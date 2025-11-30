Carlos Sainz was de grootste verrassing van de Grand Prix van Qatar. De Spaanse Williams-coureur profiteerde van de strategische mispeer van McLaren, en kreeg in de slotfase de derde plaats in zijn schoot geworpen. Hij was heel erg trots, en na afloop barstte er een klein feestje los bij het team uit Grove.

Wie Sainz vanochtend had verteld dat hij vandaag op het podium zou staan in Qatar, was voor gek uitgemaakt. De Spanjaard kende een aardig weekend, maar weinig mensen hadden hem voorafgaand aan de race op hun lijstje gezet. In Qatar zette hij echter geen stap verkeerd, en wist hij te profiteren van problemen bij andere coureurs.

Sainz dook, net als vrijwel het hele veld, naar binnen toen de Safety Car in de zevende ronde de baan opkwam na de crash van Nico Hülkenberg. Alleen de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris kozen ervoor om niet direct naar binnen te komen, en daar wisten veel coureurs van te profiteren. Hierdoor lagen de papajakleurige bolides net uit het lood, en belandde Norris achter Sainz en Antonelli op de baan. De Italiaan wist hij te pakken, maar Sainz bleek een brug te ver.

Dolle vreugde

De Spanjaard dook in de armen van zijn monteurs. De vreugde was groot, en zeker nog niet verdwenen toen hij bij interviewer Martin Brundle zijn zegje deed: "Ik ben zo blij! Ik ben trots op het hele team, op wat we vandaag hebben gedaan. We benaderden dit weekend met het gevoel dat we het zwaarste weekend van het jaar zouden beleven, maar nu staan we opeens op het podium."

Alles onder controle

Volgens Sainz had Williams vandaag helemaal onder controle: "We hadden de racepace helemaal goed. Ik was heel erg snel, echt veel sneller dan we hadden verwacht. We hadden de strategie goed, het bandenmanagement was goed, de start, het verdedigen en het managen ook. Dit heeft ons een onverwacht podium opgeleverd, ik kan nu niet trotser zijn."