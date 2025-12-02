user icon
icon

Aston Martin kondigt bijzondere vervanger van Alonso aan

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Aston Martin kondigt bijzondere vervanger van Alonso aan

Het team van Aston Martin zet aankomende vrijdag in Abu Dhabi twee rookies in in de eerste vrije training. Eerder werd Jak Crawford al aangekondigd, en nu is bekendgemaakt dat de Britse Formule 2-coureur Cian Shields zijn debuut mag gaan maken.

Alle Formule 1-teams zijn verplicht om per auto minimaal twee keer per seizoen een rookie in te zetten in een vrije training. Volgens de FIA-regels is een coureur een rookie als hij of zij twee of minder Grands Prix heeft gereden. Het team van Aston Martin moet nog aan de regels voldoen, en heeft dus besloten om met een volledig nieuwe line-up te gaan rijden in de eerste vrije training.

Meer over Aston Martin Ferrari grijpt in: Hamilton start sprint vanuit pitlane

Ferrari grijpt in: Hamilton start sprint vanuit pitlane

29 nov
 Aston Martin verrast F1-wereld: Adrian Newey nieuwe teambaas

Aston Martin verrast F1-wereld: Adrian Newey nieuwe teambaas

26 nov

Eerder was al bekendgemaakt dat de Amerikaanse test- en reservecoureur Jak Crawford zou gaan rijden met de auto van Lance Stroll. Hij zal volgende week ook deelnemen aan de post season test die in Abu Dhabi wordt afgewerkt na de seizoensfinale. Crawford zal tijdens de training gezelschap krijgen van een bijzondere coureur.

Opvallende debutant

Aston Martin heeft namelijk bekendgemaakt dat Fernando Alonso in Abu Dhabi in de eerste vrije training zijn auto zal afstaan aan Cian Shields. De 20-jarige Brit maakt hiermee zijn debuut in een officiële Formule 1-sessie. Hij maakt geen deel uit van de opleidingsploeg van Aston Martin, maar heeft volgens het team wel al ruim 500 kilometer gereden tijdens TPC-tests. Daarnaast heeft hij volgens het team ook veel tijd doorgebracht in de simulator op de fabriek in Silverstone.

Hoe goed zijn de prestaties van Shields?

Het feit dat Aston Martin voor Shields kiest, is opvallend. Hij is niet bepaald een hoogvlieger in de Formule 2, waar hij rijdt voor het team van AIX Racing. Met nog één weekend te gaan staat hij op de 24ste plaats in het Formule 2-kampioenschap, en hij heeft nog geen punt gescoord. Zijn beste prestatie was een elfde plaats in de hoofdrace in Imola.

Het is de verwachting dat er vrijdag veel rookies in actie zullen komen, aangezien veel teams nog moeten voldoen aan deze regels.

Need5Speed

Posts: 3.330

Ik ook niet.

  • 1
  • 2 dec 2025 - 15:44
F1 Nieuws Fernando Alonso Aston Martin GP Abu Dhabi 2025

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.937

    Er staat geen Max of Verstappen in de header, dus ik lees het niet....en ik reageer dan ook niet.

    • + 0
    • 2 dec 2025 - 14:51
  • F1 sport liefhebber

    Posts: 33

    Misschien om Lance een boost te geven als ie eindelijk de snelste in FP1 is.

    • + 0
    • 2 dec 2025 - 15:43
  • Beamer

    Posts: 1.855

    Dus ze hebben eindelijk een coureur gevonden die NOG slechter is dan Lance!

    • + 0
    • 2 dec 2025 - 15:44
  • Damon Hill

    Posts: 19.570

    Wanneer gaan we Lance nou eens vervangen? Houdt het dan echt nooit op? Afgelopen weekend ook weer voor de zoveelste keer eruit in Q1 op P18 of P19 terwijl de stokoude Alonso wederom in de top 10 kwalificeert. Dat verschil is toch absurd man. Maar nee joh, lekker laten rijden en beschermen die jongen.

    • + 0
    • 2 dec 2025 - 15:59

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

    Vrije training 3

    11:30 - 12:30

    Race / Startgrid

    14:00 - 16:00

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

    Kwalificatie

    15:00 - 16:00

    Snelste ronde

    14:00 - 16:00

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    11:30 - 12:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    14:00 - 16:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    14:00 - 16:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Team Aston Martin
  • Punten 620
  • Podiums 9
  • Grand Prix 191
  • Land ES
  • Geb. datum 29 jul 1981 (44)
  • Geb. plaats Oviedo, ES
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Aston Martin
Bekijk volledig profiel
show sidebar