De titelstrijd in de Formule 1 ligt weer helemaal open. Max Verstappen wist vandaag de Grand Prix van Qatar te winnen, en heeft nog maar twaalf punten achterstand op WK-leider Lando Norris. Helmut Marko is trots, maar is ook boos op Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli.

Verstappen startte de Grand Prix van Qatar op het circuit van Losail op de derde plaats. Bij de start pakte hij direct de tweede plek af van Norris, waarna hij rustig moest blijven en geen gekke dingen moest doen. Verstappen dook daarna direct naar binnen toen de Safety Car de baan op werd gestuurd na de crash van Nico Hülkenberg.

De enige coureurs die geen pitstop maakten onder de Safety Car, waren McLaren-coureurs Norris en Oscar Piastri. Na afloop bleek dit een strategische fout te zijn geweest, want hierdoor konden ze geen groot genoeg gat slaan voor hun pitstops. Verstappen kreeg de leiding in zijn schoot geworpen, en leek Norris tot op tien punten te naderen. De Brit wist in de slotrondjes echter de Mercedes van Antonelli in te halen, en daar was Red Bull-adviseur Helmut Marko niet blij mee.

De juiste keuze

Toen Marko zich na de race bij de Duitse tak van Sky Sports mopperde hij nog even door op Antonelli. De interviewer vroeg echter naar Verstappen: "We namen de juiste keuze om te stoppen tijdens de Safety Car. Vervolgens kon onze snelheid in de race mee met die van McLaren. Max rekent dat allemaal heel erg precies uit. Hij reed precies zo snel als nodig om Piastri niet dichterbij te laten komen."

Trots op Red Bull, boos op Antonelli

Volgens Marko ontvouwde zich daarna een droomscenario: "We waren verrast, maar wel positief verrast, en we kienden daarna precies onze verdere strategie uit. Ongeveer achttien seconden voor een mogelijke Safety Car, mocht er nog eentje komen. Dat hadden we allemaal al doorgerekend. Dus ik denk dat met de eerste stop op het juiste moment de zege al zo goed als binnen was."

Als Marko daarna nog wordt gevraagd naar Antonelli, spuwt hij even vuur: "Nou ja, dat was echt te opzichtig."

