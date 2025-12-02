De dag die je wist dat zou komen is eindelijk hier: Isack Hadjar rijdt in 2026 voor het grote Red Bull Racing. De Fransman wordt de teamgenoot van Max Verstappen, en gaat op jacht naar de top. Als Hadjars eerste seizoen een voorbode is van wat er gaat komen, dan kan de F1-wereld nog veel moois verwachten.

Dat Hadjar ooit zou debuteren in de Formule 1, was voor weinig mensen een verrassing. Hij was snel in de opstapklassen, en Helmut Marko was zeer te spreken over zijn stuurmanskunsten.

Op 20 december 2024 bevestigde Red Bull dat Hadjar het zitje bij Racing Bulls had gekregen voor 2025, en de eerste reacties op zijn komst waren wisselend. Toen op deze site een profiel verscheen van de Fransman, waren de reacties duidelijk: een leuke coureur, maar is het ook materiaal voor de top?

Iemand die daar niet aan twijfelde, was Helmut Marko. Zodra hij de kans kreeg, stak hij de loftrompet af over Hadjar. Hij gaf hem de bijnaam ‘Petit Prost’, en vond dat er veel gelijkenissen waren tussen het Franse race-icoon en de kleine Hadjar.

Is Hadjar goed wel genoeg?

Toch hingen veel mensen een andere overtuiging over Hadjar aan. Toen de crew van F1 TV het begin dit jaar een goed idee vond om de rookies aan één tafel te zetten, werd Hadjar gelijk gebombardeerd tot de man die voor memes gaat zorgen.

Jack Doohan liet daar zijn collega’s lachen door te verwijzen naar Hadjars befaamde radiobericht waarin hij riep dat hij de auto had ‘vernietigd’ in Monza.

De tranen

Het was lachen, gieren, brullen, maar in Australië zou het echte werk pas echt beginnen. Hadjar was nerveus voor zijn debuut, maar had zich keurig op de elfde plek gekwalificeerd. Op raceday regende het, en voor Hadjar werd de droom een nachtmerrie. Toen de opwarmronde begon, spinde hij in de eerste bocht en was zijn race klaar.

Huilend stapte Hadjar uit zijn auto. Met het hoofd omlaag liep hij door de paddock, waar hij werd tegengehouden door Anthony Hamilton, de vader van zijn grote idool Lewis Hamilton.

Zijn grote fan Marko was echter iets minder vergevingsgezind, en vond de tranen van Hadjar maar overdreven. De Oostenrijker kreeg veel kritiek, maar Hadjar begreep het. Hij schaarde zich achter zijn leermeester, en liet zien dat hij leert van zijn fouten.

De opmars

In Japan pakte hij zijn eerste WK-punten, waarna hij zijn auto op de baan wist te houden in de meeste races. Alleen in Silverstone beleefde hij een zware crash, nadat hij in de regen niet doorhad waar zijn concullega’s reden.

Ondertussen begon er twijfel te bestaan over de situatie bij Red Bull. Yuki Tsunoda worstelde met zijn vorm en zijn auto, terwijl men bij Red Bull vond dat Max Verstappen een goede teamgenoot nodig had.

Het hoogtepunt

In de zomer kwamen de eerste geluiden over promotie voor Hadjar naar buiten, maar veel duidelijkheid was er nog niet. Toen de zomerstop erop zat, reisde de Formule 1-wereld af naar Zandvoort, en hier, aan de Noord-Hollandse kust, beleefde Hadjar zijn hoogtepunt van het seizoen.

In een race waarin toppers crashten en Lando Norris uitviel, kon hij het tempo aardig volgen. Het ging zelfs zo goed, dat hij na de uitvalbeurt van Norris naar het podium werd gepromoveerd. Hij hield vol en pakte zijn eerste podium.

Tijdens de podiumceremonie stond Helmut Marko vol trots te kijken naar de kleine gelukkige Fransman, die de champagne spoot alsof hij nooit anders had gedaan. Dat hij na afloop zijn beker brak, mocht de pret niet drukken.

Gaat Hadjar het redden?

Hadjar mag het volgend jaar echt laten zien. Hij weet dat een zitje naast Max Verstappen de carrière van een jonge coureur kan maken of slopen, er zit niets tussenin. Zijn voorgangers Liam Lawson en Tsunoda sneuvelden. Aan Hadjar de taak om het gelijk van Marko te bewijzen.