Ecclestone ziet Verstappen als titelfavoriet: "De beste ooit"

Max Verstappen gaat dit weekend in Abu Dhabi op jacht naar zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1. De Red Bull-coureur heeft een achterstand van twaalf punten op WK-leider Lando Norris, en hij heeft een klein wonder nodig. Bernie Ecclestone gelooft in dat wonder, en stelt dat Verstappen de grote favoriet is.

Weinig mensen hadden een paar maanden geleden gedacht dat Verstappen in deze fase van het seizoen nog mee zou doen om de wereldtitel. In de eerste seizoenshelft was McLaren oppermachtig, en wonnen Norris en Oscar Piastri vrijwel alle Grands Prix. Verstappen worstelde in die periode vooral met zijn auto, terwijl het zeer onrustig was bij zijn team Red Bull Racing.

Na de zomerstop liet Verstappen echter zien wat hij in huis had. Hij maakte geen fouten, stond in elke race op het podium en wist meerdere keren te winnen. Hij profiteerde van de problemen en het geklungel bij McLaren. Terwijl de Britse renstal strategische fouten maakte, blunderde met teamorders of hun coureurs zag crashen, reed Verstappen tussen de chaos door naar nieuwe topresultaten. Afgelopen weekend won hij in Qatar, waardoor zijn achterstand op WK-leider Norris nu nog slechts twaalf punten bedraagt.

Is Verstappen de favoriet?

Steeds meer mensen beginnen te geloven in het wonder van Verstappen. Dat geldt ook voor voormalig F1-eigenaar Bernie Ecclestone. In gesprek met de Daily Mail wijst hij naar Verstappen: "Ik denk nog steeds dat Max het gaat flikken. Hij verdient dit. Ik zei altijd dat Alain Prost de beste was, hij deed alles zelf zonder een radio waarover de pitmuur zei wat hij moest doen, maar ik denk nu dat Max de beste is die ik ooit heb gezien. Hij staat bovenaan."

"Lando is prima, een heel goede coureur, maar hij is overmoedig en te arrogant. Hij gelooft in zijn eigen publiciteit, maar hij wordt nerveus op belangrijke momenten en hij kan niet leveren op dezelfde manier als Max wanneer er druk op staat. Ik roep al sinds het begin van het jaar dat Max het zou gaan doen op het einde, en ik geloof dat nog steeds."

'Ik zou dat niet hebben gedaan'

Ecclestone is ook kritisch op de werkwijze van McLaren: "Ze zijn heel behulpzaam geweest voor Lando ten opzichte van Oscar, ze hebben hem meer gesteund dan die andere jongen. Kijk bijvoorbeeld naar het wisselen van positie nadat Lando een slechte pitstop had, en die manier van werken is misschien goed voor hen. Ik weet het niet. Het is iets wat ik niet zou hebben gedaan. Een slechte pitstop hoort bij racen. Je moet het accepteren, niet besturen."

"Je kunt echter nooit tegen Max wedden. Hij is speciaal. Hij is echt uniek en een superaardige gast. Ik hoop dat hij het voor elkaar krijgt. Hij heeft niets te verliezen, en dat is ook een voordeel."

