user icon
icon

Withete Marko beschuldigt Antonelli van valsspelen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Withete Marko beschuldigt Antonelli van valsspelen

De titelstrijd in de Formule 1 ligt weer helemaal open. Max Verstappen wist vandaag de Grand Prix van Qatar te winnen, en heeft nog maar twaalf punten achterstand op WK-leider Lando Norris. Helmut Marko is trots, maar is ook boos op Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli.

Verstappen startte de Grand Prix van Qatar op het circuit van Losail op de derde plaats. Bij de start pakte hij direct de tweede plek af van Norris, waarna hij rustig moest blijven en geen gekke dingen moest doen. Verstappen dook daarna direct naar binnen toen de Safety Car de baan op werd gestuurd na de crash van Nico Hülkenberg.

Meer over Helmut Marko Red Bull komt met verklaring over problemen Verstappen

Red Bull komt met verklaring over problemen Verstappen

30 nov
 Red Bull neemt dreigement van Verstappen bloedserieus

Red Bull neemt dreigement van Verstappen bloedserieus

30 nov

De enige coureurs die geen pitstop maakten onder de Safety Car, waren McLaren-coureurs Norris en Oscar Piastri. Na afloop bleek dit een strategische fout te zijn geweest, want hierdoor konden ze geen groot genoeg gat slaan voor hun pitstops. Verstappen kreeg de leiding in zijn schoot geworpen, en leek Norris tot op tien punten te naderen. De Brit wist in de slotrondjes echter de Mercedes van Antonelli in te halen, en daar was Red Bull-adviseur Helmut Marko niet blij mee.

De juiste keuze

Toen Marko zich na de race bij de Duitse tak van Sky Sports mopperde hij nog even door op Antonelli. De interviewer vroeg echter naar Verstappen: "We namen de juiste keuze om te stoppen tijdens de Safety Car. Vervolgens kon onze snelheid in de race mee met die van McLaren. Max rekent dat allemaal heel erg precies uit. Hij reed precies zo snel als nodig om Piastri niet dichterbij te laten komen."

Trots op Red Bull, boos op Antonelli

Volgens Marko ontvouwde zich daarna een droomscenario: "We waren verrast, maar wel positief verrast, en we kienden daarna precies onze verdere strategie uit. Ongeveer achttien seconden voor een mogelijke Safety Car, mocht er nog eentje komen. Dat hadden we allemaal al doorgerekend. Dus ik denk dat met de eerste stop op het juiste moment de zege al zo goed als binnen was."

Als Marko daarna nog wordt gevraagd naar Antonelli, spuwt hij even vuur: "Nou ja, dat was echt te opzichtig."

Lees hier de reactie van Toto Wolff!

avda

Posts: 183

Hah, wat een trieste bedoeling. Als dat het doel was dan had hij hem veel eerder voorbij gelaten en kon Norris op Carlos jagen. Uiteindelijk zijn al die gasten hetzelfde, Zak, Wolff, Marko, Horner

  • 5
  • 30 nov 2025 - 20:09
F1 Nieuws Max Verstappen Helmut Marko Andrea Kimi Antonelli Mercedes Red Bull Racing GP Qatar 2025

Reacties (25)

Login om te reageren
  • avda

    Posts: 183

    Hah, wat een trieste bedoeling. Als dat het doel was dan had hij hem veel eerder voorbij gelaten en kon Norris op Carlos jagen. Uiteindelijk zijn al die gasten hetzelfde, Zak, Wolff, Marko, Horner

    • + 4
    • 30 nov 2025 - 20:09
    • Beemerdude

      Posts: 8.386

      @Avda; eehhh, Antonelli ging fokking opzichtig aan de kant einde rechte stuk voor de stop van Norris hoor. Gênante vertoning hoor.

      • + 3
      • 30 nov 2025 - 20:25
    • Lulham

      Posts: 610

      Bedoening *

      Bedoeling betekent heel iets anders.

      • + 0
      • 30 nov 2025 - 20:36
    • Larry Perkins

      Posts: 61.793

      De adrenaline was bij Marko nog niet weg gezakt. Het was beslist een foutje van Antonelli.
      Weet wel zeker dat Kimi liever heeft dat 'mentor' Max wereldkampioen wordt...

      • + 0
      • 30 nov 2025 - 20:43
  • Schumi-NR1

    Posts: 1.509

    Antonelli was teveel bezig met plek 3 en daarom gaat hij in de fout. Wat jammer genoeg hem een plek gekost heeft.

    • + 3
    • 30 nov 2025 - 20:11
  • Schumi-NR1

    Posts: 1.509

    Zo kun je het ook opzettelijk noemen van Hülkenberg om een safety car te veroorzaken zodat Verstappen een kans had op deze strategie te doen.

    • + 4
    • 30 nov 2025 - 20:14
    • koppie toe

      Posts: 4.913

      Was toch ook zo, ze zijn daarom ook vriendjes.

      • + 0
      • 30 nov 2025 - 20:27
    • Mick34

      Posts: 1.277

      Hulkenberg wist vooraf dat McLaren het enige team was dat geen pitstop ging maken?

      • + 0
      • 30 nov 2025 - 20:35
    • Schumi-NR1

      Posts: 1.509

      Nee Mick natuurlijk wist Hülkenberg niet dat beide McLarens zo dom waren om niet binnen te gaan.

      Maar je kan het maar proberen hè en 1 iemand moet het maar eens niet doen. Een geluk dat ze beide op de baan bleven.

      • + 0
      • 30 nov 2025 - 20:37
  • Joeppp

    Posts: 8.120

    Nouja, ik denk dat Wolff liever heeft dat een Mercedes motor beide kampioenschappen wint dan weer die RedBull Honda. Uiteindelijk draait het allemaal om geld en een MB op plek 1 levert een stuk meer op. Sainz zou zoiets wellicht niet meer toelaten maar die jonge Antonelli heeft nog een hoop te winnen en verliezen.

    • + 2
    • 30 nov 2025 - 20:15
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.911

      Dat was het eerste wat ik ook al zei.
      Toen wist ik nog niet dat Kimi wijd was gegaan en zijn banden naar de kloten waren.

      • + 0
      • 30 nov 2025 - 20:39
  • Snork

    Posts: 22.141

    Ik heb het uitstapje van Kimi nog niet gezien. Zag alleen dat Norris er ineens voor zat. Kan niet mijn mening geven, maar ik kan het me niet voorstellen dat het een gunst naar Norris was.

    • + 0
    • 30 nov 2025 - 20:18
  • hupholland

    Posts: 9.462

    misschien heeft hij verdacht radioverkeer gehoord? anders leek het toch niet meer dan een onschuldig foutje van een rookie, onder druk van Norris en inmiddels vol in de vuile lucht van Sainz. Je zou m ook kunnen bedanken, Norris was anders veel eerder aangesloten bij Sainz, en die leek het nog weer een stuk lastiger te hebben dan Antonelli.

    • + 0
    • 30 nov 2025 - 20:20
  • schwantz34

    Posts: 41.494

    Niet zo overstuur doen Helmut, Kimi had gewoon een overstuur momentje. Dit was gewoon een typisch sh.t happens gevalletje.

    • + 0
    • 30 nov 2025 - 20:22
    • Polleken

      Posts: 974

      In eerste instantie dacht ik ook dat Antonellie hem heel makkelijk voorbij liet en zag het eruit op de eerste beelden maar wat Schwantz zegt : gevalletje overstuur !

      • + 0
      • 30 nov 2025 - 20:30
    • Mick34

      Posts: 1.277

      Het is een overstuur momentje die een goed coureur makkelijk kan faken. Tel daarbij op hoe gemakkelijk hij Piastri voorbij liet. Geen enkele verdedigende move...

      Zuur omdat juist Antonelli ervoor heeft gezorgd dat Max ongeveer 10 tot 15 punten minder heeft door zijn crash met Max in Oostenrijk.

      • + 1
      • 30 nov 2025 - 20:36
  • snailer

    Posts: 30.845

    Ik kan me niet voorstellen dat Marko dit heeft gezegd. Zo je auto bewust verliezen geloof ik niet in. Daarbij kwam hij gewoon in drs van Sainz. Hij gaat geen podium weggooien.

    • + 0
    • 30 nov 2025 - 20:26
  • koppie toe

    Posts: 4.913

    Ik ken (niet persoonlijk natuurlijk)een hele horde mensen die boos op Latifi waren en zijn. ;)

    • + 0
    • 30 nov 2025 - 20:26
  • VES

    Posts: 1.674

    Als Norris kampioen wordt kan Antonelli tegen zijn vrienden op de middelbare school zeggen dat hij een beslissende rol heeft gespeeld in zijn rookie jaar in de Formule 1

    “Ik heb het kampioenschap 2025 beslist door Max een DNF te geven in Oostenrijk en Norris de beslissende 2 punten te schenken in Qatar”

    • + 2
    • 30 nov 2025 - 20:26
  • Dale U

    Posts: 1.785

    This is not right...........................,so not right .................

    • + 0
    • 30 nov 2025 - 20:32
  • DutchTifosi

    Posts: 2.777

    Vergeet voor het gemak dat Kimi ook streed voor een podium, dus dit is kinderlijk geleuter.

    • + 0
    • 30 nov 2025 - 20:41
  • Erwinnaar

    Posts: 5.249

    Antonelli had 1 bocht ervoor ook al een enorme zwiepert op te vangen, had in die 2 bochten achter elkaar dus problemen. Ik denk door probleem in de eerste, wat vuil opgepikt en daarna even momentum kwijt.

    Marko mag al blij zijn met het resultaat en de blunder van McLaren en wat inbinden lijkt me. Op eigen kracht was het vermoedelijk beslist geweest.

    • + 0
    • 30 nov 2025 - 20:41
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.345

    Welterusten Marko. 🤣

    • + 0
    • 30 nov 2025 - 20:49
  • Jermaine

    Posts: 7.136

    Sorry maar nee, hij verloor controle, het is wat het is.

    • + 0
    • 30 nov 2025 - 20:50

QA Grand Prix van Qatar

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

QAGrand Prix van Qatar

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar