Russell deelt opmerkelijke waarschuwing uit aan McLaren

Max Verstappen, Lando Norris en Oscar Piastri gaan dit weekend uitmaken wie er wereldkampioen wordt in de Formule 1. Het belooft een spannende strijd te worden, en McLaren heeft het voordeel dat ze vechten met twee coureurs. Volgens Mercedes-coureur George Russell zou het niet slim zijn als McLaren nu de strategie gaat aanpassen.

McLaren laat hun coureurs al het hele jaar met elkaar vechten. Norris en Piastri moeten zich wel aan de zogenaamde 'Papaja Rules' houden, wat betekent dat ze elkaar niet van de baan mogen rijden en respectvol met elkaar moeten vechten. In de laatste weken liep McLaren echter tegen veel problemen aan, en gingen ze meerdere keren de fout in.

Het zorgt ervoor dat Norris nog altijd het wereldkampioenschap aanvoert, maar dat Verstappen hem tot op twaalf punten is genaderd. Piastri staat derde in het wereldkampioenschap, maar kan in theorie nog de titel winnen. De Australiër kan echter ook een sleutelrol gaan spelen in de strijd om de titel, want McLaren zou hem kunnen vragen om ruimte te maken voor Norris als ze zich in een scenario bevinden waar de Brit dat nodig heeft.

Wat is de mening van Russell?

Volgens Mercedes-coureur George Russell zou dat geen goed idee zijn. De Brit stelt in gesprek met The Independent dat McLaren niet Norris of Piastri moet voortrekken: "Ik denk dat dat oneerlijk zou zijn naar beide coureurs. Als Max wint, dan heeft hij dat verdiend. Als ze zich in een positie bevinden waarin Max op koers ligt om te winnen, en Oscar Lando kan helpen... Ik zou de titel niet willen winnen, omdat mijn teamgenoot aan de kant is gegaan. Al helemaal niet als hij het hele jaar mijn rivaal is geweest."

Andere situatie

Russell wijst naar de situatie bij McLaren: "Wanneer iemand een heel seizoen de nummer twee-coureur is geweest, dan is het prima. Maar ik denk dat het in deze situatie niet goed is om teamorders in te voeren, je moet je lot accepteren."

schwantz34

Posts: 41.512

Denk dat Piastri zich zo genaaid voelt dat die gewoon de stekker uit zijn boardradio trekt als Zak hem smeekt om ff aan de kant te gaan voor Lando mocht dat nodig zijn.

  • 5
  • 4 dec 2025 - 12:15
Reacties (25)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.953

    Eens en oneens met vriend.
    Als zich de situatie/kans voordoet dat Lando kampioen kan worden moet Oscar even pas op de plaats nemen.

    Dat ze hun allebei laten racen is natuurlijk ook wel mooi....dat staat er tegenover dan.

    • + 1
    • 4 dec 2025 - 11:27
    • Regenrace

      Posts: 2.172

      Je kunt er moeilijk over doen (favoriete bezigheid van de media) maar het is eigenlijk appeltje-eitje.
      Alleen als Vertappen aan kop gaat en Piastri in de laatste ronde 3e ligt en Norris 4e. In alle overige gevallen niet, want dan wordt het offer te groot.
      Maar 1 plaatsje inleveren om je teamgenoot kampioen te laten worden, daar is niks mis mee. Het is een daad van groothartigheid waar normale mensen best begrip voor hebben, en wat 'm in de toekomst qua goodwill vast geen windeieren zal leggen.
      Maar ja, normale mensen, kom daar maar eens om.

      • + 4
      • 4 dec 2025 - 12:27
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 679

      Ik zou mij heel goed kunnen voorstellen dat Piastri denkt - als hij derde ligt en Norris vierde: krijgen jullie allemaal maar lekker het heen en weer!

      • + 0
      • 4 dec 2025 - 13:51
  • nutstree

    Posts: 616

    true

    • + 1
    • 4 dec 2025 - 11:28
    • F1jos

      Posts: 4.892

      Surprise from the Saint Nicolas.

      • + 0
      • 4 dec 2025 - 11:44
  • NicoS

    Posts: 19.792

    We gaan het wel zien, eerst moet RBR Max een auto geven waarmee hij de strijd aan kan gaan met McLaren.
    Afgelopen race waren ze duidelijk niet snel genoeg, dus dat eerst maar afwachten.
    Daar zal veel vanaf hangen, als dat niet lukt is er niets aan de hand voor McLaren, en hoeven ze geen teamorder uit te vaardigen.

    • + 2
    • 4 dec 2025 - 11:47
    • Pietje Bell

      Posts: 32.238

      Afgelopen weekend had Max tijdens de GP een oudere PU in de wagen. Dit weekend krijgt hij de vrij nieuwe PU van Brazilië er weer in. Dat helpt wel een beetje. Bovendien hoeft die ook niet gespaard/teruggeschroefd te worden voor de laatste en dus nog maar 2e race.

      • + 2
      • 4 dec 2025 - 12:11
    • Knalpijp

      Posts: 2.250

      Hoe zit het met de motoren van McLaren Pietje?

      • + 0
      • 4 dec 2025 - 12:28
    • da_bartman

      Posts: 6.294

      Dit is ook een heel ander type circuit. Dit baantje zou de RB21 toch zeker veel beter moeten liggen als Qatar.

      • + 1
      • 4 dec 2025 - 12:29
    • Pietje Bell

      Posts: 32.238

      @Knalpijp, Norris heeft zijn 4e PU in Spa gekregen volgens mij. Hij heeft iig geen PU die nog maar 3 GP's gereden heeft of zo. Piastri weet ik niet meer wanneer hij de 4e PU heeft gekregen. Als ik tijd heb zal ik ff kijken.
      Ze hebben natuurlijk de oudere PU's gebruikt op banen waar vermogen niet zo'n grote rol speelt.

      • + 0
      • 4 dec 2025 - 12:37
    • Pietje Bell

      Posts: 32.238

      Dat dat was snel te vinden:

      "McLaren heeft voor de Grand Prix van België de nodige motoronderdelen gewisseld voor beide coureurs.
      Het gaat in dit geval om de verbrandingsmotor, de turbo, en de MGU-H
      en MGU-K. Zo kunnen Lando Norris en Oscar Piastri weer even vooruit met verse onderdelen."

      • + 1
      • 4 dec 2025 - 12:40
  • John6

    Posts: 11.351

    Daar sta ik toch wel van te kijken van deze uitspraak van Russell, maar hij heeft wel gelijk.

    • + 2
    • 4 dec 2025 - 11:50
  • Aapnootmies

    Posts: 818

    Hij is een gladde aal maar hier heeft hij een punt

    • + 3
    • 4 dec 2025 - 11:57
  • schwantz34

    Posts: 41.512

    Denk dat Piastri zich zo genaaid voelt dat die gewoon de stekker uit zijn boardradio trekt als Zak hem smeekt om ff aan de kant te gaan voor Lando mocht dat nodig zijn.

    • + 5
    • 4 dec 2025 - 12:15
    • Knalpijp

      Posts: 2.250

      Dat zou ik wel doen, maar Oscar is te braaf.

      • + 3
      • 4 dec 2025 - 12:30
    • Jay

      Posts: 130

      Zou zomaar kunnen dat Piastri denkt; als ik 't niet word, wordt jij het zeker weten ook niet en dan boem, beide eraf...

      • + 0
      • 4 dec 2025 - 12:31
  • SennaS

    Posts: 11.017

    Russell probeert vriend van de show te worden op dit forum.
    Uiteraard zijn dit uitspraken voor de bühne, zoals Russell hier meester is.
    Lijkt mij stug dat Russell pro Max gaat zijn gezien Max zijn gebeuk en het rbr gedrag jegens Antonelli en Mercedes.

    Beide mcl coureurs zullen het onderling moeten uitvechten, zoals dit altijd het geval is bij mcl en mercedes itt rbr. Lijkt mij meer voldoening te geven dan dat je een wk cadeau krijgt door externe factoren of ingrepen in de laatste race.
    En mocht 1 vd mcl coureurs in een kansloze positie verkeren, dan lijkt het mij logisch dat je in dienst van de werkgever gaat rijden en orders volgt om in teambelang je collega helpt, voor zover dat kan.

    • + 1
    • 4 dec 2025 - 13:04
    • John6

      Posts: 11.351

      De Racing Bulls zullen Max helpen ook Yuki die brengen ze gewoon na ronde 5 binnen dan kan hij mooi de McLaren ophouden, Alanso zal zijn best doen, Max heeft echt wel wat hulp.

      Kimi zal zeker zijn best doen voor Max, Russell verwacht ik niets van, daar heb je er al een aantal, dus Lando zal hem op pole moeten zetten anders gaat hij het heel moeilijk krijgen.

      • + 0
      • 4 dec 2025 - 13:24
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 679

      "...lijkt het mij logisch dat je in dienst van de werkgever gaat rijden en orders volgt om in teambelang je collega helpt..."

      En daarom plaats jij hier dagelijks je vaak onbegrijpelijk zure kost om een beetje te provoceren. Dat is jouw mentaliteit.

      • + 1
      • 4 dec 2025 - 13:56
  • Illym3ns

    Posts: 199

    Norris moet echt een heel slecht weekend hebben wil hij het kampioenschap niet winnen..
    Als Max 1 rijdt, Leclerc 2, Piastri 3, Norris 4....
    Dan gaat Piastri in de laatste ronde gewoon opzij voor Norris.
    Als Max 1 rijdt, Leclerc 2, Russell 3, Piastri 4, Norris 5....
    Dan gaan Piastri en Russell allebei steeds een beetje langzamer en komt Norris er "strijdend" voorbij en voor de extra spanning in de laatste ronde denk ik.
    Als Max 1 rijdt, Leclerc 2, Russell 3, Piastri 4, Antonelli 5, Norris 6...
    Dan maakt Antonelli wel een stuurfoutje, en haalt Norris "strijdend" Piastri en Russell in.
    En mocht Sainz er ergens ook nog tussen zitten gaat ie waarschijnlijk ook gewoon opzij.

    Ik hoop op een mooi en eerlijk gevecht waar de uitslag niet gemanipuleerd wordt.

    Is het al zondag?

    • + 0
    • 4 dec 2025 - 13:37
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 679

      Heb je Leclerc in de andere RB21 gezet...?

      • + 0
      • 4 dec 2025 - 13:58
    • Illym3ns

      Posts: 199

      Het gaat even om het principe. Het maakt even niet uit wie er op 2 rijdt. Maar Tsunoda verwacht ik daar in ieder geval niet.

      • + 0
      • 4 dec 2025 - 14:00
    • NicoS

      Posts: 19.792

      Eerst allerlei voorbeelden schetsen van manipulatie, om vervolgens te zeggen dat de uitslag niet gemanipuleerd wordt?
      Wat is het nou?

      • + 0
      • 4 dec 2025 - 14:41
    • CliMax

      Posts: 272

      Ik verwacht ook niet dat in 1 van deze situaties het WK beslist wordt, denk eerder dat als er iets gebeurd dit weekend een onverwachte DNF/crash of blaffend torretje is die opeens voor spektakel zorgt. Dat kan in kwalificatie zijn maar wellicht ook in de race of in een FP3.. we gaan t meemaken!

      • + 0
      • 4 dec 2025 - 14:46
    • Illym3ns

      Posts: 199

      Misschien moet je even goed lezen NicoS.
      Ik verwacht dat de uitslag gemanipuleerd wordt, maar ik hoop van niet.
      Ik hoop op een mooi en eerlijk gevecht.

      • + 0
      • 4 dec 2025 - 15:16

