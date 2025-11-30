Andrea Kimi Antonelli speelde ongewild een hoofdrol in de slotfase van de Grand Prix van Qatar. De Italiaanse Mercedes-coureur leek Lando Norris achter zich te houden, maar maakte een foutje in de absolute slotfase. Bij Red Bull wisten ze zeker dat er opzet in het spel was, maar Antonelli is zich van geen kwaad bewust.

McLaren kon in Qatar de wereldtitel van Norris veiligstellen. De Brit moest daarvoor winnen, of in ieder geval voor Oscar Piastri en Max Verstappen finishen. Voor Verstappen was de opdracht ook duidelijk: hij moest voor Norris finishen. Bij de start haalde hij direct Norris in, maar de strijd was nog niet gestreden.

Toen Nico Hülkenberg in de zevende ronde crashte, en daarmee een Safety Car veroorzaakte, besloot McLaren om geen pitstop te maken. Alle andere coureurs doken wél naar binnen, en bij McLaren dachten ze dat ze het aan het juiste eind hadden. Dat bleek niet zo te zijn, want het was een tactische mispeer. Toen ze hun tweede pitstop hadden gemaakt, belandde Norris vlak achter Antonelli op de baan. De Italiaan leek Norris achter zich te kunnen houden, maar ging wijd in de slotfase.

Verbazing bij Antonelli

Norris kon hierdoor alsnog de vierde plaats pakken, waardoor Verstappen het nog zwaarder krijgt in de WK-strijd. Bij Red Bull stelden ze dat er opzet in het spel was, maar Antonelli laat bij Viaplay weten dat dit niet het geval is: "Zeiden ze dat? Ik probeerde gewoon mijn eigen race te rijden, en het podium te behalen. Ik pushte hard, maar verloor de achterkant van de auto en schoot van de baan. Het was dus niet opzettelijk en er viel niet veel aan te doen!"

Hoe verliep de race voor Antonelli?

Voor Antonelli was het een zware race: "Ik denk dat het een erg lastige wedstrijd was. Ik had een goede start. We zaten vrij dicht bij elkaar in de openingsfase, waarna we pech hadden tijdens onze pitstop. We moesten wachten om veilig weg te kunnen rijden. Dat heeft onze race wel beïnvloed, want ik verloor toen een positie aan Sainz."

"In de tweede stint verloor ik veel tijd achter hem, en het was gewoon moeilijk met de vuile lucht. Aan het einde voelde ik me weer goed en gaf ik alles, maar in de vuile lucht is het gewoon zo lastig en onvoorspelbaar. Ik ging iets te snel de negende bocht in, had een groot moment en schoot van de baan. Het was echt jammer, want ik kwam binnen de DRS van Carlos. Ik ben teleurgesteld dat ik vijfde ben geworden, terwijl het podium zeker mogelijk was."