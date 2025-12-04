Max Verstappen, Lando Norris en Oscar Piastri gaan dit weekend uitmaken wie er wereldkampioen wordt in de Formule 1. Het belooft een spannende strijd te worden, en McLaren heeft het voordeel dat ze vechten met twee coureurs. Volgens Mercedes-coureur George Russell zou het niet slim zijn als McLaren nu de strategie gaat aanpassen.

McLaren laat hun coureurs al het hele jaar met elkaar vechten. Norris en Piastri moeten zich wel aan de zogenaamde 'Papaja Rules' houden, wat betekent dat ze elkaar niet van de baan mogen rijden en respectvol met elkaar moeten vechten. In de laatste weken liep McLaren echter tegen veel problemen aan, en gingen ze meerdere keren de fout in.

Het zorgt ervoor dat Norris nog altijd het wereldkampioenschap aanvoert, maar dat Verstappen hem tot op twaalf punten is genaderd. Piastri staat derde in het wereldkampioenschap, maar kan in theorie nog de titel winnen. De Australiër kan echter ook een sleutelrol gaan spelen in de strijd om de titel, want McLaren zou hem kunnen vragen om ruimte te maken voor Norris als ze zich in een scenario bevinden waar de Brit dat nodig heeft.

Wat is de mening van Russell?

Volgens Mercedes-coureur George Russell zou dat geen goed idee zijn. De Brit stelt in gesprek met The Independent dat McLaren niet Norris of Piastri moet voortrekken: "Ik denk dat dat oneerlijk zou zijn naar beide coureurs. Als Max wint, dan heeft hij dat verdiend. Als ze zich in een positie bevinden waarin Max op koers ligt om te winnen, en Oscar Lando kan helpen... Ik zou de titel niet willen winnen, omdat mijn teamgenoot aan de kant is gegaan. Al helemaal niet als hij het hele jaar mijn rivaal is geweest."

Andere situatie

Russell wijst naar de situatie bij McLaren: "Wanneer iemand een heel seizoen de nummer twee-coureur is geweest, dan is het prima. Maar ik denk dat het in deze situatie niet goed is om teamorders in te voeren, je moet je lot accepteren."