      • 1 dec 2025 - 12:36
  • Rvb1979

    Posts: 1.250

    Wtf wat heb je toch een debielen in de wereld

    • + 4
    • 1 dec 2025 - 12:32
  • jd2000

    Posts: 7.472

    Zo triest dit. Dit is negatieve kant van social media, dat ook randdebielen tegenwoordig een platform hebben.

    • + 6
    • 1 dec 2025 - 12:33
  • Snelrondje

    Posts: 8.906

    Triest! Heel triest.

    • + 3
    • 1 dec 2025 - 12:34
  • Lulham

    Posts: 618

    Ik ben zeer benieuwd hoe de FIA hier hard tegen gaat optreden. Een boze tweet?

    • + 2
    • 1 dec 2025 - 12:37
  • gridiron

    Posts: 2.993

    Dat ze Marko eens op de vingers tikken, als hij die uitspraak had gedaan ging er niks aan de hand.

    • + 8
    • 1 dec 2025 - 12:40
    • Pietje Bell

      Posts: 32.160

      Onzin!! Die berichten verschenen meteen op zijn IG toen het op TV te zien was. Heeft niets met Marko te maken. Ze gingen direct helemaal los!!

      • + 3
      • 1 dec 2025 - 12:43
    • Lulham

      Posts: 618

      Mensen zijn ook zonder Marko in staat om domme dingen te roepen. Kijk maar naar Latifi en Masi na AD2021.

      • + 6
      • 1 dec 2025 - 12:43
    • mUtt3n

      Posts: 601

      Volledig mee akkoord!

      • + 2
      • 1 dec 2025 - 12:43
    • ILMOP

      Posts: 1.200

      Je vergeet voor het gemak dat die race engineer van Max het vuurtje na het vallen van de vlag opstookte door Antonelli valselijk te beschuldigen. Had hij deze onzin niet de wereld in geholpen, was deze hele situatie niet ontstaan!

      • + 6
      • 1 dec 2025 - 12:48
    • Pietje Bell

      Posts: 32.160

      @Ilmop BS wat je daar verkondigt!! Meteen toen het op TV verscheen gingen ze helemaal los op Kimi's IG nog voordat dat van Lambiase uitgezonden werd. Bovendien zei Lambiase dat hij het niet goed gezien had.

      • + 2
      • 1 dec 2025 - 13:04
    • Joeppp

      Posts: 8.126

      IlMop, je doet exact hetzelfde, ze geeft je mening over een situatie waarbij je iemand anders in kwaad daglicht zet. Nu is mijn reactie dat ik JP en DR Marko via socials ga uitschelden en bedreigen en dat komt door jou post hier. Als jij het niet had geschreven had ik het niet gedaan! Krom hè!

      • + 1
      • 1 dec 2025 - 13:40
    • BoerTeun

      Posts: 1.492

      Het ligt niet aan Makro of aan GP, het ligt aan mensen die dit soort dommigheid uit hun toetsenbord laten stromen.
      De uitspraken van Marko en GP helpen natuurlijk niet.
      Ik denk wel dat er voor de FIA een rol weggelegd is om dit soort uitspraken zoals die van GP die in volle emotie in het heetst van de strijd gedaan worden niet uit te zenden. Dit soort dingen horen bij sport, bij adrenaline laat dat lekker bij de personen waar het voor bedoelt is.

      • + 0
      • 1 dec 2025 - 13:41
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.913

    Tja, das geen verrassing natuurlijk.
    Max haalt het beste en slechtste van de fans naar boven.

    Gisteravond bij de friet boer was het ook weer raak.
    Staan daar drie fans met hun Redbull kleding te kwallen en te schreeuwen.
    Dronken als 'n tor en eentje was bijna twee meter lang.....toch wel intimiderend hoor.
    Vloeken op alles en iedereen....zo zonde dit...
    Ik hield me maar wijselijk op de achtergrond en heb maar niet gezegd dat ik eigenlijk Ouw-sjagerijn ben....dan hadden ze niet gelachen denk..

    • + 3
    • 1 dec 2025 - 12:43
    • SennaS

      Posts: 11.003

      Dan was je even apart genomen denk ik Ouw.

      • + 2
      • 1 dec 2025 - 12:50
    • Damon Hill

      Posts: 19.544

      @Ouw,
      Maar herkennen ze je dan niet direct? Je ziet er immers stokoud uit en bent altijd sjagerijnig.

      • + 0
      • 1 dec 2025 - 13:07
    • Lulham

      Posts: 618

      Ik wist niet dat jij bijna 2 meter lang bent.

      • + 1
      • 1 dec 2025 - 13:12
  • BoerTeun

    Posts: 1.492

    Red Bull heeft inmiddels een verklaring online gezet over het feit dat ze fout zaten.
    Wat mij betreft mag het woord "Verstappen-fans" vervangen worden door "toetsenbordridders" of "kansloze anoniempjes"

    • + 3
    • 1 dec 2025 - 12:45
  • SennaS

    Posts: 11.003

    Tekenend voor een bepaalde kleur of categorie “fans”

    • + 1
    • 1 dec 2025 - 12:49
    • Lulham

      Posts: 618

      Latifi en Masi werden ook bedreigd door RB fans zeker.

      • + 0
      • 1 dec 2025 - 13:26
  • dutchiceman

    Posts: 5.500

    De Verstappen “fans” kruipen weer uit hun holletje

    • + 1
    • 1 dec 2025 - 12:50
  • van lotje,g

    Posts: 1.142

    Tegen sociale media en Viaplay zeg ik nee nee nee.

    • + 0
    • 1 dec 2025 - 12:52
  • Ferrari412T1

    Posts: 432

    Diep triest dit!!! Dat er uberhaupt mensen rondlopen die zo onnozel zijn!

    • + 0
    • 1 dec 2025 - 12:54
  • Damon Hill

    Posts: 19.544

    Al jaren ben ik bang dat er steeds meer "voetbalfans" ook "F1 fans" worden. Ik zit beide tussen haakjes, want het heeft natuurlijk geen bal te maken met echt fan zijn van een sport. Als je echt fan bent (en sowieso als je een normaal stel werkende hersens hebt) doe je dit soort dingen niet. Als ik dit soort dingen lees maakt me dat echt droevig. Is dit waar een deel van de mensen naar afgegleden is?

    En toch off-topic. Ik heb zelf niets met voetbal, maar familie en vrienden wel, die gewoon als ouders met hun jonge zoontje gezellig naar een wedstrijd willen kijken. Ze zaten bij Ajax en dat hele stadion wordt zowat in lichterlije gezet. Bijna bang dat het vuurwerk hun raakt en/of ze wel veilig het stadion uitkomen.
    En wat doen wij in Nederland? Aanpappen en nathouden. Hoe komt dat vuurwerk binnen? Waarom kunnen de namen van die mensen niet achterhaalt worden? Waarom worden ze niet PER DIRECT DE GEVANGENIS ingeschopt. Ja... noem mij maar radicaal, maar ik vind het te zot voor woorden dat er überhaupt plek is voor dit soort mensen in de samenleving.

    Respect de sport, respecteer de deelnemers en doe gewoon normaal. En als je dat niet kunt, dan hoepel je maar lekker op.

    • + 3
    • 1 dec 2025 - 13:01
  • Sluweslager

    Posts: 219

    Dit is kansloosheid ten top.

    • + 0
    • 1 dec 2025 - 13:10
  • Need5Speed

    Posts: 3.323

    Triest en onterecht.
    Als Antonelli McLaren had willen helpen was hij meteen voor Norris aan de kant gegaan in plaats van hem 10 ronden of zo achter zich te houden.
    In plaats daarvan maakt hij pas vlak voor het eind een foutje, door banden die hij mogelijk juist door agressief verdedigen over de klif had gejaagd, en Norris kon vervolgens Sainz niet meer inhalen.
    Dus de fans zouden Antonelli juist dankbaar moeten zijn.

    • + 0
    • 1 dec 2025 - 13:15
    • ThumbsUp

      Posts: 1.335

      Nou ik zat een beetje te lachen toen ik lambiase dat hoorde zeggen.. ik bedoel het is niet dat hadjar en Lawson even aan de kant gaan als Max er aan komt. Al was het wel zo, so what ze doen die tactiek zelf al jaren met hen b team.

      Verder heb ik nog harder gelachen toen men de vergelijking gingen maken met Timo Glock in 2008 Brazilië. Dat die precies hetzelfde deed..

      Eigenlijk is het gewoon erg triest gesteld met dat type fans die er werkelijk niks van begrijpen

      • + 0
      • 1 dec 2025 - 13:37
  • Pietje Bell

    Posts: 32.160

    RBR heeft 5 kwartier geleden een statement naar buiten gebracht met excuses.
    Dat wordt en is overal al geplaatst.

    https://pbs.twimg(.)com/media/G7FEhQtW0AApBnk?format=jpg&name=900x900

    • + 1
    • 1 dec 2025 - 13:31
  • HermanInDeZon

    Posts: 392

    Natuurlijk triest dit.

    Wel interessante case ... aangezien rijders kunnen worden gestraft voor uitspraken (onder andere over de boordradio), zou hier dan hetzelfde kunnen gelden voor Lambiase ?

    • + 0
    • 1 dec 2025 - 13:34
    • Lulham

      Posts: 618

      Heeft hij gescholden? Nee. Heeft hij aangegeven dat hij het niet heeft gezien? Ja. Wat voor straf zou hij moeten krijgen dan?

      • + 0
      • 1 dec 2025 - 13:43
  • mishendr

    Posts: 196

    Echt belachelijk. Zou het fantastisch vinden als al die sneuneuzen per IP opgespoord werden, en persoonlijk aan Kimi excuses moeten aanbieden terwijl hij burnouts doet op hun vuile bek. Ben groot VER fan, maar hierdoor zou ik zo de F1 de rug toekeren. Infantiele keyboard terroristen.

    • + 0
    • 1 dec 2025 - 13:39

