Max Verstappen gaat over minder dan een uur op jacht naar een goed resultaat in de Grand Prix van Qatar. Op het circuit van Losail start hij als derde, en zal hij de aanval moeten gaan openen om nog kans te maken op de wereldtitel. Hij zal dat gaan doen met een andere krachtbron dan op zaterdag.

Verstappen kent tot nu toe een wisselend weekend in de Qatarese woestijn. De viervoudig wereldkampioen kampte met bouncing-problemen, en dat zorgde ervoor dat hij op vrijdag in de sprint kwalificatie niet verder kwam dan de zesde tijd. In de sprintrace vocht hij zich terug naar de vierde plaats, waarna Red Bull de nodige zaken aanpaste richting de kwalificatie.

Verstappen voelde zich iets beter in de kwalificatie, en noteerde uiteindelijk de derde tijd. Hij was net iets langzamer dan de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris, en zal vanaf de tweede startrij gaan jagen bij de start van de race. Om nog kans te blijven maken op de wereldtitel, moet Verstappen voor Norris finishen.

Wat heeft Red Bull gedaan?

Bij Red Bull hebben ze ingegrepen voorafgaand aan de Grand Prix, zo blijkt uit de documenten van de FIA. Red Bull heeft Verstappens ICE, Turbocharger, MGU-H, MGU-K, uitlaatsysteem en een sensor op de ICE vervangen. Dat betekent dus dat ze vrijwel de hele krachtbron van Verstappen hebben vernieuwd. Wat de reden hiervan is, is niet helemaal duidelijk.

Verstappen krijgt geen gridstraf, aangezien het hier gaat om eerder gebruikte onderdelen uit de pool. Deze veranderingen mogen worden doorgevoerd onder de parc fermé-regels, en Verstappen zal dus met een iets minder verse krachtbron gaan rijden. Red Bull heeft verder niets veranderd aan de auto van Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda.

Wel een straf voor Colapinto

Bij grote concurrent McLaren zijn er slechts een aantal kleine zaken veranderd aan de auto's van Piastri en Norris. Bij de andere teams gaat het ook om kleine veranderingen, die allemaal in lijn zijn met de parc fermé-regels. Alpine heeft een aantal veranderingen doorgevoerd aan de auto van Franco Colapinto, die wel tegen de regels zijn. De Argentijn start dan ook vanuit de pitlane.