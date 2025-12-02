Het team van Aston Martin zet aankomende vrijdag in Abu Dhabi twee rookies in in de eerste vrije training. Eerder werd Jak Crawford al aangekondigd, en nu is bekendgemaakt dat de Britse Formule 2-coureur Cian Shields zijn debuut mag gaan maken.

Alle Formule 1-teams zijn verplicht om per auto minimaal twee keer per seizoen een rookie in te zetten in een vrije training. Volgens de FIA-regels is een coureur een rookie als hij of zij twee of minder Grands Prix heeft gereden. Het team van Aston Martin moet nog aan de regels voldoen, en heeft dus besloten om met een volledig nieuwe line-up te gaan rijden in de eerste vrije training.

Eerder was al bekendgemaakt dat de Amerikaanse test- en reservecoureur Jak Crawford zou gaan rijden met de auto van Lance Stroll. Hij zal volgende week ook deelnemen aan de post season test die in Abu Dhabi wordt afgewerkt na de seizoensfinale. Crawford zal tijdens de training gezelschap krijgen van een bijzondere coureur.

Opvallende debutant

Aston Martin heeft namelijk bekendgemaakt dat Fernando Alonso in Abu Dhabi in de eerste vrije training zijn auto zal afstaan aan Cian Shields. De 20-jarige Brit maakt hiermee zijn debuut in een officiële Formule 1-sessie. Hij maakt geen deel uit van de opleidingsploeg van Aston Martin, maar heeft volgens het team wel al ruim 500 kilometer gereden tijdens TPC-tests. Daarnaast heeft hij volgens het team ook veel tijd doorgebracht in de simulator op de fabriek in Silverstone.

Hoe goed zijn de prestaties van Shields?

Het feit dat Aston Martin voor Shields kiest, is opvallend. Hij is niet bepaald een hoogvlieger in de Formule 2, waar hij rijdt voor het team van AIX Racing. Met nog één weekend te gaan staat hij op de 24ste plaats in het Formule 2-kampioenschap, en hij heeft nog geen punt gescoord. Zijn beste prestatie was een elfde plaats in de hoofdrace in Imola.

Het is de verwachting dat er vrijdag veel rookies in actie zullen komen, aangezien veel teams nog moeten voldoen aan deze regels.