Het team van Mercedes heeft een grote sponsordeal aangekondigd. De Duitse renstal gaat in zee met de grote multinational PepsiCo, en hierdoor zullen er meerdere merken gaan samenwerken met Mercedes. Het is de eerste keer dat PepsiCo een deal sluit met een Formule 1-team.

Het team van Mercedes is bezig met een sterk seizoen in de Formule 1. Ze vechten met Red Bull Racing om de tweede plaats in het constructeurskampioenschap, en ze wisten met George Russell al twee Grands Prix te winnen. Debutant Andrea Kimi Antonelli begint na een lastige fase ook steeds sterker te presteren, en hij stond in de afgelopen weken op het podium in Brazilië en Las Vegas.

Welke deal heeft Mercedes gesloten?

Bij Mercedes hopen ze volgend jaar te kunnen scoren bij het ingaan van de nieuwe regels, en veel mensen denken dat hun nieuwe motor toonaangevend kan zijn. Naast de baan hebben ze nu een grote slag geslagen met het binnenhalen van PepsiCo als nieuwe Global Partner. Door de meerjarige deal zal Mercedes gaan samenwerken met PepsiCo-merken Gatorade, Sting en Doritos.

Alle drie de merken zullen op een bepaalde manier worden betrokken bij de gang van zaken bij het team van Mercedes. Zo worden de sportdranken van Gatorade in de performance programma's van Mercedes gebruikt, willen ze met Sting nieuwe markten gaan aanboren en zal chipsmerk Doritos worden gebruikt bij de commerciële activiteiten van Mercedes.

Bij De Duitse renstal zijn ze zeer tevreden met deze deal. Teambaas Toto Wolff spreekt zich uit in het persbericht van Mercedes: "Het verwelkomen van een partner met het portfolio zo sterk als dat van PepsiCo, is wederom een teken van de kracht van ons team en onze sport. Als merk sluiten ze perfect aan bij onze ethos: het nastreven van de beste prestaties door middel van innovatie en goed werk."

Geen nieuw gezicht

De merken van PepsiCo zijn niet volledig nieuw in de Formule 1-wereld. Gatorade is sinds dit jaar de hoofdsponsor van de sprintraces in de Formule 1, en de logo's waren afgelopen zaterdag dan ook veelvuldig te zien rondom de sprintrace op het circuit van Losail in Qatar.