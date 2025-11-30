user icon
icon

Antonelli komt met veelzeggende reactie op beschuldigingen Red Bull

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Antonelli komt met veelzeggende reactie op beschuldigingen Red Bull

Andrea Kimi Antonelli speelde ongewild een hoofdrol in de slotfase van de Grand Prix van Qatar. De Italiaanse Mercedes-coureur leek Lando Norris achter zich te houden, maar maakte een foutje in de absolute slotfase. Bij Red Bull wisten ze zeker dat er opzet in het spel was, maar Antonelli is zich van geen kwaad bewust.

McLaren kon in Qatar de wereldtitel van Norris veiligstellen. De Brit moest daarvoor winnen, of in ieder geval voor Oscar Piastri en Max Verstappen finishen. Voor Verstappen was de opdracht ook duidelijk: hij moest voor Norris finishen. Bij de start haalde hij direct Norris in, maar de strijd was nog niet gestreden.

Meer over Red Bull Racing Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

23 nov
 Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

25 nov

Toen Nico Hülkenberg in de zevende ronde crashte, en daarmee een Safety Car veroorzaakte, besloot McLaren om geen pitstop te maken. Alle andere coureurs doken wél naar binnen, en bij McLaren dachten ze dat ze het aan het juiste eind hadden. Dat bleek niet zo te zijn, want het was een tactische mispeer. Toen ze hun tweede pitstop hadden gemaakt, belandde Norris vlak achter Antonelli op de baan. De Italiaan leek Norris achter zich te kunnen houden, maar ging wijd in de slotfase.

Verbazing bij Antonelli

Norris kon hierdoor alsnog de vierde plaats pakken, waardoor Verstappen het nog zwaarder krijgt in de WK-strijd. Bij Red Bull stelden ze dat er opzet in het spel was, maar Antonelli laat bij Viaplay weten dat dit niet het geval is: "Zeiden ze dat? Ik probeerde gewoon mijn eigen race te rijden, en het podium te behalen. Ik pushte hard, maar verloor de achterkant van de auto en schoot van de baan. Het was dus niet opzettelijk en er viel niet veel aan te doen!"

Hoe verliep de race voor Antonelli?

Voor Antonelli was het een zware race: "Ik denk dat het een erg lastige wedstrijd was. Ik had een goede start. We zaten vrij dicht bij elkaar in de openingsfase, waarna we pech hadden tijdens onze pitstop. We moesten wachten om veilig weg te kunnen rijden. Dat heeft onze race wel beïnvloed, want ik verloor toen een positie aan Sainz."

"In de tweede stint verloor ik veel tijd achter hem, en het was gewoon moeilijk met de vuile lucht. Aan het einde voelde ik me weer goed en gaf ik alles, maar in de vuile lucht is het gewoon zo lastig en onvoorspelbaar. Ik ging iets te snel de negende bocht in, had een groot moment en schoot van de baan. Het was echt jammer, want ik kwam binnen de DRS van Carlos. Ik ben teleurgesteld dat ik vijfde ben geworden, terwijl het podium zeker mogelijk was."

mordor

Posts: 2.094

Kimi deed het fantastisch, maar was iets te optimistisch op zijn jacht naar Sainz. Heel erg jammer, masr geen zak re maken met kampioenstrijd. Echt idioot om zoiets te veronderstellen, omdat het Max slecht uitkomt. Helmut/RB slaan de plank volledig mis hier

  • 9
  • 30 nov 2025 - 23:01
F1 Nieuws Andrea Kimi Antonelli Mercedes Red Bull Racing GP Qatar 2025

Reacties (10)

Login om te reageren
  • mordor

    Posts: 2.094

    Kimi deed het fantastisch, maar was iets te optimistisch op zijn jacht naar Sainz. Heel erg jammer, masr geen zak re maken met kampioenstrijd. Echt idioot om zoiets te veronderstellen, omdat het Max slecht uitkomt. Helmut/RB slaan de plank volledig mis hier

    • + 9
    • 30 nov 2025 - 23:01
    • GPYesterday

      Posts: 296

      Behalve dat die brak bij de sprint qualy bij Max.

      • + 0
      • 30 nov 2025 - 23:48
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 653

    Antonelli deed ook niets verkeerd. GP is er al op teruggekomen, hij de footage nog niet geien toen hij zijn uitspraak deed. Marko zou zich moeten verontschuldigen, want je die beelden kijkt is meteen duidelijk dat er gewoon een foutje werd gemaakt.

    • + 4
    • 30 nov 2025 - 23:09
    • Runningupthathill

      Posts: 18.490

      "hij de footage nog niet geien toen hij zijn uitspraak deed"

      Misschien moet hij dan ook niet zo een uitspraken doen?

      • + 2
      • 30 nov 2025 - 23:31
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 653

      Ja! Want brave @Running doet áltijd precies het goede op exacte de juiste moment!

      Wat ben je toch een ongelooflijke zielenpiet! Dat mensen zó'n afkeer kunnen hebben jegens een persoon (die ze niet eens kénnen) en de mensen om hem heen.

      • + 1
      • 1 dec 2025 - 00:41
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 653

      Bovendien zei GP letterlijk op de boordradio: "Ik heb het niet goed kunnen zien, maar Antonelli ging van de baan en het leek alsof hij Norris zo voorbij liet gaan..."

      Het is ook maar weer wie er welke context aan geeft.

      • + 0
      • 1 dec 2025 - 00:45
  • De Vogel is Geland

    Posts: 665

    Volgend seizoen rijdt Anton onze Britse paling aan snot

    • + 3
    • 30 nov 2025 - 23:13
  • schwantz34

    Posts: 41.501

    Kimi was gewoon aan het pushen om Carlos nog te pakken voor p3, tja dan is een foutje in de vuile lucht zo gemaakt. Meer dan dat moet er ook echt niet achter worden gezocht denk ik, dus der Helmut heeft dit gewoon verkeerd gezien en te snel geoordeeld.

    • + 2
    • 30 nov 2025 - 23:23
    • John6

      Posts: 11.337

      Je kent Marko die is nogal snel emotioneel, die flapt er zeer rap van alles zo uit, Kimi wil maar 1 die de titel wint en dat is op zeker Max, dat was het probleem echt niet.

      • + 1
      • 30 nov 2025 - 23:45
    • Stoffelman

      Posts: 6.215

      Het begint wel bij de radioboodschap van Lambiase.

      • + 0
      • 30 nov 2025 - 23:54

QA Grand Prix van Qatar

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

QAGrand Prix van Qatar

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 148
  • Podiums 3
  • Grand Prix 23
  • Land IT
  • Geb. datum 25 aug 2023 (2)
  • Geb. plaats Bologna, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar